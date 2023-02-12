https://ria.ru/20230212/sanktsii-1851573268.html

Зеленский уточнил информацию о санкциях СНБО, введенных против 200 россиян

Зеленский уточнил информацию о санкциях СНБО, введенных против 200 россиян - РИА Новости, 12.02.2023

Зеленский уточнил информацию о санкциях СНБО, введенных против 200 россиян

Владимир Зеленский уточнил, что решение о введении санкций, принятое в воскресенье, касается 200 человек, работающих на атомную отрасль России. Санкции вводятся РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T22:27

2023-02-12T22:27

2023-02-12T22:27

украина

владимир зеленский

совет национальной безопасности и обороны украины

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

санкции в отношении россии

россия

в мире

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский уточнил, что решение о введении санкций, принятое в воскресенье, касается 200 человек, работающих на атомную отрасль России. Санкции вводятся на 50 лет. Ранее в воскресенье Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 200 российских граждан. Санкции Украины против "Росатома" бессмысленны, никакого влияния на атомную отрасль РФ они не окажут, отмечал ранее генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Санкции, в частности, предполагают блокирование активов; ограничение торговых операций; ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества. Кроме того, в списке ограничений: полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств; лишение государственных наград Украины, других форм празднования; запрет на приобретение в собственность земельных участков.

https://ria.ru/20230205/ukraina-1849806185.html

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украина, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкции в отношении россии, россия, в мире