Зеленский уточнил информацию о санкциях СНБО, введенных против 200 россиян
Зеленский: Киев ввел санкции против 200 человек, работающих на российскую атомную отрасль
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский уточнил, что решение о введении санкций, принятое в воскресенье, касается 200 человек, работающих на атомную отрасль России. Санкции вводятся на 50 лет.
Ранее в воскресенье Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 200 российских граждан. Санкции Украины против "Росатома" бессмысленны, никакого влияния на атомную отрасль РФ они не окажут, отмечал ранее генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Своим указом я ввел в действие решение СНБО относительно санкций против двухсот человек, работающих на российскую "атомку", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении, которое разместил в Telegram-канале.
Санкции, в частности, предполагают блокирование активов; ограничение торговых операций; ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества.
Кроме того, в списке ограничений: полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств; лишение государственных наград Украины, других форм празднования; запрет на приобретение в собственность земельных участков.