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Зеленский уточнил информацию о санкциях СНБО, введенных против 200 россиян - РИА Новости, 12.02.2023
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Зеленский уточнил информацию о санкциях СНБО, введенных против 200 россиян
Зеленский уточнил информацию о санкциях СНБО, введенных против 200 россиян - РИА Новости, 12.02.2023
Зеленский уточнил информацию о санкциях СНБО, введенных против 200 россиян
Владимир Зеленский уточнил, что решение о введении санкций, принятое в воскресенье, касается 200 человек, работающих на атомную отрасль России. Санкции вводятся РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T22:27
2023-02-12T22:27
украина
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
санкции в отношении россии
россия
в мире
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский уточнил, что решение о введении санкций, принятое в воскресенье, касается 200 человек, работающих на атомную отрасль России. Санкции вводятся на 50 лет. Ранее в воскресенье Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 200 российских граждан. Санкции Украины против "Росатома" бессмысленны, никакого влияния на атомную отрасль РФ они не окажут, отмечал ранее генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Санкции, в частности, предполагают блокирование активов; ограничение торговых операций; ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества. Кроме того, в списке ограничений: полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств; лишение государственных наград Украины, других форм празднования; запрет на приобретение в собственность земельных участков.
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украина, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкции в отношении россии, россия, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Санкции в отношении России, Россия, В мире
22:27 12.02.2023
 
Зеленский уточнил информацию о санкциях СНБО, введенных против 200 россиян

Зеленский: Киев ввел санкции против 200 человек, работающих на российскую атомную отрасль

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский уточнил, что решение о введении санкций, принятое в воскресенье, касается 200 человек, работающих на атомную отрасль России. Санкции вводятся на 50 лет.
Ранее в воскресенье Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 200 российских граждан. Санкции Украины против "Росатома" бессмысленны, никакого влияния на атомную отрасль РФ они не окажут, отмечал ранее генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Своим указом я ввел в действие решение СНБО относительно санкций против двухсот человек, работающих на российскую "атомку", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении, которое разместил в Telegram-канале.
Санкции, в частности, предполагают блокирование активов; ограничение торговых операций; ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества.
Кроме того, в списке ограничений: полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств; лишение государственных наград Украины, других форм празднования; запрет на приобретение в собственность земельных участков.
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УкраинаВладимир ЗеленскийСовет национальной безопасности и обороны УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Санкции в отношении РоссииРоссияВ мире
 
 
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