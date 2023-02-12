https://ria.ru/20230212/sanktsii-1851520699.html

Санкции СНБО Украины ввели против 200 россиян

Санкции СНБО Украины ввели против 200 россиян - РИА Новости, 12.02.2023

Санкции СНБО Украины ввели против 200 россиян

Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций в отношении 200 российских граждан. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T14:32

2023-02-12T14:32

2023-02-12T14:32

украина

владимир зеленский

совет национальной безопасности и обороны украины

алексей данилов

в мире

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций в отношении 200 российских граждан. Указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" опубликован на сайте Зеленского в воскресенье. Согласно документу, контроль за выполнением указа возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова. Санкции, в частности, предполагают блокирование активов; ограничение торговых операций; ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества. Кроме того, в списке ограничений: полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств; лишение государственных наград Украины, других форм празднования; запрет на приобретение в собственность земельных участков. Срок применения санкций в отношении россиян – 50 лет.

https://ria.ru/20221230/patriarkh-1842424037.html

https://ria.ru/20230127/sanktsii-1847791860.html

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украина, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов, в мире, россия, санкции в отношении россии