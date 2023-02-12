Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине нашли пропавшую группу экстремалов - РИА Новости, 12.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230212/sakhalin-1851480429.html
На Сахалине нашли пропавшую группу экстремалов
На Сахалине нашли пропавшую группу экстремалов - РИА Новости, 12.02.2023
На Сахалине нашли пропавшую группу экстремалов
Трех местных жителей Углегорска, в том числе подростка, которых искали на Сахалине в том числе с вертолета, нашли, сообщил РИА Новости и.о. мэра муниципалитета... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T07:23
2023-02-12T07:32
происшествия
сахалин
углегорск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев – РИА Новости. Трех местных жителей Углегорска, в том числе подростка, которых искали на Сахалине в том числе с вертолета, нашли, сообщил РИА Новости и.о. мэра муниципалитета Федор Филин. Группа экстремалов на двух снегоходах пропала в районе местного мыса Ламанон в субботу. Поиски людей начались уже вечером того же дня и продолжились всю ночь, но результатов не принесли. Их искали волонтеры, сотрудники муниципального ГО и ЧС и команда спасателей на вертолете МЧС России. "Люди живы и здоровы. Помощь медиков им не понадобилась", – уточнил собеседник агентства. В местных соцсетях пишут, что в группе были отец с сыном, которые уже попадали в аналогичную ситуацию в 2017 году. Во время метели они также уехали на снегоходе и несколько дней прожили в зимовье.
https://ria.ru/20230124/devochka-1847143989.html
сахалин
углегорск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сахалин, углегорск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сахалин, Углегорск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:23 12.02.2023 (обновлено: 07:32 12.02.2023)
 
На Сахалине нашли пропавшую группу экстремалов

На Сахалине нашли трех жителей Углегорска, пропавших в районе мыса Ламанон

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев – РИА Новости. Трех местных жителей Углегорска, в том числе подростка, которых искали на Сахалине в том числе с вертолета, нашли, сообщил РИА Новости и.о. мэра муниципалитета Федор Филин.
Группа экстремалов на двух снегоходах пропала в районе местного мыса Ламанон в субботу. Поиски людей начались уже вечером того же дня и продолжились всю ночь, но результатов не принесли. Их искали волонтеры, сотрудники муниципального ГО и ЧС и команда спасателей на вертолете МЧС России.
"Люди живы и здоровы. Помощь медиков им не понадобилась", – уточнил собеседник агентства.
В местных соцсетях пишут, что в группе были отец с сыном, которые уже попадали в аналогичную ситуацию в 2017 году. Во время метели они также уехали на снегоходе и несколько дней прожили в зимовье.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 17:12
Пропавшую в Бурятии девочку нашли в Челябинске
 
ПроисшествияСахалинУглегорскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала