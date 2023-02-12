https://ria.ru/20230212/sakhalin-1851480429.html
На Сахалине нашли пропавшую группу экстремалов
На Сахалине нашли пропавшую группу экстремалов - РИА Новости, 12.02.2023
На Сахалине нашли пропавшую группу экстремалов
Трех местных жителей Углегорска, в том числе подростка, которых искали на Сахалине в том числе с вертолета, нашли, сообщил РИА Новости и.о. мэра муниципалитета... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T07:23
2023-02-12T07:23
2023-02-12T07:32
происшествия
сахалин
углегорск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев – РИА Новости. Трех местных жителей Углегорска, в том числе подростка, которых искали на Сахалине в том числе с вертолета, нашли, сообщил РИА Новости и.о. мэра муниципалитета Федор Филин. Группа экстремалов на двух снегоходах пропала в районе местного мыса Ламанон в субботу. Поиски людей начались уже вечером того же дня и продолжились всю ночь, но результатов не принесли. Их искали волонтеры, сотрудники муниципального ГО и ЧС и команда спасателей на вертолете МЧС России. "Люди живы и здоровы. Помощь медиков им не понадобилась", – уточнил собеседник агентства. В местных соцсетях пишут, что в группе были отец с сыном, которые уже попадали в аналогичную ситуацию в 2017 году. Во время метели они также уехали на снегоходе и несколько дней прожили в зимовье.
https://ria.ru/20230124/devochka-1847143989.html
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происшествия, сахалин, углегорск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сахалин, Углегорск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:23 12.02.2023 (обновлено: 07:32 12.02.2023)
На Сахалине нашли пропавшую группу экстремалов
На Сахалине нашли трех жителей Углегорска, пропавших в районе мыса Ламанон