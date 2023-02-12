https://ria.ru/20230212/sakhalin-1851479055.html
На Сахалине ищут трех людей с помощью вертолета
На Сахалине ищут трех людей с помощью вертолета - РИА Новости, 12.02.2023
На Сахалине ищут трех людей с помощью вертолета
Трех местных жителей Углегорска, включая подростка, ищут на Сахалине, к поискам подключили вертолет, сообщил в воскресенье и.о. мэра муниципалитета Федор Филин. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T06:30
2023-02-12T06:30
2023-02-12T06:46
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев - РИА Новости. Трех местных жителей Углегорска, включая подростка, ищут на Сахалине, к поискам подключили вертолет, сообщил в воскресенье и.о. мэра муниципалитета Федор Филин. Как уточнили в администрации района, группа из трех человек утром 11 февраля выехала на двух снегоходах в район местного мыса Ламанон и пропала. Поиски людей начались уже вечером того же дня и продолжились всю ночь, но результатов не принесли. Сейчас пропавших людей ищут восемь волонтеров на шести снегоходах, а также сотрудники муниципального ГО и ЧС. По сообщениям очевидцев в местных соцсетях, следы пропавшей группы прерываются в районе обрыва.
https://ria.ru/20230203/dtp-1849410586.html
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происшествия, сахалин, углегорск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сахалин, Углегорск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
06:30 12.02.2023 (обновлено: 06:46 12.02.2023)
На Сахалине ищут трех людей с помощью вертолета
На Сахалине ищут трех жителей Углегорска, к поискам подключили вертолет