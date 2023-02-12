Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине ищут трех людей с помощью вертолета - РИА Новости, 12.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230212/sakhalin-1851479055.html
На Сахалине ищут трех людей с помощью вертолета
На Сахалине ищут трех людей с помощью вертолета - РИА Новости, 12.02.2023
На Сахалине ищут трех людей с помощью вертолета
Трех местных жителей Углегорска, включая подростка, ищут на Сахалине, к поискам подключили вертолет, сообщил в воскресенье и.о. мэра муниципалитета Федор Филин. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T06:30
2023-02-12T06:46
происшествия
сахалин
углегорск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0c/1763324839_0:1:1001:564_1920x0_80_0_0_b2117ea5e02835381fd5ea01baf50b17.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев - РИА Новости. Трех местных жителей Углегорска, включая подростка, ищут на Сахалине, к поискам подключили вертолет, сообщил в воскресенье и.о. мэра муниципалитета Федор Филин. Как уточнили в администрации района, группа из трех человек утром 11 февраля выехала на двух снегоходах в район местного мыса Ламанон и пропала. Поиски людей начались уже вечером того же дня и продолжились всю ночь, но результатов не принесли. Сейчас пропавших людей ищут восемь волонтеров на шести снегоходах, а также сотрудники муниципального ГО и ЧС. По сообщениям очевидцев в местных соцсетях, следы пропавшей группы прерываются в районе обрыва.
https://ria.ru/20230203/dtp-1849410586.html
сахалин
углегорск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0c/1763324839_3:0:892:667_1920x0_80_0_0_7fe22ed737bd034e8c70bc8d175d4fc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сахалин, углегорск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сахалин, Углегорск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
06:30 12.02.2023 (обновлено: 06:46 12.02.2023)
 
На Сахалине ищут трех людей с помощью вертолета

На Сахалине ищут трех жителей Углегорска, к поискам подключили вертолет

© Фото : ГУ МЧС по Республике ХакасияВертолет МИ-8 МЧС России
Вертолет МИ-8 МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© Фото : ГУ МЧС по Республике Хакасия
Вертолет МИ-8 МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев - РИА Новости. Трех местных жителей Углегорска, включая подростка, ищут на Сахалине, к поискам подключили вертолет, сообщил в воскресенье и.о. мэра муниципалитета Федор Филин.
"В район поиска направился вертолет МЧС России, чтобы обследовать территорию с воздуха. На борту также находится еще одна группа спасателей, которых высадят в труднодоступной местности на лыжах… Особую тревогу вызывает тот факт, что среди пропавших есть пятнадцатилетний ребенок", – написал он на своей странице в Telegram-канале.
Как уточнили в администрации района, группа из трех человек утром 11 февраля выехала на двух снегоходах в район местного мыса Ламанон и пропала. Поиски людей начались уже вечером того же дня и продолжились всю ночь, но результатов не принесли. Сейчас пропавших людей ищут восемь волонтеров на шести снегоходах, а также сотрудники муниципального ГО и ЧС.
По сообщениям очевидцев в местных соцсетях, следы пропавшей группы прерываются в районе обрыва.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 05:07
На юге Сахалина в ДТП пострадали пятеро школьников
 
ПроисшествияСахалинУглегорскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала