https://ria.ru/20230212/sakhalin-1851479055.html

На Сахалине ищут трех людей с помощью вертолета

На Сахалине ищут трех людей с помощью вертолета - РИА Новости, 12.02.2023

На Сахалине ищут трех людей с помощью вертолета

Трех местных жителей Углегорска, включая подростка, ищут на Сахалине, к поискам подключили вертолет, сообщил в воскресенье и.о. мэра муниципалитета Федор Филин. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T06:30

2023-02-12T06:30

2023-02-12T06:46

происшествия

сахалин

углегорск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев - РИА Новости. Трех местных жителей Углегорска, включая подростка, ищут на Сахалине, к поискам подключили вертолет, сообщил в воскресенье и.о. мэра муниципалитета Федор Филин. Как уточнили в администрации района, группа из трех человек утром 11 февраля выехала на двух снегоходах в район местного мыса Ламанон и пропала. Поиски людей начались уже вечером того же дня и продолжились всю ночь, но результатов не принесли. Сейчас пропавших людей ищут восемь волонтеров на шести снегоходах, а также сотрудники муниципального ГО и ЧС. По сообщениям очевидцев в местных соцсетях, следы пропавшей группы прерываются в районе обрыва.

https://ria.ru/20230203/dtp-1849410586.html

сахалин

углегорск

россия

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происшествия, сахалин, углегорск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)