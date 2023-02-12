https://ria.ru/20230212/rezolyutsiya-1851570205.html

В ООН обсуждают антироссийскую резолюцию по Украине, сообщили источники

В ООН обсуждают антироссийскую резолюцию по Украине, сообщили источники - РИА Новости, 12.02.2023

В ООН обсуждают антироссийскую резолюцию по Украине, сообщили источники

В Генассамблее ООН изучают предложенный западными странами антироссийский проект резолюции о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T21:50

2023-02-12T21:50

2023-02-12T22:31

в мире

владимир зеленский

генеральная ассамблея оон

василий небензя

украина

оон

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ООН, 12 фев — РИА Новости. В Генассамблее ООН изучают предложенный западными странами антироссийский проект резолюции о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине", сообщили РИА Новости источники в организации. При этом, судя по тексту, авторы придерживаются точки зрения Киева в этом вопросе. Голосование по проекту резолюции ожидается во время чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи, возобновляющей работу 22 февраля. Ее созвали несколько стран Запада, а также Украина. Сессию приурочили к годовщине начала специальной военной операции.По данным источников РИА Новости, авторы хотят добиться максимальной поддержки резолюции членами Генассамблеи. Речь идет в том числе о желании побить рекорд по количеству голосов за антироссийский документ. За 11-ю спецсессию, которая открылась весной 2022 года после начала спецоперации, Генассамблея приняла уже пять антироссийских резолюций. Наибольшее число голосов набрал документ, не признающий референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В октябре 2022 года его поддержали 143 государства ООН из 193.Как уточнил один из собеседников агентства, для достижения нового рекорда авторы резолюции задали ей максимально "миролюбивую" тональность, специально сгладив многие углы. При этом по сути текст явно перекликается с "мирным планом" Владимира Зеленского, предполагающим в том числе передачу Киеву территорий, включая Крым. По мнению представителей России, такая инициатива априори не может быть реалистичной позицией, добавил источник. Согласно проекту резолюции, одна из версий которого есть в распоряжении РИА Новости, "Генеральная Ассамблея подчеркивает необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с принципами Устава ООН". Также речь идет о призыве к странам-членам и международным организациям удвоить поддержку дипломатических усилий по решению этого вопроса.При этом, как подчеркивается в документе, Генассамблея вновь "подтверждает свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, простирающихся до ее территориальных вод". Согласно проекту резолюции, ГА ООН также "подтверждает свое требование к Российской Федерации немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ". Кроме того, речь идет о призыве к России немедленно прекратить удары по критически важной инфраструктуре страны, а также о предостережении от ударов по гражданским объектам, включая жилые дома, школы и больницы. Аналогичных требований к Киеву в тексте не содержится. В нем также ни слова не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны украинских войск. В тексте также есть призыв к полному обмену пленными. Согласно проекту, Генассамблея заявляет о необходимости привлечения к ответу за наиболее тяжкие преступления, совершенные на территории Украины, посредством "справедливых и независимых расследований" на национальном или международном уровне. Резолюции Генассамблеи в отличие от резолюций Совета Безопасности не носят обязательного характера.Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил РИА Новости, что условия, заложенные в выдвигаемых Киевом инициативах по прекращению огня, заведомо неприемлемы. По его словам, "мирный план Зеленского" — это просто насмешка. Постпред назвал такие проекты, "будь то некая "формула мира" или "саммит мира", очевидными пустышками, направленными исключительно на пропагандистский эффект.

https://ria.ru/20230210/plennye-1851237066.html

https://ria.ru/20230127/tribunal-1847893750.html

https://ria.ru/20230208/dannye-1850677880.html

https://ria.ru/20230207/zelenskiy-1850314396.html

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в мире, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, василий небензя, украина, оон