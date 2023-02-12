https://ria.ru/20230212/pushkov-1851467197.html

Пушков обвинил западные СМИ в разжигании украинского кризиса

Пушков обвинил западные СМИ в разжигании украинского кризиса - РИА Новости, 12.02.2023

Пушков обвинил западные СМИ в разжигании украинского кризиса

Западные СМИ играют вредоносную роль в разжигании украинского кризиса, они формируют "истеричную" атмосферу, где важные решения принимаются политиками, при этом РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T00:28

2023-02-12T00:28

2023-02-12T00:28

в мире

сша

германия

алексей пушков

джо байден

flightradar24

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_250c9189eea075b7cc92337194f10938.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Западные СМИ играют вредоносную роль в разжигании украинского кризиса, они формируют "истеричную" атмосферу, где важные решения принимаются политиками, при этом в прошлое ушла вдумчивая англо-саксонская журналистика, заявил сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что американскому журналисту Сеймуру Хершу, написавшему профессиональную статью о подрыве "Северных потоков", почти 86 лет, и "мало кто идет ему на смену". По его словам, в американской прессе еще остаются отдельные наследники прошлой эпохи, но их все меньше. "Всех остальных поглотила волна "новых ценностей" и агрессивного продвижения либерального миропорядка", - сказал сенатор. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Херш ранее на этой неделе опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции США. Из анализа треков в архиве Flightradar24, проведенного РИА Новости, следует, что самолеты военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года, во время проведения учений Baltops-22, регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах "Северного потока". Согласно данным Flightradar24, с 8 по 16 июня самолеты Германии и США P-3 Orion и P-8 Poseidon выполняли регулярные полеты над местами будущих взрывов. При этом военные борта снижались до малых высот и практически в каждом полете выключали транспондеры, поэтому некоторая часть их траекторий осталась не записана в треках портала.

https://ria.ru/20230208/ssha-1850453634.html

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, германия, алексей пушков, джо байден, flightradar24, северный поток