Пушков обвинил западные СМИ в разжигании украинского кризиса
Сенатор Пушков: западные СМИ играют вредоносную роль в разжигании украинского кризиса
Cенатор Российской Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Западные СМИ играют вредоносную роль в разжигании украинского кризиса, они формируют "истеричную" атмосферу, где важные решения принимаются политиками, при этом в прошлое ушла вдумчивая англо-саксонская журналистика, заявил сенатор Алексей Пушков.
"Западные СМИ, и в первых рядах - британские, играют исключительно вредоносную роль в разжигании украинского кризиса. Словно с цепи сорвавшись, они формируют ту истеричную атмосферу, в которой принимают решения политики, постоянно подначивают и провоцируют их на все более провокационные действия. Ушла в далекое прошлое вдумчивая крупная англосаксонская журналистика с такими легендарными фигурами, как Уолтер Липпман или Фил Доннахью", - написал он в Telegram-канале.
Он отметил, что американскому журналисту Сеймуру Хершу, написавшему профессиональную статью о подрыве "Северных потоков", почти 86 лет, и "мало кто идет ему на смену". По его словам, в американской прессе еще остаются отдельные наследники прошлой эпохи, но их все меньше.
"Всех остальных поглотила волна "новых ценностей" и агрессивного продвижения либерального миропорядка", - сказал сенатор.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Херш ранее на этой неделе опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции США.
Из анализа треков в архиве Flightradar24, проведенного РИА Новости, следует, что самолеты военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года, во время проведения учений Baltops-22, регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах "Северного потока". Согласно данным Flightradar24, с 8 по 16 июня самолеты Германии и США P-3 Orion и P-8 Poseidon выполняли регулярные полеты над местами будущих взрывов. При этом военные борта снижались до малых высот и практически в каждом полете выключали транспондеры, поэтому некоторая часть их траекторий осталась не записана в треках портала.
8 февраля, 07:21Пушков заявил о глубинном противоречии в американской политике