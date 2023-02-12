https://ria.ru/20230212/protest-1851515560.html

Полиция швейцарского Базеля применила резиновые пули во время протестов

Полиция швейцарского Базеля применила резиновые пули во время протестов - РИА Новости, 12.02.2023

Полиция швейцарского Базеля применила резиновые пули во время протестов

Полиция применила резиновые пули против демонстрантов на несанкционированной климатической акции в швейцарском Базель-Штадте, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T13:49

2023-02-12T13:49

2023-02-12T14:44

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ЦЮРИХ, 12 фев — РИА Новости. Полиция применила резиновые пули против демонстрантов на несанкционированной климатической акции в швейцарском Базель-Штадте, сообщили в ведомстве.Кроме того, силовики применили вещества раздражающего действия и перцовые баллончики.Полицейские безуспешно пытались наладить диалог с участниками акции, но демонстранты проигнорировали просьбы о проведении переговоров. Протестующие вели себя агрессивно, бросали в сотрудников пиротехнику, бутылки, пакеты с краской и камни. "Две сотрудницы полиции и один полицейский получили ранения в результате взрыва пиротехники", — говорится в заявлении. Участники акции также забросали пакетами с краской несколько зданий, нанеся им материальный ущерб. Его размер не указывается.

https://ria.ru/20230129/aktsiya-1848242758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, базель-штадт, базель