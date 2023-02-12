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Полиция швейцарского Базеля применила резиновые пули во время протестов - РИА Новости, 12.02.2023
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Полиция швейцарского Базеля применила резиновые пули во время протестов
Полиция швейцарского Базеля применила резиновые пули во время протестов - РИА Новости, 12.02.2023
Полиция швейцарского Базеля применила резиновые пули во время протестов
Полиция применила резиновые пули против демонстрантов на несанкционированной климатической акции в швейцарском Базель-Штадте, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T13:49
2023-02-12T14:44
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ЦЮРИХ, 12 фев — РИА Новости. Полиция применила резиновые пули против демонстрантов на несанкционированной климатической акции в швейцарском Базель-Штадте, сообщили в ведомстве.Кроме того, силовики применили вещества раздражающего действия и перцовые баллончики.Полицейские безуспешно пытались наладить диалог с участниками акции, но демонстранты проигнорировали просьбы о проведении переговоров. Протестующие вели себя агрессивно, бросали в сотрудников пиротехнику, бутылки, пакеты с краской и камни. "Две сотрудницы полиции и один полицейский получили ранения в результате взрыва пиротехники", — говорится в заявлении. Участники акции также забросали пакетами с краской несколько зданий, нанеся им материальный ущерб. Его размер не указывается.
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в мире, базель-штадт, базель
В мире, Базель-Штадт, Базель
13:49 12.02.2023 (обновлено: 14:44 12.02.2023)
 
Полиция швейцарского Базеля применила резиновые пули во время протестов

Полиция швейцарского Базеля применила резиновые пули во время климатической акции

© Фото : Offizielle Mitteilungen des Kantons Basel-Stadt und der Stadt BaselКлиматическая акция-протест в Базель-Штадте, Швейцария
Климатическая акция-протест в Базель-Штадте, Швейцария - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© Фото : Offizielle Mitteilungen des Kantons Basel-Stadt und der Stadt Basel
Климатическая акция-протест в Базель-Штадте, Швейцария
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ЦЮРИХ, 12 фев — РИА Новости. Полиция применила резиновые пули против демонстрантов на несанкционированной климатической акции в швейцарском Базель-Штадте, сообщили в ведомстве.

"В субботу около 400 человек собрались на несанкционированную демонстрацию. <…> После предупреждения полиции <…> осталось около 200 демонстрантов в масках, которые активно стремились к конфронтации. <…> Имели место насилие и порча имущества", — говорится в заявлении полиции.

Кроме того, силовики применили вещества раздражающего действия и перцовые баллончики.
Полицейские безуспешно пытались наладить диалог с участниками акции, но демонстранты проигнорировали просьбы о проведении переговоров. Протестующие вели себя агрессивно, бросали в сотрудников пиротехнику, бутылки, пакеты с краской и камни.
"Две сотрудницы полиции и один полицейский получили ранения в результате взрыва пиротехники", — говорится в заявлении.
Участники акции также забросали пакетами с краской несколько зданий, нанеся им материальный ущерб. Его размер не указывается.
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