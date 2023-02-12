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Украинские войска повредили четыре дома при артобстреле пригорода Херсона - РИА Новости, 12.02.2023
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https://ria.ru/20230212/povrezhdeniya-1851529928.html
Украинские войска повредили четыре дома при артобстреле пригорода Херсона
Украинские войска повредили четыре дома при артобстреле пригорода Херсона - РИА Новости, 12.02.2023
Украинские войска повредили четыре дома при артобстреле пригорода Херсона
Украинские войска выпустили ночью 12 снарядов по жилому сектору города Алешки, расположенного на противоположном берегу от Херсона, в результате артобстрела... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T15:29
2023-02-12T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили ночью 12 снарядов по жилому сектору города Алешки, расположенного на противоположном берегу от Херсона, в результате артобстрела повреждены четыре жилых дома, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона. Ранее представитель экстренных служб региона заявил, что украинские войска на протяжении ночи обстреливали города Новая Каховка и Алешки на левом берегу Днепра в Херсонской области из ствольной артиллерии, выпустив по ним, а также по селам Горностаевка и Каиры 35 снарядов.
https://ria.ru/20230210/oruzhie-1851009864.html
херсон
новая каховка
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в мире, херсон, новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
15:29 12.02.2023
 
Украинские войска повредили четыре дома при артобстреле пригорода Херсона

Украинские войска повредили четыре дома при артобстреле жилого сектора в городе Алешки

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили ночью 12 снарядов по жилому сектору города Алешки, расположенного на противоположном берегу от Херсона, в результате артобстрела повреждены четыре жилых дома, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона.
"Киевский режим выпустил по гражданской инфраструктуре Алешек 12 снарядов из ствольной артиллерии, в результате обстрела получили повреждения 4 частных дома. Жертвы уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
Ранее представитель экстренных служб региона заявил, что украинские войска на протяжении ночи обстреливали города Новая Каховка и Алешки на левом берегу Днепра в Херсонской области из ствольной артиллерии, выпустив по ним, а также по селам Горностаевка и Каиры 35 снарядов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонНовая КаховкаХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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