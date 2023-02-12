https://ria.ru/20230212/povrezhdeniya-1851529928.html
Украинские войска повредили четыре дома при артобстреле пригорода Херсона
Украинские войска повредили четыре дома при артобстреле пригорода Херсона - РИА Новости, 12.02.2023
Украинские войска повредили четыре дома при артобстреле пригорода Херсона
Украинские войска выпустили ночью 12 снарядов по жилому сектору города Алешки, расположенного на противоположном берегу от Херсона, в результате артобстрела... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T15:29
2023-02-12T15:29
2023-02-12T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844427973_0:86:2001:1211_1920x0_80_0_0_a226d6b6cc5f49982c3d5299ccc44355.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили ночью 12 снарядов по жилому сектору города Алешки, расположенного на противоположном берегу от Херсона, в результате артобстрела повреждены четыре жилых дома, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона. Ранее представитель экстренных служб региона заявил, что украинские войска на протяжении ночи обстреливали города Новая Каховка и Алешки на левом берегу Днепра в Херсонской области из ствольной артиллерии, выпустив по ним, а также по селам Горностаевка и Каиры 35 снарядов.
https://ria.ru/20230210/oruzhie-1851009864.html
херсон
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844427973_119:0:1843:1293_1920x0_80_0_0_e2b68e31f047b93f6f3c5f51d8c11823.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Украинские войска повредили четыре дома при артобстреле пригорода Херсона
Украинские войска повредили четыре дома при артобстреле жилого сектора в городе Алешки