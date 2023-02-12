https://ria.ru/20230212/povrezhdeniya-1851529928.html

Украинские войска повредили четыре дома при артобстреле пригорода Херсона

Украинские войска повредили четыре дома при артобстреле пригорода Херсона - РИА Новости, 12.02.2023

Украинские войска повредили четыре дома при артобстреле пригорода Херсона

Украинские войска выпустили ночью 12 снарядов по жилому сектору города Алешки, расположенного на противоположном берегу от Херсона, в результате артобстрела... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T15:29

2023-02-12T15:29

2023-02-12T15:29

специальная военная операция на украине

в мире

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новая каховка

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили ночью 12 снарядов по жилому сектору города Алешки, расположенного на противоположном берегу от Херсона, в результате артобстрела повреждены четыре жилых дома, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона. Ранее представитель экстренных служб региона заявил, что украинские войска на протяжении ночи обстреливали города Новая Каховка и Алешки на левом берегу Днепра в Херсонской области из ствольной артиллерии, выпустив по ним, а также по селам Горностаевка и Каиры 35 снарядов.

https://ria.ru/20230210/oruzhie-1851009864.html

херсон

новая каховка

херсонская область

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в мире, херсон, новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины