https://ria.ru/20230212/posol-1851552255.html

В МИД Чехии считают, что время для высылки российского посла еще не пришло

В МИД Чехии считают, что время для высылки российского посла еще не пришло - РИА Новости, 12.02.2023

В МИД Чехии считают, что время для высылки российского посла еще не пришло

Время для высылки посла РФ из Чехии по примеру стран Балтии "еще не пришло", заявил замглавы МИД республики Мартин Дворжак, выступая по Чешскому ТВ. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T18:55

2023-02-12T18:55

2023-02-12T18:58

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ПРАГА, 12 фев – РИА Новости. Время для высылки посла РФ из Чехии по примеру стран Балтии "еще не пришло", заявил замглавы МИД республики Мартин Дворжак, выступая по Чешскому ТВ. По словам Дворжака, Россия может предпринять действия, которые потребуют более решительных ответных мер. Дворжак напомнил, что в недавнем прошлом Чехия приняла весьма радикальные действия против российской дипломатии, когда значительно сократила число дипломатов в посольстве РФ в Праге. В ходе дебатов Дворжак признал, что в Европе "заделывание дыр" в антироссийских санкциях могло бы происходить быстрее. В качестве примера Дворжак указал на одну из соседствующих с Россией закавказских стран, название которой он не стал приводить, внешняя торговля с которой у Чехии за последний год выросла вдвое. Дворжак не исключил, что это связано с уклонением от санкций. Но в целом он считает, что антироссийские санкции выполняют свою роль. В начале февраля посол России покинул Эстонию, а эстонский - РФ. МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя до временного поверенного в делах, послу Эстонии было предписано покинуть Москву 7 февраля. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230203/ukraina-1849512902.html

https://ria.ru/20230131/pomosch-1848746426.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, эстония, чехия, владимир путин, в мире