18:55 12.02.2023 (обновлено: 18:58 12.02.2023)
В МИД Чехии считают, что время для высылки российского посла еще не пришло
Замглавы МИД Чехии: время для высылки посла России по примеру стран Балтии еще не пришло
CC BY 2.0 / R Boed / The Ministry of Foreign Affairs of the Czech RepublicМинистерство иностранных дел Чешской республики
Министерство иностранных дел Чешской республики. Архивное фото
ПРАГА, 12 фев – РИА Новости. Время для высылки посла РФ из Чехии по примеру стран Балтии "еще не пришло", заявил замглавы МИД республики Мартин Дворжак, выступая по Чешскому ТВ.
"Вопрос о высылке посла настолько чувствительный и имеет настолько тяжелый калибр, что мы пока чувствуем, что еще не пришло время доставать это самое тяжелое оружие", - сказал Дворжак.
По словам Дворжака, Россия может предпринять действия, которые потребуют более решительных ответных мер. Дворжак напомнил, что в недавнем прошлом Чехия приняла весьма радикальные действия против российской дипломатии, когда значительно сократила число дипломатов в посольстве РФ в Праге.
В ходе дебатов Дворжак признал, что в Европе "заделывание дыр" в антироссийских санкциях могло бы происходить быстрее. В качестве примера Дворжак указал на одну из соседствующих с Россией закавказских стран, название которой он не стал приводить, внешняя торговля с которой у Чехии за последний год выросла вдвое. Дворжак не исключил, что это связано с уклонением от санкций. Но в целом он считает, что антироссийские санкции выполняют свою роль.
В начале февраля посол России покинул Эстонию, а эстонский - РФ. МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя до временного поверенного в делах, послу Эстонии было предписано покинуть Москву 7 февраля.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.