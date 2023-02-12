Рейтинг@Mail.ru
В МИД Чехии считают, что время для высылки российского посла еще не пришло - РИА Новости, 12.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230212/posol-1851552255.html
В МИД Чехии считают, что время для высылки российского посла еще не пришло
В МИД Чехии считают, что время для высылки российского посла еще не пришло - РИА Новости, 12.02.2023
В МИД Чехии считают, что время для высылки российского посла еще не пришло
Время для высылки посла РФ из Чехии по примеру стран Балтии "еще не пришло", заявил замглавы МИД республики Мартин Дворжак, выступая по Чешскому ТВ. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T18:55
2023-02-12T18:58
россия
эстония
чехия
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1571000141_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_9a9c4bc55a04721c2e0715ff03b998c0.jpg
ПРАГА, 12 фев – РИА Новости. Время для высылки посла РФ из Чехии по примеру стран Балтии "еще не пришло", заявил замглавы МИД республики Мартин Дворжак, выступая по Чешскому ТВ. По словам Дворжака, Россия может предпринять действия, которые потребуют более решительных ответных мер. Дворжак напомнил, что в недавнем прошлом Чехия приняла весьма радикальные действия против российской дипломатии, когда значительно сократила число дипломатов в посольстве РФ в Праге. В ходе дебатов Дворжак признал, что в Европе "заделывание дыр" в антироссийских санкциях могло бы происходить быстрее. В качестве примера Дворжак указал на одну из соседствующих с Россией закавказских стран, название которой он не стал приводить, внешняя торговля с которой у Чехии за последний год выросла вдвое. Дворжак не исключил, что это связано с уклонением от санкций. Но в целом он считает, что антироссийские санкции выполняют свою роль. В начале февраля посол России покинул Эстонию, а эстонский - РФ. МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя до временного поверенного в делах, послу Эстонии было предписано покинуть Москву 7 февраля. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230203/ukraina-1849512902.html
https://ria.ru/20230131/pomosch-1848746426.html
россия
эстония
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1571000141_68:0:1892:1368_1920x0_80_0_0_58f1c7769bd921fcffd10adda7f34fe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, эстония, чехия, владимир путин, в мире
Россия, Эстония, Чехия, Владимир Путин, В мире
18:55 12.02.2023 (обновлено: 18:58 12.02.2023)
 
В МИД Чехии считают, что время для высылки российского посла еще не пришло

Замглавы МИД Чехии: время для высылки посла России по примеру стран Балтии еще не пришло

CC BY 2.0 / R Boed / The Ministry of Foreign Affairs of the Czech RepublicМинистерство иностранных дел Чешской республики
Министерство иностранных дел Чешской республики - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
CC BY 2.0 / R Boed / The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
Министерство иностранных дел Чешской республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 12 фев – РИА Новости. Время для высылки посла РФ из Чехии по примеру стран Балтии "еще не пришло", заявил замглавы МИД республики Мартин Дворжак, выступая по Чешскому ТВ.
"Вопрос о высылке посла настолько чувствительный и имеет настолько тяжелый калибр, что мы пока чувствуем, что еще не пришло время доставать это самое тяжелое оружие", - сказал Дворжак.
По словам Дворжака, Россия может предпринять действия, которые потребуют более решительных ответных мер. Дворжак напомнил, что в недавнем прошлом Чехия приняла весьма радикальные действия против российской дипломатии, когда значительно сократила число дипломатов в посольстве РФ в Праге.
В ходе дебатов Дворжак признал, что в Европе "заделывание дыр" в антироссийских санкциях могло бы происходить быстрее. В качестве примера Дворжак указал на одну из соседствующих с Россией закавказских стран, название которой он не стал приводить, внешняя торговля с которой у Чехии за последний год выросла вдвое. Дворжак не исключил, что это связано с уклонением от санкций. Но в целом он считает, что антироссийские санкции выполняют свою роль.
Избранный президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 14:03Специальная военная операция на Украине
Власти Чехии выступили против прямого участия НАТО в конфликте на Украине
В начале февраля посол России покинул Эстонию, а эстонский - РФ. МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя до временного поверенного в делах, послу Эстонии было предписано покинуть Москву 7 февраля.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Глава МИД Чехии Ян Липавский - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 17:25
Глава МИД Чехии призвал проявить упорство и стойкость в деле помощи Украине
 
РоссияЭстонияЧехияВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала