https://ria.ru/20230212/podzhog-1851522294.html
Жительница Татарстана подожгла офис Сбера
Жительница Татарстана подожгла офис Сбера - РИА Новости, 12.02.2023
Жительница Татарстана подожгла офис Сбера
Полицейские в Татарстане проводят проверку по факту поджога офиса одного из банков в Азнакаево, подозреваемая задержана, сообщили РИА Новости в МВД по... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T14:45
2023-02-12T14:45
2023-02-12T16:42
происшествия
россия
сбербанк россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0c/1851539006_0:90:1482:924_1920x0_80_0_0_e1b37578993f12f181ffc2503ae90787.png
КАЗАНЬ, 12 фев – РИА Новости. Полицейские в Татарстане проводят проверку по факту поджога офиса одного из банков в Азнакаево, подозреваемая задержана, сообщили РИА Новости в МВД по республике. На видео, опубликованном в соцсетях, женщина в помещении с банкоматами Сбербанка разливает из флаконов некую жидкость, затем поджигает помещение и убегает. "В дежурную часть ОМВД России по Азнакаевскому району поступило сообщение о поджоге одного из офисов банка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки установили личность и задержали подозреваемую - местную жительницу 1959 года рождения", - говорится в сообщении. По информации МВД, в настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.В пресс-службе Сбербанка РИА Новости сообщили, что отделение во время инцидента не работало."Инцидент подтверждаем. Возгорание устранено, пострадавших нет, в момент инцидента отделение не работало. Филиал продолжит работу по графику с понедельника, 13 февраля. Хотели отметить, что за подобного рода преступления, в зависимости от квалификации действий злоумышленника, судом может быть назначено наказание до 15 лет лишения свободы", - отметили агентству в банке.
https://ria.ru/20230121/avtomobil-1846463625.html
https://ria.ru/20230127/podzhog-1847936328.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0c/1851539006_0:0:1482:1113_1920x0_80_0_0_6f4c27a5bdca436d4919426340cc76e1.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сбербанк россии
Происшествия, Россия, Сбербанк России
14:45 12.02.2023 (обновлено: 16:42 12.02.2023)
Жительница Татарстана подожгла офис Сбера
Жительница Татарстана подожгла офис Сбера с банкоматами, проводится проверка
КАЗАНЬ, 12 фев – РИА Новости. Полицейские в Татарстане проводят проверку по факту поджога офиса одного из банков в Азнакаево, подозреваемая задержана, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
На видео, опубликованном в соцсетях, женщина в помещении с банкоматами Сбербанка
разливает из флаконов некую жидкость, затем поджигает помещение и убегает.
"В дежурную часть ОМВД России
по Азнакаевскому району поступило сообщение о поджоге одного из офисов банка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки установили личность и задержали подозреваемую - местную жительницу 1959 года рождения", - говорится в сообщении.
По информации МВД, в настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
В пресс-службе Сбербанка РИА Новости сообщили, что отделение во время инцидента не работало.
"Инцидент подтверждаем. Возгорание устранено, пострадавших нет, в момент инцидента отделение не работало. Филиал продолжит работу по графику с понедельника, 13 февраля. Хотели отметить, что за подобного рода преступления, в зависимости от квалификации действий злоумышленника, судом может быть назначено наказание до 15 лет лишения свободы", - отметили агентству в банке.