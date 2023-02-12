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Жительница Татарстана подожгла офис Сбера - РИА Новости, 12.02.2023
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Жительница Татарстана подожгла офис Сбера
Жительница Татарстана подожгла офис Сбера - РИА Новости, 12.02.2023
Жительница Татарстана подожгла офис Сбера
Полицейские в Татарстане проводят проверку по факту поджога офиса одного из банков в Азнакаево, подозреваемая задержана, сообщили РИА Новости в МВД по... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T14:45
2023-02-12T16:42
происшествия
россия
сбербанк россии
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КАЗАНЬ, 12 фев – РИА Новости. Полицейские в Татарстане проводят проверку по факту поджога офиса одного из банков в Азнакаево, подозреваемая задержана, сообщили РИА Новости в МВД по республике. На видео, опубликованном в соцсетях, женщина в помещении с банкоматами Сбербанка разливает из флаконов некую жидкость, затем поджигает помещение и убегает. "В дежурную часть ОМВД России по Азнакаевскому району поступило сообщение о поджоге одного из офисов банка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки установили личность и задержали подозреваемую - местную жительницу 1959 года рождения", - говорится в сообщении. По информации МВД, в настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.В пресс-службе Сбербанка РИА Новости сообщили, что отделение во время инцидента не работало."Инцидент подтверждаем. Возгорание устранено, пострадавших нет, в момент инцидента отделение не работало. Филиал продолжит работу по графику с понедельника, 13 февраля. Хотели отметить, что за подобного рода преступления, в зависимости от квалификации действий злоумышленника, судом может быть назначено наказание до 15 лет лишения свободы", - отметили агентству в банке.
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Дарья Буймова
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происшествия, россия, сбербанк россии
Происшествия, Россия, Сбербанк России
14:45 12.02.2023 (обновлено: 16:42 12.02.2023)
 
Жительница Татарстана подожгла офис Сбера

Жительница Татарстана подожгла офис Сбера с банкоматами, проводится проверка

© Кадр из видео с камеры наблюденияЖительница Татарстана подожгла офис Сбербанка в Азнакаево
Жительница Татарстана подожгла офис Сбербанка в Азнакаево
© Кадр из видео с камеры наблюдения
Жительница Татарстана подожгла офис Сбербанка в Азнакаево
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 12 фев – РИА Новости. Полицейские в Татарстане проводят проверку по факту поджога офиса одного из банков в Азнакаево, подозреваемая задержана, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
На видео, опубликованном в соцсетях, женщина в помещении с банкоматами Сбербанка разливает из флаконов некую жидкость, затем поджигает помещение и убегает.
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"В дежурную часть ОМВД России по Азнакаевскому району поступило сообщение о поджоге одного из офисов банка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки установили личность и задержали подозреваемую - местную жительницу 1959 года рождения", - говорится в сообщении.
По информации МВД, в настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
В пресс-службе Сбербанка РИА Новости сообщили, что отделение во время инцидента не работало.
"Инцидент подтверждаем. Возгорание устранено, пострадавших нет, в момент инцидента отделение не работало. Филиал продолжит работу по графику с понедельника, 13 февраля. Хотели отметить, что за подобного рода преступления, в зависимости от квалификации действий злоумышленника, судом может быть назначено наказание до 15 лет лишения свободы", - отметили агентству в банке.
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