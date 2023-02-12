https://ria.ru/20230212/podzhog-1851522294.html

Жительница Татарстана подожгла офис Сбера

Жительница Татарстана подожгла офис Сбера - РИА Новости, 12.02.2023

Жительница Татарстана подожгла офис Сбера

Полицейские в Татарстане проводят проверку по факту поджога офиса одного из банков в Азнакаево, подозреваемая задержана, сообщили РИА Новости в МВД по... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T14:45

2023-02-12T14:45

2023-02-12T16:42

происшествия

россия

сбербанк россии

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КАЗАНЬ, 12 фев – РИА Новости. Полицейские в Татарстане проводят проверку по факту поджога офиса одного из банков в Азнакаево, подозреваемая задержана, сообщили РИА Новости в МВД по республике. На видео, опубликованном в соцсетях, женщина в помещении с банкоматами Сбербанка разливает из флаконов некую жидкость, затем поджигает помещение и убегает. "В дежурную часть ОМВД России по Азнакаевскому району поступило сообщение о поджоге одного из офисов банка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки установили личность и задержали подозреваемую - местную жительницу 1959 года рождения", - говорится в сообщении. По информации МВД, в настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.В пресс-службе Сбербанка РИА Новости сообщили, что отделение во время инцидента не работало."Инцидент подтверждаем. Возгорание устранено, пострадавших нет, в момент инцидента отделение не работало. Филиал продолжит работу по графику с понедельника, 13 февраля. Хотели отметить, что за подобного рода преступления, в зависимости от квалификации действий злоумышленника, судом может быть назначено наказание до 15 лет лишения свободы", - отметили агентству в банке.

https://ria.ru/20230121/avtomobil-1846463625.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, сбербанк россии