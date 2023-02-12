https://ria.ru/20230212/pobeda-1851548133.html

В США назвали две вещи, которые гарантируют России победу на Украине

В США назвали две вещи, которые гарантируют России победу на Украине - РИА Новости, 12.02.2023

В США назвали две вещи, которые гарантируют России победу на Украине

Точность и массовость артиллерии гарантируют России успех в разгроме ВСУ, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Judging Freedom. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T18:20

2023-02-12T18:20

2023-02-12T20:28

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Точность и массовость артиллерии гарантируют России успех в разгроме ВСУ, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Judging Freedom.По его словам, Москва продемонстрировала, что для успеха в боевых действиях артиллерийские удары должны быть не только точными, но и массовыми."Если ты собираешься победить, тебе нужно огромное количество ракет, снарядов и боеприпасов. <…> У России есть обе эти составляющие", — резюмировал Макгрегор.Ранее полковник сообщил о крахе обороны ВСУ на южном направлении специальной операции. Благодаря передовой тактике российской армии, использующей грамотную разведку и наведение, ей удается продавить фронт и продвигаться вперед, подчеркнул американский специалист.

https://ria.ru/20230212/rossiya-1851536702.html

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политика, сша, россия, украина