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В США назвали две вещи, которые гарантируют России победу на Украине - РИА Новости, 12.02.2023
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В США назвали две вещи, которые гарантируют России победу на Украине
В США назвали две вещи, которые гарантируют России победу на Украине - РИА Новости, 12.02.2023
В США назвали две вещи, которые гарантируют России победу на Украине
Точность и массовость артиллерии гарантируют России успех в разгроме ВСУ, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Judging Freedom. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T18:20
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Точность и массовость артиллерии гарантируют России успех в разгроме ВСУ, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Judging Freedom.По его словам, Москва продемонстрировала, что для успеха в боевых действиях артиллерийские удары должны быть не только точными, но и массовыми."Если ты собираешься победить, тебе нужно огромное количество ракет, снарядов и боеприпасов. &lt;…&gt; У России есть обе эти составляющие", — резюмировал Макгрегор.Ранее полковник сообщил о крахе обороны ВСУ на южном направлении специальной операции. Благодаря передовой тактике российской армии, использующей грамотную разведку и наведение, ей удается продавить фронт и продвигаться вперед, подчеркнул американский специалист.
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политика, сша, россия, украина
Политика, США, Россия, Украина
18:20 12.02.2023 (обновлено: 20:28 12.02.2023)
 
В США назвали две вещи, которые гарантируют России победу на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор: точность массовых ударов гарантирует России успех в боях

© РИА Новости / Андрей Катаев / Перейти в медиабанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Андрей Катаев
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Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Точность и массовость артиллерии гарантируют России успех в разгроме ВСУ, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Judging Freedom.
"Войны, которые велись в последние сто лет, побеждались благодаря точной, разрушительной огневой мощи. <…> У нас есть такие системы, к сожалению, есть и у русских, китайцев. Монополия, которая у нас была в этой сфере в течение многих лет, ушла в небытие", — сказал офицер.
По его словам, Москва продемонстрировала, что для успеха в боевых действиях артиллерийские удары должны быть не только точными, но и массовыми.
"Если ты собираешься победить, тебе нужно огромное количество ракет, снарядов и боеприпасов. <…> У России есть обе эти составляющие", — резюмировал Макгрегор.
Ранее полковник сообщил о крахе обороны ВСУ на южном направлении специальной операции. Благодаря передовой тактике российской армии, использующей грамотную разведку и наведение, ей удается продавить фронт и продвигаться вперед, подчеркнул американский специалист.
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