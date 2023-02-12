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Более 250 тысяч человек призвали Шольца к переговорам по Украине - РИА Новости, 12.02.2023
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Более 250 тысяч человек призвали Шольца к переговорам по Украине
Более 250 тысяч человек призвали Шольца к переговорам по Украине - РИА Новости, 12.02.2023
Более 250 тысяч человек призвали Шольца к переговорам по Украине
Более 250 тысяч человек подписали петицию с призывом к канцлеру Германии Олафу Шольцу прекратить наращивать поставки оружия на Украину и инициировать мирные... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T16:06
2023-02-12T16:35
в мире
украина
германия
берлин (город)
сара вагенкнехт
олаф шольц
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БЕРЛИН, 12 фев — РИА Новости. Более 250 тысяч человек подписали петицию с призывом к канцлеру Германии Олафу Шольцу прекратить наращивать поставки оружия на Украину и инициировать мирные переговоры, сообщается на сайте change.org.Она также призвала 25 февраля принять участие в митинге в поддержку инициативы в центре Берлина. Достигнув отметки в 300 тысяч, петиция станет одной из самых подписываемых на портале. Петиция под названием "Манифест за мир", инициаторами которой выступили Сара Вагенкнехт и известный немецкий журналист, основательница журнала Emma феминистка Алиса Шварцер, опубликовали в пятницу на портале change.org.В числе тех, кто подписал документ, известные немецкие политики, среди которых есть представители диаметрально противоположных политических течений, писатели, журналисты, деятели культуры, искусства и науки.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
https://ria.ru/20230210/zelenskiy-1851024143.html
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в мире, украина, германия, берлин (город), сара вагенкнехт, олаф шольц
В мире, Украина, Германия, Берлин (город), Сара Вагенкнехт, Олаф Шольц
16:06 12.02.2023 (обновлено: 16:35 12.02.2023)
 
Более 250 тысяч человек призвали Шольца к переговорам по Украине

Более 250 тысяч человек подписали петицию с призывом к Шольцу о переговорах по Украине

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 фев — РИА Новости. Более 250 тысяч человек подписали петицию с призывом к канцлеру Германии Олафу Шольцу прекратить наращивать поставки оружия на Украину и инициировать мирные переговоры, сообщается на сайте change.org.

"Манифест за мир уже подписала четверть миллиона сторонников. Давление с нашей стороны может привести к результатам!" — прокомментировала в Twitter соинициатор петиции, политик партии "Левые" Сара Вагенкнехт.

Она также призвала 25 февраля принять участие в митинге в поддержку инициативы в центре Берлина.
Достигнув отметки в 300 тысяч, петиция станет одной из самых подписываемых на портале.
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Петиция под названием "Манифест за мир", инициаторами которой выступили Сара Вагенкнехт и известный немецкий журналист, основательница журнала Emma феминистка Алиса Шварцер, опубликовали в пятницу на портале change.org.
В числе тех, кто подписал документ, известные немецкие политики, среди которых есть представители диаметрально противоположных политических течений, писатели, журналисты, деятели культуры, искусства и науки.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
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