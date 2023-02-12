16:06 12.02.2023 (обновлено: 16:35 12.02.2023)
Более 250 тысяч человек призвали Шольца к переговорам по Украине
Более 250 тысяч человек подписали петицию с призывом к Шольцу о переговорах по Украине
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 12 фев — РИА Новости. Более 250 тысяч человек подписали петицию с призывом к канцлеру Германии Олафу Шольцу прекратить наращивать поставки оружия на Украину и инициировать мирные переговоры, сообщается на сайте change.org.
"Манифест за мир уже подписала четверть миллиона сторонников. Давление с нашей стороны может привести к результатам!" — прокомментировала в Twitter соинициатор петиции, политик партии "Левые" Сара Вагенкнехт.
Она также призвала 25 февраля принять участие в митинге в поддержку инициативы в центре Берлина.
Достигнув отметки в 300 тысяч, петиция станет одной из самых подписываемых на портале.
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Петиция под названием "Манифест за мир", инициаторами которой выступили Сара Вагенкнехт и известный немецкий журналист, основательница журнала Emma феминистка Алиса Шварцер, опубликовали в пятницу на портале change.org.
В числе тех, кто подписал документ, известные немецкие политики, среди которых есть представители диаметрально противоположных политических течений, писатели, журналисты, деятели культуры, искусства и науки.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.