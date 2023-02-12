https://ria.ru/20230212/petitsiya-1851533966.html

Более 250 тысяч человек призвали Шольца к переговорам по Украине

Более 250 тысяч человек призвали Шольца к переговорам по Украине - РИА Новости, 12.02.2023

Более 250 тысяч человек призвали Шольца к переговорам по Украине

Более 250 тысяч человек подписали петицию с призывом к канцлеру Германии Олафу Шольцу прекратить наращивать поставки оружия на Украину и инициировать мирные... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T16:06

2023-02-12T16:06

2023-02-12T16:35

в мире

украина

германия

берлин (город)

сара вагенкнехт

олаф шольц

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БЕРЛИН, 12 фев — РИА Новости. Более 250 тысяч человек подписали петицию с призывом к канцлеру Германии Олафу Шольцу прекратить наращивать поставки оружия на Украину и инициировать мирные переговоры, сообщается на сайте change.org.Она также призвала 25 февраля принять участие в митинге в поддержку инициативы в центре Берлина. Достигнув отметки в 300 тысяч, петиция станет одной из самых подписываемых на портале. Петиция под названием "Манифест за мир", инициаторами которой выступили Сара Вагенкнехт и известный немецкий журналист, основательница журнала Emma феминистка Алиса Шварцер, опубликовали в пятницу на портале change.org.В числе тех, кто подписал документ, известные немецкие политики, среди которых есть представители диаметрально противоположных политических течений, писатели, журналисты, деятели культуры, искусства и науки.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.

https://ria.ru/20230210/zelenskiy-1851024143.html

https://ria.ru/20230209/sholts-1850696373.html

украина

германия

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, германия, берлин (город), сара вагенкнехт, олаф шольц