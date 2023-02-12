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Глава Пентагона провел разговор с министром обороны Украины - РИА Новости, 12.02.2023
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Глава Пентагона провел разговор с министром обороны Украины
Глава Пентагона провел разговор с министром обороны Украины - РИА Новости, 12.02.2023
Глава Пентагона провел разговор с министром обороны Украины
Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и обсудил с ним приоритеты предстоящей встречи в Брюсселе РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T05:49
2023-02-12T05:54
украина
в мире
россия
брюссель
ллойд остин
алексей резников
сергей лавров
пентагон
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и обсудил с ним приоритеты предстоящей встречи в Брюсселе контактной группы по обороне Украины, сообщает военное ведомство США. Как отмечается, министры также обсудили вопросы доставки средств, обещанных в рамках контактной группы в январе. Согласно заявлению, Резников предоставил обновленную информацию о ситуации на Украине. Министры также договорились поддерживать контакты. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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украина, в мире, россия, брюссель, ллойд остин, алексей резников, сергей лавров, пентагон, нато
Украина, В мире, Россия, Брюссель, Ллойд Остин, Алексей Резников, Сергей Лавров, Пентагон, НАТО
05:49 12.02.2023 (обновлено: 05:54 12.02.2023)
 
Глава Пентагона провел разговор с министром обороны Украины

Глава Пентагона Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Резниковым

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и обсудил с ним приоритеты предстоящей встречи в Брюсселе контактной группы по обороне Украины, сообщает военное ведомство США.
"Министр обороны Ллойд Остин поговорил по телефону с министром обороны Украины Алексеем Резниковым относительно приоритетов Контактной группы по обороне Украины (UDCG), (которая пройдет) на следующей неделе в Брюсселе, включая противовоздушную оборону и артиллерию", - говорится в заявлении Пентагона.
Как отмечается, министры также обсудили вопросы доставки средств, обещанных в рамках контактной группы в январе. Согласно заявлению, Резников предоставил обновленную информацию о ситуации на Украине. Министры также договорились поддерживать контакты.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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УкраинаВ миреРоссияБрюссельЛлойд ОстинАлексей РезниковСергей ЛавровПентагонНАТО
 
 
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