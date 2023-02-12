https://ria.ru/20230212/pentagon-1851477056.html

Глава Пентагона провел разговор с министром обороны Украины

Глава Пентагона провел разговор с министром обороны Украины - РИА Новости, 12.02.2023

Глава Пентагона провел разговор с министром обороны Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и обсудил с ним приоритеты предстоящей встречи в Брюсселе РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T05:49

2023-02-12T05:49

2023-02-12T05:54

украина

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россия

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алексей резников

сергей лавров

пентагон

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и обсудил с ним приоритеты предстоящей встречи в Брюсселе контактной группы по обороне Украины, сообщает военное ведомство США. Как отмечается, министры также обсудили вопросы доставки средств, обещанных в рамках контактной группы в январе. Согласно заявлению, Резников предоставил обновленную информацию о ситуации на Украине. Министры также договорились поддерживать контакты. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230205/ukraina-1849896560.html

украина

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