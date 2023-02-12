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Глава Народного Совета Туркмении обсудил в ОАЭ энергетическое партнерство - РИА Новости, 12.02.2023
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Глава Народного Совета Туркмении обсудил в ОАЭ энергетическое партнерство
Глава Народного Совета Туркмении обсудил в ОАЭ энергетическое партнерство - РИА Новости, 12.02.2023
Глава Народного Совета Туркмении обсудил в ОАЭ энергетическое партнерство
Председатель Народного Совета (Халк Маслахаты) Туркмении, Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов в ходе официального визита в... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T08:37
2023-02-12T08:37
в мире
туркмения
оаэ
абу-даби
гурбангулы бердымухамедов
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АШХАБАД, 12 фев - РИА Новости. Председатель Народного Совета (Халк Маслахаты) Туркмении, Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов в ходе официального визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудил вопросы активизации партнерства в энергетической сфере, сообщает в воскресенье Туркменское телевидение. В Абу-Даби экс-президент Туркмении провел переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом Бин Зайед Аль Нахайяном и заместителем председателя Кабмина ОАЭ, министром по делам президента шейхом Мансуром Бин Зайедом Аль-Нахайяном. В ходе этих встреч были обсуждены вопросы развития двустороннего партнерства в энергетике, транспортно-коммуникационном секторе, промышленной кооперации, сельском хозяйстве, судостроении, высоких технологиях, а также финансовой сфере при реализации важных проектов. Особое внимание на переговорах было уделено активизации взаимодействия в топливно-энергетической отрасли, нефтеперерабатывающей промышленности, инвестиционной сфере. В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул готовность Туркмении к значительному расширению сотрудничества с компаниями ОАЭ в топливно-энергетической сфере. По его словам, это имеет важное значение в свете решения задач по диверсификации нефтегазовой отрасли Туркмении и вводу в строй новых предприятий по производству высококачественной продукции, ориентированной на экспорт. В Туркмении 21 января были приняты проекты конституционных законов о внесении изменений и дополнений в конституцию страны, о создании высшего органа народной власти - Халк Маслахаты и законодательном закреплении статуса экс-главы государства Гурбангулы Бердымухамедова в качестве Национального лидера туркменского народа. Также Туркмения вернулась к однопалатному парламенту - Меджлису.
https://ria.ru/20230212/energetika-1851475899.html
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в мире, туркмения, оаэ, абу-даби, гурбангулы бердымухамедов
В мире, Туркмения, ОАЭ, Абу-Даби, Гурбангулы Бердымухамедов
08:37 12.02.2023
 
Глава Народного Совета Туркмении обсудил в ОАЭ энергетическое партнерство

Глава Народного Совета Туркмении Бердымухамедов обсудил в ОАЭ энергетическое партнерство

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкГурбангулы Бердымухамедов
Гурбангулы Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Гурбангулы Бердымухамедов. Архивное фото
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АШХАБАД, 12 фев - РИА Новости. Председатель Народного Совета (Халк Маслахаты) Туркмении, Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов в ходе официального визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудил вопросы активизации партнерства в энергетической сфере, сообщает в воскресенье Туркменское телевидение.
В Абу-Даби экс-президент Туркмении провел переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом Бин Зайед Аль Нахайяном и заместителем председателя Кабмина ОАЭ, министром по делам президента шейхом Мансуром Бин Зайедом Аль-Нахайяном.
В ходе этих встреч были обсуждены вопросы развития двустороннего партнерства в энергетике, транспортно-коммуникационном секторе, промышленной кооперации, сельском хозяйстве, судостроении, высоких технологиях, а также финансовой сфере при реализации важных проектов. Особое внимание на переговорах было уделено активизации взаимодействия в топливно-энергетической отрасли, нефтеперерабатывающей промышленности, инвестиционной сфере.
В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул готовность Туркмении к значительному расширению сотрудничества с компаниями ОАЭ в топливно-энергетической сфере. По его словам, это имеет важное значение в свете решения задач по диверсификации нефтегазовой отрасли Туркмении и вводу в строй новых предприятий по производству высококачественной продукции, ориентированной на экспорт.
В Туркмении 21 января были приняты проекты конституционных законов о внесении изменений и дополнений в конституцию страны, о создании высшего органа народной власти - Халк Маслахаты и законодательном закреплении статуса экс-главы государства Гурбангулы Бердымухамедова в качестве Национального лидера туркменского народа. Также Туркмения вернулась к однопалатному парламенту - Меджлису.
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
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В миреТуркменияОАЭАбу-ДабиГурбангулы Бердымухамедов
 
 
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