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Посол России оценил перспективы отношений Москвы с Эр-Риядом

Посол России оценил перспективы отношений Москвы с Эр-Риядом - РИА Новости, 12.02.2023

Посол России оценил перспективы отношений Москвы с Эр-Риядом

Отношения Москвы с Эр-Риядом могут выйти на уровень стратегического партнерства, заявил в интервью РИА Новости посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T09:06

2023-02-12T09:06

2023-02-12T11:41

политика

саудовская аравия

россия

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Отношения Москвы с Эр-Риядом могут выйти на уровень стратегического партнерства, заявил в интервью РИА Новости посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов. По его словам, политические отношения двух стран в последние годы имеют устойчивую тенденцию к поступательному развитию, основа для этого – общие или совпадающие подходы по большинству международных и региональных сюжетов. "Особенностью нашего политического взаимодействия с Королевством, имеющего реальную перспективу выхода на уровень стратегического партнерства, является регулярный и доверительный диалог на высшем уровне", - сказал посол. Это позволяет оперативно "сверять часы" по наиболее актуальным глобальным и ближневосточным проблемам, своевременно координировать действия двух стран на приоритетных направлениях, добавил Козлов. Он подчеркнул, что в 2022 году состоялось четыре телефонных разговора президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а в 2023 году лидеры уже провели очередную телефонную беседу.Читайте полный текст интервью >>>

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саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, саудовская аравия, россия