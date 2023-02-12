https://ria.ru/20230212/otnosheniya-1851486074.html
Посол России оценил перспективы отношений Москвы с Эр-Риядом
Посол России оценил перспективы отношений Москвы с Эр-Риядом - РИА Новости, 12.02.2023
Посол России оценил перспективы отношений Москвы с Эр-Риядом
Отношения Москвы с Эр-Риядом могут выйти на уровень стратегического партнерства, заявил в интервью РИА Новости посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T09:06
2023-02-12T09:06
2023-02-12T11:41
политика
саудовская аравия
россия
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Отношения Москвы с Эр-Риядом могут выйти на уровень стратегического партнерства, заявил в интервью РИА Новости посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов. По его словам, политические отношения двух стран в последние годы имеют устойчивую тенденцию к поступательному развитию, основа для этого – общие или совпадающие подходы по большинству международных и региональных сюжетов. "Особенностью нашего политического взаимодействия с Королевством, имеющего реальную перспективу выхода на уровень стратегического партнерства, является регулярный и доверительный диалог на высшем уровне", - сказал посол. Это позволяет оперативно "сверять часы" по наиболее актуальным глобальным и ближневосточным проблемам, своевременно координировать действия двух стран на приоритетных направлениях, добавил Козлов. Он подчеркнул, что в 2022 году состоялось четыре телефонных разговора президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а в 2023 году лидеры уже провели очередную телефонную беседу.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, саудовская аравия, россия
Политика, Саудовская Аравия, Россия
09:06 12.02.2023 (обновлено: 11:41 12.02.2023)
Посол России оценил перспективы отношений Москвы с Эр-Риядом
Козлов: отношения Москвы с Эр-Риядом могут выйти на уровень стратегического партнерства
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Отношения Москвы с Эр-Риядом могут выйти на уровень стратегического партнерства, заявил в интервью РИА Новости посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов.
По его словам, политические отношения двух стран в последние годы имеют устойчивую тенденцию к поступательному развитию, основа для этого – общие или совпадающие подходы по большинству международных и региональных сюжетов.
"Особенностью нашего политического взаимодействия с Королевством, имеющего реальную перспективу выхода на уровень стратегического партнерства, является регулярный и доверительный диалог на высшем уровне", - сказал посол.
Это позволяет оперативно "сверять часы" по наиболее актуальным глобальным и ближневосточным проблемам, своевременно координировать действия двух стран на приоритетных направлениях, добавил Козлов. Он подчеркнул, что в 2022 году состоялось четыре телефонных разговора президента России Владимира Путина
с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом
, а в 2023 году лидеры уже провели очередную телефонную беседу.