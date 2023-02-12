https://ria.ru/20230212/osadki-1851499775.html

В Москве выпало 20 процентов от месячной нормы осадков

В Москве выпало 20 процентов от месячной нормы осадков - РИА Новости, 12.02.2023

В Москве выпало 20 процентов от месячной нормы осадков

В Москве выпало 20% от месячной нормы осадков, сугробы превысили отметку в 30 сантиметров, сообщил в своём телеграм-канале ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T11:12

2023-02-12T11:12

2023-02-12T11:12

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Москве выпало 20% от месячной нормы осадков, сугробы превысили отметку в 30 сантиметров, сообщил в своём телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "За последние 12 часов, с 18.00 до 06.00, на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 6 миллиметров, на Балчуге - 8 миллиметров, в Тушино 9 миллиметров. Как и прогнозировалось, выпало 20% от всего объёма осадков в феврале. В Подмосковье больше всего намело в Клину и Волоколамске - до 10 миллиметров", - рассказал Тишковец. Он отметил, что за половину суток выпало столько осадков, сколько было зафиксировано за всю первую десятидневку февраля, благодаря чему их количество стало соответствовать климатическому графику месяца. "В результате обильных ночных снегопадов на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 33 сантиметра, в Тушино - 36 сантиметров. Самые высокие сугробы в Коломне - 41 сантиметр и Черустях - 43 сантиметра", - отметил метеоролог.

https://ria.ru/20230211/osadki-1851435640.html

москва

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Влада Копылова

москва, евгений тишковец, погода