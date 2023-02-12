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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 12.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230212/obstrel-1851568301.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 12.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T21:23
2023-02-12T21:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
горловка
сцкк
нато
украина
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 20.18 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 20.25 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 20.30 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, с 19.15 украинские войска обстреливали Никитовский район Горловки в течение шести минут калибром 122 миллиметра. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230211/zakon-1851133831.html
донецк
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горловка
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в мире, донецк, донецкая народная республика, горловка, сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, СЦКК, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины
21:23 12.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку девять снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОкно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Окно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Окно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 20.18 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 20.25 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 20.30 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
"Это чудовищное преступление": атака ВСУ на больницу в Новоайдаре
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанк

Украинские войска, используя системы залпового огня HIMARS и предоставляемую странами НАТО разведывательную информацию, 28 января в 7:30 утра атаковали больницу в Новоайдаре.

Сотрудники экстренных служб разбирают завалы у здания районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
1 из 12

Украинские войска, используя системы залпового огня HIMARS и предоставляемую странами НАТО разведывательную информацию, 28 января в 7:30 утра атаковали больницу в Новоайдаре.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения разной степени тяжести.

Кабинет в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
2 из 12

Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения разной степени тяжести.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Удар по гражданскому объекту — тяжкое военное преступление, отметили в Минобороны России.

У здания районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
3 из 12

Удар по гражданскому объекту — тяжкое военное преступление, отметили в Минобороны России.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

"Это чудовищное преступление, безусловно, удар был целенаправленный", — отреагировала сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

Здание районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
4 из 12

"Это чудовищное преступление, безусловно, удар был целенаправленный", — отреагировала сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Все, что осталось от кабинета районной больницы в Новоайдаре.

Кошка в кабинете районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
5 из 12

Все, что осталось от кабинета районной больницы в Новоайдаре.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела больницы украинскими военными.

Кабинет в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
6 из 12

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела больницы украинскими военными.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанк

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН и Международный Комитет Красного Креста с требованием не допускать нарушений прав человека.

Табличка на здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
7 из 12

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН и Международный Комитет Красного Креста с требованием не допускать нарушений прав человека.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

В МИД России обратили внимание на молчание международных структур, призванных давать беспристрастную оценку таким деяниям.

Упаковки с лекарствами в кабинете районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
8 из 12

В МИД России обратили внимание на молчание международных структур, призванных давать беспристрастную оценку таким деяниям.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Отсутствие реакции со стороны США и НАТО "еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям", подчеркнули дипломаты.

Последствия ракетного удара ВСУ по больнице в ЛНР
9 из 12

Отсутствие реакции со стороны США и НАТО "еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям", подчеркнули дипломаты.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Тем временем больница продолжает работать, несмотря на то, что разрушено 80 процентов детского корпуса, повреждены хирургическое отделение и поликлиника.

Коробка с одеждой в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
10 из 12

Тем временем больница продолжает работать, несмотря на то, что разрушено 80 процентов детского корпуса, повреждены хирургическое отделение и поликлиника.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанк

Тамбовская область, ранее взявшая шефство над Новоайдарским районом ЛНР, выразила готовность в ближайшее время начать работы по восстановлению больницы.

Здание районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
11 из 12

Тамбовская область, ранее взявшая шефство над Новоайдарским районом ЛНР, выразила готовность в ближайшее время начать работы по восстановлению больницы.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Новый Завет и Псалтирь в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS.

Новый Завет и Псалтирь в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
12 из 12

Новый Завет и Псалтирь в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
1 из 12

Украинские войска, используя системы залпового огня HIMARS и предоставляемую странами НАТО разведывательную информацию, 28 января в 7:30 утра атаковали больницу в Новоайдаре.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
2 из 12

Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения разной степени тяжести.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
3 из 12

Удар по гражданскому объекту — тяжкое военное преступление, отметили в Минобороны России.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 12

"Это чудовищное преступление, безусловно, удар был целенаправленный", — отреагировала сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 12

Все, что осталось от кабинета районной больницы в Новоайдаре.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 12

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела больницы украинскими военными.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 12

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН и Международный Комитет Красного Креста с требованием не допускать нарушений прав человека.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
8 из 12

В МИД России обратили внимание на молчание международных структур, призванных давать беспристрастную оценку таким деяниям.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
9 из 12

Отсутствие реакции со стороны США и НАТО "еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям", подчеркнули дипломаты.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 12

Тем временем больница продолжает работать, несмотря на то, что разрушено 80 процентов детского корпуса, повреждены хирургическое отделение и поликлиника.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 12

Тамбовская область, ранее взявшая шефство над Новоайдарским районом ЛНР, выразила готовность в ближайшее время начать работы по восстановлению больницы.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
12 из 12

Новый Завет и Псалтирь в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Кроме того, с 19.15 украинские войска обстреливали Никитовский район Горловки в течение шести минут калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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