Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки выпустили по левобережью Херсонской области около ста снарядов - РИА Новости, 12.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230212/obstrel-1851496791.html
ВСУ за сутки выпустили по левобережью Херсонской области около ста снарядов
ВСУ за сутки выпустили по левобережью Херсонской области около ста снарядов - РИА Новости, 12.02.2023
ВСУ за сутки выпустили по левобережью Херсонской области около ста снарядов
Украинские войска на протяжении ночи обстреливали города Новая Каховка и Алешки на левом берегу Днепра в Херсонской области из ствольной артиллерии, выпустив по РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T10:44
2023-02-12T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
днепр (город)
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 фев – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи обстреливали города Новая Каховка и Алешки на левом берегу Днепра в Херсонской области из ствольной артиллерии, выпустив по ним, а также по селам Горностаевка и Каиры 35 снарядов, всего за сутки по населенным пунктам левобережья противник выпустил около 100 снарядов, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Горностаевка, Каиры, Алешки выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, накануне только по Новой Каховке прилетело 18 снарядов, всего же по области, украинскими войсками были выпущены около 100 снарядов в течение суток.
https://ria.ru/20230212/nato-1851494295.html
новая каховка
днепр (город)
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, новая каховка, днепр (город), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Днепр (город), Херсонская область
10:44 12.02.2023
 
ВСУ за сутки выпустили по левобережью Херсонской области около ста снарядов

Украинские войска за сутки выпустили по левобережью Херсонской области около ста снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 фев – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи обстреливали города Новая Каховка и Алешки на левом берегу Днепра в Херсонской области из ствольной артиллерии, выпустив по ним, а также по селам Горностаевка и Каиры 35 снарядов, всего за сутки по населенным пунктам левобережья противник выпустил около 100 снарядов, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Горностаевка, Каиры, Алешки выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
По его словам, накануне только по Новой Каховке прилетело 18 снарядов, всего же по области, украинскими войсками были выпущены около 100 снарядов в течение суток.
Солдаты британской армии - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 10:14
НАТО оказалась в опасности из-за Великобритании и Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНовая КаховкаДнепр (город)Херсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала