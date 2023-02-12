https://ria.ru/20230212/obstrel-1851496791.html
ВСУ за сутки выпустили по левобережью Херсонской области около ста снарядов
ВСУ за сутки выпустили по левобережью Херсонской области около ста снарядов - РИА Новости, 12.02.2023
ВСУ за сутки выпустили по левобережью Херсонской области около ста снарядов
Украинские войска на протяжении ночи обстреливали города Новая Каховка и Алешки на левом берегу Днепра в Херсонской области из ствольной артиллерии, выпустив по РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T10:44
2023-02-12T10:44
2023-02-12T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
днепр (город)
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 фев – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи обстреливали города Новая Каховка и Алешки на левом берегу Днепра в Херсонской области из ствольной артиллерии, выпустив по ним, а также по селам Горностаевка и Каиры 35 снарядов, всего за сутки по населенным пунктам левобережья противник выпустил около 100 снарядов, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Горностаевка, Каиры, Алешки выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, накануне только по Новой Каховке прилетело 18 снарядов, всего же по области, украинскими войсками были выпущены около 100 снарядов в течение суток.
https://ria.ru/20230212/nato-1851494295.html
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая каховка, днепр (город), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Днепр (город), Херсонская область
ВСУ за сутки выпустили по левобережью Херсонской области около ста снарядов
Украинские войска за сутки выпустили по левобережью Херсонской области около ста снарядов