https://ria.ru/20230212/obstrel-1851496791.html

ВСУ за сутки выпустили по левобережью Херсонской области около ста снарядов

ВСУ за сутки выпустили по левобережью Херсонской области около ста снарядов - РИА Новости, 12.02.2023

ВСУ за сутки выпустили по левобережью Херсонской области около ста снарядов

Украинские войска на протяжении ночи обстреливали города Новая Каховка и Алешки на левом берегу Днепра в Херсонской области из ствольной артиллерии, выпустив по РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T10:44

2023-02-12T10:44

2023-02-12T10:44

специальная военная операция на украине

в мире

новая каховка

днепр (город)

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 фев – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи обстреливали города Новая Каховка и Алешки на левом берегу Днепра в Херсонской области из ствольной артиллерии, выпустив по ним, а также по селам Горностаевка и Каиры 35 снарядов, всего за сутки по населенным пунктам левобережья противник выпустил около 100 снарядов, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Горностаевка, Каиры, Алешки выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, накануне только по Новой Каховке прилетело 18 снарядов, всего же по области, украинскими войсками были выпущены около 100 снарядов в течение суток.

https://ria.ru/20230212/nato-1851494295.html

новая каховка

днепр (город)

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, новая каховка, днепр (город), херсонская область