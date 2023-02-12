Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 155 снарядов различного калибра
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 155 снарядов различного калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 17 обстрелов из РСЗО HIMARS и "Град", артиллерии 155 миллиметра. На горловском - 12 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, минометов 120 миллиметров. На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. (Противник совершил обстрелы - ред.) выпустив 155 единиц различных боеприпасов", - говорится в заявлении в телеграм-канале представительства.
Под огнем оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Майорск, Горловка (Калининский район), Ясиноватая, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Моспино.
За минувшие сутки сообщалось, что в Петровском районе Донецка в результате обстрелов погибла женщина, а еще четыре мирных жителя получили ранения различной степени тяжести.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 36 обстрелов.