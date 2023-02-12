Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 12.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230212/obstrel-1851473436.html
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 12.02.2023
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 155 снарядов различного калибра,... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T02:45
2023-02-12T02:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
донецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843493092_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_2b0c48701e93f05fcb702d06e29dc388.jpg
ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 155 снарядов различного калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Майорск, Горловка (Калининский район), Ясиноватая, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Моспино. За минувшие сутки сообщалось, что в Петровском районе Донецка в результате обстрелов погибла женщина, а еще четыре мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 36 обстрелов.
https://ria.ru/20230211/pogibshiy-1851415028.html
донецкая народная республика
петровский район
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843493092_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_b5cba7fe8af815626eef3d1bc5b74366.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, петровский район, сцкк, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, Донецк
02:45 12.02.2023
 
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 155 снарядов различного калибра

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 155 снарядов различного калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 17 обстрелов из РСЗО HIMARS и "Град", артиллерии 155 миллиметра. На горловском - 12 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, минометов 120 миллиметров. На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. (Противник совершил обстрелы - ред.) выпустив 155 единиц различных боеприпасов", - говорится в заявлении в телеграм-канале представительства.
Под огнем оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Майорск, Горловка (Калининский район), Ясиноватая, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Моспино.
За минувшие сутки сообщалось, что в Петровском районе Донецка в результате обстрелов погибла женщина, а еще четыре мирных жителя получили ранения различной степени тяжести.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 36 обстрелов.
Жилой дом, разрушенный в результате попадания ракеты HIMARS в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
Вчера, 16:05Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка украинскими войсками погиб мирный житель
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПетровский районСЦККДонецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала