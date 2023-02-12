https://ria.ru/20230212/obstrel-1851473436.html

Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 12.02.2023

Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 155 снарядов различного калибра,... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T02:45

2023-02-12T02:45

2023-02-12T02:45

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

донецк

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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 155 снарядов различного калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Майорск, Горловка (Калининский район), Ясиноватая, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Моспино. За минувшие сутки сообщалось, что в Петровском районе Донецка в результате обстрелов погибла женщина, а еще четыре мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 36 обстрелов.

https://ria.ru/20230211/pogibshiy-1851415028.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк

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донецкая народная республика, петровский район, сцкк, донецк