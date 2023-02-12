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ВВС США сбили летающий объект над озером Гурон, заявили в конгрессе - РИА Новости, 13.02.2023
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ВВС США сбили летающий объект над озером Гурон, заявили в конгрессе
ВВС США сбили летающий объект над озером Гурон, заявили в конгрессе - РИА Новости, 13.02.2023
ВВС США сбили летающий объект над озером Гурон, заявили в конгрессе
Конгрессмен Джек Бергман утверждает, что американские военные перехватили очередной летающий объект, на этот раз над озером Гурон на границе с Канадой. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-12T23:56
2023-02-13T00:36
в мире
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сша
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конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Конгрессмен Джек Бергман утверждает, что американские военные перехватили очередной летающий объект, на этот раз над озером Гурон на границе с Канадой. Конгрессмен добавил, что американская общественность заслуживает "значительно больше ответов, чем получает". Ранее на этой неделе американские истребители перехватили два летающих объекта над Аляской и Канадой, а на прошлой сбили китайский аэростат-шпион над Атлантикой.
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в мире, канада, сша, аляска, конгресс сша
В мире, Канада, США, Аляска, Конгресс США
23:56 12.02.2023 (обновлено: 00:36 13.02.2023)
 
ВВС США сбили летающий объект над озером Гурон, заявили в конгрессе

Конгрессмен Бергман: ВВС США сбили очередной летающий объект над озером Гурон

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Конгрессмен Джек Бергман утверждает, что американские военные перехватили очередной летающий объект, на этот раз над озером Гурон на границе с Канадой.
"Военные США списали еще один "объект" над озером Гурон. Я высоко оцениваю решительные действия летчиков-истребителей", - написал он в Twitter.
Конгрессмен добавил, что американская общественность заслуживает "значительно больше ответов, чем получает".
Ранее на этой неделе американские истребители перехватили два летающих объекта над Аляской и Канадой, а на прошлой сбили китайский аэростат-шпион над Атлантикой.
Экран РЛС - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
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