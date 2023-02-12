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ВВС США сбили летающий объект над озером Гурон, заявили в конгрессе

ВВС США сбили летающий объект над озером Гурон, заявили в конгрессе - РИА Новости, 13.02.2023

ВВС США сбили летающий объект над озером Гурон, заявили в конгрессе

Конгрессмен Джек Бергман утверждает, что американские военные перехватили очередной летающий объект, на этот раз над озером Гурон на границе с Канадой. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-12T23:56

2023-02-12T23:56

2023-02-13T00:36

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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Конгрессмен Джек Бергман утверждает, что американские военные перехватили очередной летающий объект, на этот раз над озером Гурон на границе с Канадой. Конгрессмен добавил, что американская общественность заслуживает "значительно больше ответов, чем получает". Ранее на этой неделе американские истребители перехватили два летающих объекта над Аляской и Канадой, а на прошлой сбили китайский аэростат-шпион над Атлантикой.

https://ria.ru/20230212/ssha-1851476923.html

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в мире, канада, сша, аляска, конгресс сша