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ВВС США сбили летающий объект над озером Гурон, заявили в конгрессе
ВВС США сбили летающий объект над озером Гурон, заявили в конгрессе - РИА Новости, 13.02.2023
ВВС США сбили летающий объект над озером Гурон, заявили в конгрессе
Конгрессмен Джек Бергман утверждает, что американские военные перехватили очередной летающий объект, на этот раз над озером Гурон на границе с Канадой. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-12T23:56
2023-02-12T23:56
2023-02-13T00:36
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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Конгрессмен Джек Бергман утверждает, что американские военные перехватили очередной летающий объект, на этот раз над озером Гурон на границе с Канадой. Конгрессмен добавил, что американская общественность заслуживает "значительно больше ответов, чем получает". Ранее на этой неделе американские истребители перехватили два летающих объекта над Аляской и Канадой, а на прошлой сбили китайский аэростат-шпион над Атлантикой.
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в мире, канада, сша, аляска, конгресс сша
В мире, Канада, США, Аляска, Конгресс США
23:56 12.02.2023 (обновлено: 00:36 13.02.2023)
ВВС США сбили летающий объект над озером Гурон, заявили в конгрессе
Конгрессмен Бергман: ВВС США сбили очередной летающий объект над озером Гурон