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Американские военные отслеживают летающий объект у границы с Канадой
Американские военные отслеживают летающий объект у границы с Канадой - РИА Новости, 12.02.2023
Американские военные отслеживают летающий объект у границы с Канадой
Американские военные отслеживают летающий объект над озером Гурон у границы с Канадой, написала в Twitter конгрессвумен Элисса Слоткин. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T23:39
2023-02-12T23:39
2023-02-12T23:52
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Американские военные отслеживают летающий объект над озером Гурон у границы с Канадой, написала в Twitter конгрессвумен Элисса Слоткин.Она добавила, что рассчитывает в ближайшие дни получить больше информации о том, что это такое.Ранее власти США закрывали воздушное пространство над озером Мичиган, которое тоже входит в систему Великих озер, ссылаясь на обеспечение операции сил ПВО.
https://ria.ru/20230212/shary-1851546392.html
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США, Канада, Конгресс США, В мире, Мичиган
23:39 12.02.2023 (обновлено: 23:52 12.02.2023)
Американские военные отслеживают летающий объект у границы с Канадой
В конгрессе США заявили, что военные отслеживают летающий объект над озером Гурон