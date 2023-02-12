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Американские военные отслеживают летающий объект у границы с Канадой - РИА Новости, 12.02.2023
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Американские военные отслеживают летающий объект у границы с Канадой
Американские военные отслеживают летающий объект у границы с Канадой - РИА Новости, 12.02.2023
Американские военные отслеживают летающий объект у границы с Канадой
Американские военные отслеживают летающий объект над озером Гурон у границы с Канадой, написала в Twitter конгрессвумен Элисса Слоткин. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T23:39
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конгресс сша
в мире
мичиган
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Американские военные отслеживают летающий объект над озером Гурон у границы с Канадой, написала в Twitter конгрессвумен Элисса Слоткин.Она добавила, что рассчитывает в ближайшие дни получить больше информации о том, что это такое.Ранее власти США закрывали воздушное пространство над озером Мичиган, которое тоже входит в систему Великих озер, ссылаясь на обеспечение операции сил ПВО.
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сша, канада, конгресс сша, в мире, мичиган
США, Канада, Конгресс США, В мире, Мичиган
23:39 12.02.2023 (обновлено: 23:52 12.02.2023)
 
Американские военные отслеживают летающий объект у границы с Канадой

В конгрессе США заявили, что военные отслеживают летающий объект над озером Гурон

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Американские военные отслеживают летающий объект над озером Гурон у границы с Канадой, написала в Twitter конгрессвумен Элисса Слоткин.
"Только что получила звонок из министерства обороны. Наши военные очень пристально отслеживают объект над озером Гурон", - сообщила Слоткин.
Она добавила, что рассчитывает в ближайшие дни получить больше информации о том, что это такое.
Ранее власти США закрывали воздушное пространство над озером Мичиган, которое тоже входит в систему Великих озер, ссылаясь на обеспечение операции сил ПВО.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 18:01
Сенатор рассказал о позиции властей США по сбитым над Аляской объектам
 
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