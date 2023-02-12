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Американские военные отслеживают летающий объект у границы с Канадой

Американские военные отслеживают летающий объект у границы с Канадой - РИА Новости, 12.02.2023

Американские военные отслеживают летающий объект у границы с Канадой

Американские военные отслеживают летающий объект над озером Гурон у границы с Канадой, написала в Twitter конгрессвумен Элисса Слоткин. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T23:39

2023-02-12T23:39

2023-02-12T23:52

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Американские военные отслеживают летающий объект над озером Гурон у границы с Канадой, написала в Twitter конгрессвумен Элисса Слоткин.Она добавила, что рассчитывает в ближайшие дни получить больше информации о том, что это такое.Ранее власти США закрывали воздушное пространство над озером Мичиган, которое тоже входит в систему Великих озер, ссылаясь на обеспечение операции сил ПВО.

https://ria.ru/20230212/shary-1851546392.html

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