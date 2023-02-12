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У восточного побережья Китая обнаружили неопознанный летающий объект

У восточного побережья Китая обнаружили неопознанный летающий объект - РИА Новости, 12.02.2023

У восточного побережья Китая обнаружили неопознанный летающий объект

Неопознанный летающий объект выявили у берегов провинции Шаньдун на востоке КНР, пишет китайская государственная газета Global Times. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T16:11

2023-02-12T16:11

2023-02-12T16:24

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ПЕКИН, 12 фев — РИА Новости. Неопознанный летающий объект выявили у берегов провинции Шаньдун на востоке КНР, пишет китайская государственная газета Global Times. Как отметило издание в официальном аккаунте в Twitter, сегодня бюро морского развития городского уезда Цзимо города Циндао разослало соответствующее уведомление. В нем сообщалось, что "в акватории городского округа Жичжао обнаружили неопознанный летающий объект". В уведомлении, которое получили рыболовные суда, отмечалось, что НЛО готовятся сбить. В этой связи местных рыбаков попросили соблюдать правила техники безопасности. Также бюро попросило сделать фотографии объектов, если они упадут рядом с чьей-нибудь лодкой. В настоящее время нет информации, о каком именно НЛО шла речь и удалось ли его ликвидировать.В начале февраля американские военные сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. В Вашингтоне утверждают, что шар занимался шпионажем, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Из-за этой ситуации госсекретарь Энтони Блинкен отложил визит в Пекин. В пятницу координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что ВВС сбили "высотный объект" над штатом Аляска.

https://ria.ru/20230212/kanada-1851469115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, шаньдун