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У восточного побережья Китая обнаружили неопознанный летающий объект - РИА Новости, 12.02.2023
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У восточного побережья Китая обнаружили неопознанный летающий объект
У восточного побережья Китая обнаружили неопознанный летающий объект - РИА Новости, 12.02.2023
У восточного побережья Китая обнаружили неопознанный летающий объект
Неопознанный летающий объект выявили у берегов провинции Шаньдун на востоке КНР, пишет китайская государственная газета Global Times. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T16:11
2023-02-12T16:24
в мире
китай
шаньдун
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ПЕКИН, 12 фев — РИА Новости. Неопознанный летающий объект выявили у берегов провинции Шаньдун на востоке КНР, пишет китайская государственная газета Global Times. Как отметило издание в официальном аккаунте в Twitter, сегодня бюро морского развития городского уезда Цзимо города Циндао разослало соответствующее уведомление. В нем сообщалось, что "в акватории городского округа Жичжао обнаружили неопознанный летающий объект". В уведомлении, которое получили рыболовные суда, отмечалось, что НЛО готовятся сбить. В этой связи местных рыбаков попросили соблюдать правила техники безопасности. Также бюро попросило сделать фотографии объектов, если они упадут рядом с чьей-нибудь лодкой. В настоящее время нет информации, о каком именно НЛО шла речь и удалось ли его ликвидировать.В начале февраля американские военные сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. В Вашингтоне утверждают, что шар занимался шпионажем, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Из-за этой ситуации госсекретарь Энтони Блинкен отложил визит в Пекин. В пятницу координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что ВВС сбили "высотный объект" над штатом Аляска.
https://ria.ru/20230212/kanada-1851469115.html
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в мире, китай, шаньдун
В мире, Китай, Шаньдун
16:11 12.02.2023 (обновлено: 16:24 12.02.2023)
 
У восточного побережья Китая обнаружили неопознанный летающий объект

Global Times: у берегов провинции Шаньдун в Китае обнаружили неопознанный летающий объект

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаПобережье у Циндао
Побережье у Циндао - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Побережье у Циндао. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 фев — РИА Новости. Неопознанный летающий объект выявили у берегов провинции Шаньдун на востоке КНР, пишет китайская государственная газета Global Times.
Как отметило издание в официальном аккаунте в Twitter, сегодня бюро морского развития городского уезда Цзимо города Циндао разослало соответствующее уведомление. В нем сообщалось, что "в акватории городского округа Жичжао обнаружили неопознанный летающий объект".
В уведомлении, которое получили рыболовные суда, отмечалось, что НЛО готовятся сбить. В этой связи местных рыбаков попросили соблюдать правила техники безопасности. Также бюро попросило сделать фотографии объектов, если они упадут рядом с чьей-нибудь лодкой.
В настоящее время нет информации, о каком именно НЛО шла речь и удалось ли его ликвидировать.
В начале февраля американские военные сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. В Вашингтоне утверждают, что шар занимался шпионажем, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Из-за этой ситуации госсекретарь Энтони Блинкен отложил визит в Пекин. В пятницу координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что ВВС сбили "высотный объект" над штатом Аляска.
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