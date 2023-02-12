16:11 12.02.2023 (обновлено: 16:24 12.02.2023)
У восточного побережья Китая обнаружили неопознанный летающий объект
Global Times: у берегов провинции Шаньдун в Китае обнаружили неопознанный летающий объект
Побережье у Циндао. Архивное фото
ПЕКИН, 12 фев — РИА Новости. Неопознанный летающий объект выявили у берегов провинции Шаньдун на востоке КНР, пишет китайская государственная газета Global Times.
Как отметило издание в официальном аккаунте в Twitter, сегодня бюро морского развития городского уезда Цзимо города Циндао разослало соответствующее уведомление. В нем сообщалось, что "в акватории городского округа Жичжао обнаружили неопознанный летающий объект".
В уведомлении, которое получили рыболовные суда, отмечалось, что НЛО готовятся сбить. В этой связи местных рыбаков попросили соблюдать правила техники безопасности. Также бюро попросило сделать фотографии объектов, если они упадут рядом с чьей-нибудь лодкой.
В настоящее время нет информации, о каком именно НЛО шла речь и удалось ли его ликвидировать.
В начале февраля американские военные сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. В Вашингтоне утверждают, что шар занимался шпионажем, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Из-за этой ситуации госсекретарь Энтони Блинкен отложил визит в Пекин. В пятницу координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что ВВС сбили "высотный объект" над штатом Аляска.