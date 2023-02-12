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NORAD обнаружило неопознанный воздушный объект над Канадой - РИА Новости, 12.02.2023
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NORAD обнаружило неопознанный воздушный объект над Канадой
NORAD обнаружило неопознанный воздушный объект над Канадой - РИА Новости, 12.02.2023
NORAD обнаружило неопознанный воздушный объект над Канадой
Представители командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отслеживают неопознанный воздушный объект в небе над Северной Канадой, детали и РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T00:33
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канада
norad
северная америка
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Представители командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отслеживают неопознанный воздушный объект в небе над Северной Канадой, детали и происхождение пока неизвестны, говорится в распространенном в субботу заявлении командования."Командование подтверждает, что мы обнаружили высотный объект над Северной Канадой. Хотя в настоящее время мы не можем разглашать подробности, связанные с этой активностью, обращаем внимание, что NORAD проводит постоянные, рассредоточенные операции по защите Северной Америки в одном или всех трех регионах (действия) NORAD", - следует из заявления, поступившего в распоряжение РИА Новости в ответ на запрос агентства.Наряду с этим канадский телеканал Global News со ссылкой на источники в сфере безопасности сообщает, что NORAD отслеживает "один или два воздушных объекта", которые потенциально могут являться аэростатами-шпионами. Никаких данных о том, где именно были замечены данные объекты и кому они могут принадлежать, пока не публикуется.
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канада, norad, северная америка, в мире
Канада, NORAD, Северная Америка, В мире
00:33 12.02.2023 (обновлено: 01:09 12.02.2023)
 
NORAD обнаружило неопознанный воздушный объект над Канадой

NORAD обнаружило неопознанный воздушный объект над Канадой, его происхождение неизвестно

© Depositphotos.com / chrissiАнтенна радара
Антенна радара - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© Depositphotos.com / chrissi
Антенна радара. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Представители командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отслеживают неопознанный воздушный объект в небе над Северной Канадой, детали и происхождение пока неизвестны, говорится в распространенном в субботу заявлении командования.
"Командование подтверждает, что мы обнаружили высотный объект над Северной Канадой. Хотя в настоящее время мы не можем разглашать подробности, связанные с этой активностью, обращаем внимание, что NORAD проводит постоянные, рассредоточенные операции по защите Северной Америки в одном или всех трех регионах (действия) NORAD", - следует из заявления, поступившего в распоряжение РИА Новости в ответ на запрос агентства.
Наряду с этим канадский телеканал Global News со ссылкой на источники в сфере безопасности сообщает, что NORAD отслеживает "один или два воздушных объекта", которые потенциально могут являться аэростатами-шпионами. Никаких данных о том, где именно были замечены данные объекты и кому они могут принадлежать, пока не публикуется.
 
КанадаNORADСеверная АмерикаВ мире
 
 
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