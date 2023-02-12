https://ria.ru/20230212/nefteprodukty-1851506522.html
Во Владивостоке проверят информацию о разливе нефтепродуктов
Во Владивостоке проверят информацию о разливе нефтепродуктов - РИА Новости, 12.02.2023
Во Владивостоке проверят информацию о разливе нефтепродуктов
Прокуратура проверяет информацию о загрязнении нефтепродуктами бухты Новик на острове Русском во Владивостоке, сообщает Амурская бассейновая природоохранная... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T12:24
2023-02-12T12:24
2023-02-12T12:24
происшествия
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русский (остров)
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о загрязнении нефтепродуктами бухты Новик на острове Русском во Владивостоке, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что местные жители заметили разлив нефтепродуктов возле судов у пирса в бухте Новик на острове Русском во Владивостоке. "По поручению исполняющего обязанности Амурского бассейнового природоохранного прокурора на основании публикаций в СМИ о загрязнении нефтепродуктами бухты Новик в Приморском крае организована проверка. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении. Ход проведения проверки находится на контроле Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.
https://ria.ru/20230210/kuzbass-1851277670.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, русский (остров), приморский край, экология
Происшествия, Владивосток, Русский (остров), Приморский край, Экология
Во Владивостоке проверят информацию о разливе нефтепродуктов
Прокуратура проверит сообщения о разливе нефтепродуктов на острове Русский во Владивостоке