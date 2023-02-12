https://ria.ru/20230212/nefteprodukty-1851506522.html

Во Владивостоке проверят информацию о разливе нефтепродуктов

Во Владивостоке проверят информацию о разливе нефтепродуктов - РИА Новости, 12.02.2023

Во Владивостоке проверят информацию о разливе нефтепродуктов

Прокуратура проверяет информацию о загрязнении нефтепродуктами бухты Новик на острове Русском во Владивостоке, сообщает Амурская бассейновая природоохранная... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T12:24

2023-02-12T12:24

2023-02-12T12:24

происшествия

владивосток

русский (остров)

приморский край

экология

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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о загрязнении нефтепродуктами бухты Новик на острове Русском во Владивостоке, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что местные жители заметили разлив нефтепродуктов возле судов у пирса в бухте Новик на острове Русском во Владивостоке. "По поручению исполняющего обязанности Амурского бассейнового природоохранного прокурора на основании публикаций в СМИ о загрязнении нефтепродуктами бухты Новик в Приморском крае организована проверка. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении. Ход проведения проверки находится на контроле Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

https://ria.ru/20230210/kuzbass-1851277670.html

владивосток

русский (остров)

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, владивосток, русский (остров), приморский край, экология