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Во Владивостоке проверят информацию о разливе нефтепродуктов - РИА Новости, 12.02.2023
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Во Владивостоке проверят информацию о разливе нефтепродуктов
Во Владивостоке проверят информацию о разливе нефтепродуктов - РИА Новости, 12.02.2023
Во Владивостоке проверят информацию о разливе нефтепродуктов
Прокуратура проверяет информацию о загрязнении нефтепродуктами бухты Новик на острове Русском во Владивостоке, сообщает Амурская бассейновая природоохранная... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T12:24
2023-02-12T12:24
происшествия
владивосток
русский (остров)
приморский край
экология
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о загрязнении нефтепродуктами бухты Новик на острове Русском во Владивостоке, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что местные жители заметили разлив нефтепродуктов возле судов у пирса в бухте Новик на острове Русском во Владивостоке. "По поручению исполняющего обязанности Амурского бассейнового природоохранного прокурора на основании публикаций в СМИ о загрязнении нефтепродуктами бухты Новик в Приморском крае организована проверка. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении. Ход проведения проверки находится на контроле Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.
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происшествия, владивосток, русский (остров), приморский край, экология
Происшествия, Владивосток, Русский (остров), Приморский край, Экология
12:24 12.02.2023
 
Во Владивостоке проверят информацию о разливе нефтепродуктов

Прокуратура проверит сообщения о разливе нефтепродуктов на острове Русский во Владивостоке

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкВантовый мост через пролив Босфор Восточный на остров Русский
Вантовый мост через пролив Босфор Восточный на остров Русский - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вантовый мост через пролив Босфор Восточный на остров Русский. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о загрязнении нефтепродуктами бухты Новик на острове Русском во Владивостоке, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что местные жители заметили разлив нефтепродуктов возле судов у пирса в бухте Новик на острове Русском во Владивостоке.
"По поручению исполняющего обязанности Амурского бассейнового природоохранного прокурора на основании публикаций в СМИ о загрязнении нефтепродуктами бухты Новик в Приморском крае организована проверка. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.
Ход проведения проверки находится на контроле Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.
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