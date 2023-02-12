https://ria.ru/20230212/nato-1851494295.html

НАТО оказалась в опасности из-за Великобритании и Украины

НАТО оказалась в опасности из-за Великобритании и Украины - РИА Новости, 12.02.2023

НАТО оказалась в опасности из-за Великобритании и Украины

Великобритания не в состоянии принять руководство силами быстрого реагирования НАТО из-за плачевного состояния армии, а также нехватки боеприпасов из-за... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T10:14

2023-02-12T10:14

2023-02-12T13:44

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Великобритания не в состоянии принять руководство силами быстрого реагирования НАТО из-за плачевного состояния армии, а также нехватки боеприпасов из-за поставок на Украину, сообщила Daily Mail.Как подчеркнули журналисты, НАТО выразила обеспокоенность, что Соединенное Королевство не сможет взять на себя командование подразделением к крайнему сроку 1 января 2024 года, и неофициально обратилась к бундесверу с просьбой продолжить командование, так как Лондон может не суметь предоставить минимум пять тысяч военнослужащих, которые должны быть готовы к развертыванию в течение двух-пяти дней."Есть серьезные проблемы с нехваткой боеприпасов и другого снаряжения, что частично связано с неполным расходованием средств, но также и с количеством <...> других боеприпасов, которые мы поставляем на Украину. Наши силы также растянуты из-за того, что они тренируют украинские силы", — пояснил изданию чиновник из Министерства обороны Великобритании.Информацию о серьезных проблемах армии Соединенного Королевства подтвердил аналитик по вопросам обороны Фрэнсис Тьюза.Объединенная оперативная группа повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) НАТО — основная сила быстрого реагирования альянса, созданная в 2014 году для сдерживания Москвы из-за кризиса на Украине.

https://ria.ru/20230212/stoltenberg-1851491419.html

https://ria.ru/20230212/samolety-1851220201.html

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Ольга Матыс

в мире, великобритания, украина, лондон, нато, бундесвер германии