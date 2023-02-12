10:14 12.02.2023 (обновлено: 13:44 12.02.2023)
НАТО оказалась в опасности из-за Великобритании и Украины
DM: Великобритания не сможет руководить силами быстрого реагирования НАТО из-за Украины
© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты британской армии
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты британской армии. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Великобритания не в состоянии принять руководство силами быстрого реагирования НАТО из-за плачевного состояния армии, а также нехватки боеприпасов из-за поставок на Украину, сообщила Daily Mail.
Как подчеркнули журналисты, НАТО выразила обеспокоенность, что Соединенное Королевство не сможет взять на себя командование подразделением к крайнему сроку 1 января 2024 года, и неофициально обратилась к бундесверу с просьбой продолжить командование, так как Лондон может не суметь предоставить минимум пять тысяч военнослужащих, которые должны быть готовы к развертыванию в течение двух-пяти дней.
"Есть серьезные проблемы с нехваткой боеприпасов и другого снаряжения, что частично связано с неполным расходованием средств, но также и с количеством <...> других боеприпасов, которые мы поставляем на Украину. Наши силы также растянуты из-за того, что они тренируют украинские силы", — пояснил изданию чиновник из Министерства обороны Великобритании.
Информацию о серьезных проблемах армии Соединенного Королевства подтвердил аналитик по вопросам обороны Фрэнсис Тьюза.
"Британская армия разбита. У нее нет личного состава, чтобы в течение года заниматься такой миссией. Ресурсов, количества, программ обучения, оборудования просто нет. Чтобы скрыть пробелы, британская армия пытается сделать вид, что подразделение может каким-то образом одновременно выполнять несколько задач или миссий", — заявил он.
Объединенная оперативная группа повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) НАТО — основная сила быстрого реагирования альянса, созданная в 2014 году для сдерживания Москвы из-за кризиса на Украине.