11:52 12.02.2023 (обновлено: 13:30 12.02.2023)
Нейтральный статус Молдавии гарантирует спокойствие в регионе, заявил посол
Посол Васнецов прокомментировал намерение Молдавии отказаться от нейтрального статуса
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Флаги Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 фев - РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов выразил обеспокоенность в связи с намерениями официального Кишинева отказаться от нейтрального статуса, который гарантирует спокойствие в регионе.
Ранее президент страны Майя Санду в интервью изданию Politico она заявила, что Молдавии следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. При этом глава республики не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор". Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
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"Россия является одним из гарантов переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, а миротворческая миссия России в Приднестровье на протяжении более 30 лет способствует сохранению мира на берегах Днестра. Конечно, нас не могут не беспокоить участившиеся в последнее время заявления Кишинева о том, что нейтральный статус не дает уже более прежних гарантий безопасности без натовского вооружения. Однако именно позиция невмешательства давала определённые уверения в спокойствии в регионе на фоне нерешенного приднестровского конфликта", - сказал Васнецов в эксклюзивном интервью РИА Новости.
По словам дипломата, прошлогодние провокации в Тирасполе, в ходе которых было обстреляно административное здание и взорвана вышка радиотелецентра, наглядно демонстрируют, что любые милитаристские формы приводят к угрозе безопасности и стабильности.
"Мир в современную эпоху достигается путём диалога, а не путём конфронтации", - подчеркнул Васнецов.
В Приднестровье 25 апреля 2022 года произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия".
Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами были отменены упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города установили блокпосты. Кроме того, в ночь на 7 мая в Приднестровье произошли два взрыва, взрывные устройства были сброшены с дрона на взлетно-посадочную полосу бывшего военного аэродрома.
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