https://ria.ru/20230212/mechet-1851546555.html

В Турции из-за землетрясения разрушилась древняя мечеть

В Турции из-за землетрясения разрушилась древняя мечеть - РИА Новости, 12.02.2023

В Турции из-за землетрясения разрушилась древняя мечеть

Мечеть Хабиб-и-Неджар в турецкой провинции Хатай, имеющая многовековую историю и считающаяся первой мечетью в Анатолии, разрушилась во время землетрясения на... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T18:03

2023-02-12T18:03

2023-02-12T18:16

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

турция

хатай (провинция)

кахраманмараш

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АНКАРА, 12 фев – РИА Новости. Мечеть Хабиб-и-Неджар в турецкой провинции Хатай, имеющая многовековую историю и считающаяся первой мечетью в Анатолии, разрушилась во время землетрясения на юго-востоке страны, передал телеканал TRT Haber. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы в Турции погибли 29 605 человек. "Мечеть Хабиб-и-Неджар в турецкой провинции Хатай, имеющая историю в 14 веков и считающаяся первой мечетью в Анатолии, разрушилась во время землетрясения", - передал телеканал. По данным из открытых источников, мечеть Хабиб-и Неджар была построена в 638 году, когда в Антакье правили арабы-мусульмане. Признана первой мечетью в Анатолии и Турецкой республике. В северо-восточном углу мечети, на 4 метра ниже земли, находятся усыпальницы Хабиб-и Неджара и Шемун Сафы. Вокруг мечети расположены учебные помещения медресе (религиозная школа).

https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851405174.html

https://ria.ru/20230211/razlom-1851398414.html

турция

хатай (провинция)

кахраманмараш

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, турция, хатай (провинция), кахраманмараш