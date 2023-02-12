https://ria.ru/20230212/mechet-1851546555.html
В Турции из-за землетрясения разрушилась древняя мечеть
В Турции из-за землетрясения разрушилась древняя мечеть - РИА Новости, 12.02.2023
В Турции из-за землетрясения разрушилась древняя мечеть
Мечеть Хабиб-и-Неджар в турецкой провинции Хатай, имеющая многовековую историю и считающаяся первой мечетью в Анатолии, разрушилась во время землетрясения на... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T18:03
2023-02-12T18:03
2023-02-12T18:16
сильное землетрясение в турции и сирии
в мире
турция
хатай (провинция)
кахраманмараш
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АНКАРА, 12 фев – РИА Новости. Мечеть Хабиб-и-Неджар в турецкой провинции Хатай, имеющая многовековую историю и считающаяся первой мечетью в Анатолии, разрушилась во время землетрясения на юго-востоке страны, передал телеканал TRT Haber. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы в Турции погибли 29 605 человек. "Мечеть Хабиб-и-Неджар в турецкой провинции Хатай, имеющая историю в 14 веков и считающаяся первой мечетью в Анатолии, разрушилась во время землетрясения", - передал телеканал. По данным из открытых источников, мечеть Хабиб-и Неджар была построена в 638 году, когда в Антакье правили арабы-мусульмане. Признана первой мечетью в Анатолии и Турецкой республике. В северо-восточном углу мечети, на 4 метра ниже земли, находятся усыпальницы Хабиб-и Неджара и Шемун Сафы. Вокруг мечети расположены учебные помещения медресе (религиозная школа).
https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851405174.html
https://ria.ru/20230211/razlom-1851398414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, турция, хатай (провинция), кахраманмараш
Сильное землетрясение в Турции и Сирии, В мире, Турция, Хатай (провинция), Кахраманмараш
18:03 12.02.2023 (обновлено: 18:16 12.02.2023)
В Турции из-за землетрясения разрушилась древняя мечеть
TRT Haber: в турецкой провинции Хатай после землетрясения разрушилась древняя мечеть
АНКАРА, 12 фев – РИА Новости. Мечеть Хабиб-и-Неджар в турецкой провинции Хатай, имеющая многовековую историю и считающаяся первой мечетью в Анатолии, разрушилась во время землетрясения на юго-востоке страны, передал телеканал TRT Haber.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш
на юго-востоке Турции
. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия
. По последним данным, в результате катастрофы в Турции погибли 29 605 человек.
"Мечеть Хабиб-и-Неджар в турецкой провинции Хатай, имеющая историю в 14 веков и считающаяся первой мечетью в Анатолии, разрушилась во время землетрясения", - передал телеканал.
По данным из открытых источников, мечеть Хабиб-и Неджар была построена в 638 году, когда в Антакье правили арабы-мусульмане. Признана первой мечетью в Анатолии и Турецкой республике.
В северо-восточном углу мечети, на 4 метра ниже земли, находятся усыпальницы Хабиб-и Неджара и Шемун Сафы. Вокруг мечети расположены учебные помещения медресе (религиозная школа).