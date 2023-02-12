В Минобороны Франции осудили образ военных в фильме Marvel
Глава минобороны Франции Лекорню: образ военных в фильме Marvel вводит в заблуждение
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Французские военные. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава минобороны Франции Себастьен Лекорню осудил "вводящий в заблуждение" образ французских военных, представленный в фильме вселенной Marvel "Черная пантера. Ваканда навсегда".
Министр отреагировал на сообщение французского журналиста о том, что в кинокартине "плохие" наемники, которые по сюжету действовали в Мали, были одеты как солдаты ВС Франции, участвовавшие в антитеррористической операции "Бархан".
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"Я решительно осуждаю это вводящее в заблуждение и ложное отображение наших вооруженных сил", - написал Лекорню в Twitter.
Министр также вспомнил о 58 французских военных, которые погибли, "защищая Мали по ее просьбе от исламистских террористических группировок".
В прошлом году Мали покинули французские военные, которые присутствовали в регионе с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан". Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле: операция "Бархан" в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры.
В июле прошлого года Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом в Мали.
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