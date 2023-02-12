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В Минобороны Франции осудили образ военных в фильме Marvel - РИА Новости, 12.02.2023
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В Минобороны Франции осудили образ военных в фильме Marvel
В Минобороны Франции осудили образ военных в фильме Marvel - РИА Новости, 12.02.2023
В Минобороны Франции осудили образ военных в фильме Marvel
Глава минобороны Франции Себастьен Лекорню осудил "вводящий в заблуждение" образ французских военных, представленный в фильме вселенной Marvel "Черная пантера... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T18:39
2023-02-12T18:39
в мире
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава минобороны Франции Себастьен Лекорню осудил "вводящий в заблуждение" образ французских военных, представленный в фильме вселенной Marvel "Черная пантера. Ваканда навсегда". Министр отреагировал на сообщение французского журналиста о том, что в кинокартине "плохие" наемники, которые по сюжету действовали в Мали, были одеты как солдаты ВС Франции, участвовавшие в антитеррористической операции "Бархан". "Я решительно осуждаю это вводящее в заблуждение и ложное отображение наших вооруженных сил", - написал Лекорню в Twitter. Министр также вспомнил о 58 французских военных, которые погибли, "защищая Мали по ее просьбе от исламистских террористических группировок". В прошлом году Мали покинули французские военные, которые присутствовали в регионе с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан". Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле: операция "Бархан" в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры. В июле прошлого года Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом в Мали.
https://ria.ru/20221122/mali-1833230984.html
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в мире, франция, мали, париж, эммануэль макрон
В мире, Франция, Мали, Париж, Эммануэль Макрон
18:39 12.02.2023
 
В Минобороны Франции осудили образ военных в фильме Marvel

Глава минобороны Франции Лекорню: образ военных в фильме Marvel вводит в заблуждение

CC BY-SA 2.0 / NATO / Французские военные
Французские военные - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
CC BY-SA 2.0 / NATO /
Французские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава минобороны Франции Себастьен Лекорню осудил "вводящий в заблуждение" образ французских военных, представленный в фильме вселенной Marvel "Черная пантера. Ваканда навсегда".
Министр отреагировал на сообщение французского журналиста о том, что в кинокартине "плохие" наемники, которые по сюжету действовали в Мали, были одеты как солдаты ВС Франции, участвовавшие в антитеррористической операции "Бархан".
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Власти Мали запретили в стране деятельность НПО, финансируемых Францией
"Я решительно осуждаю это вводящее в заблуждение и ложное отображение наших вооруженных сил", - написал Лекорню в Twitter.
Министр также вспомнил о 58 французских военных, которые погибли, "защищая Мали по ее просьбе от исламистских террористических группировок".
В прошлом году Мали покинули французские военные, которые присутствовали в регионе с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан". Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле: операция "Бархан" в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры.
В июле прошлого года Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом в Мали.
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