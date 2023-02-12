https://ria.ru/20230212/marvel-1851549737.html

В Минобороны Франции осудили образ военных в фильме Marvel

В Минобороны Франции осудили образ военных в фильме Marvel - РИА Новости, 12.02.2023

В Минобороны Франции осудили образ военных в фильме Marvel

Глава минобороны Франции Себастьен Лекорню осудил "вводящий в заблуждение" образ французских военных, представленный в фильме вселенной Marvel "Черная пантера... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T18:39

2023-02-12T18:39

2023-02-12T18:39

в мире

франция

мали

париж

эммануэль макрон

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава минобороны Франции Себастьен Лекорню осудил "вводящий в заблуждение" образ французских военных, представленный в фильме вселенной Marvel "Черная пантера. Ваканда навсегда". Министр отреагировал на сообщение французского журналиста о том, что в кинокартине "плохие" наемники, которые по сюжету действовали в Мали, были одеты как солдаты ВС Франции, участвовавшие в антитеррористической операции "Бархан". "Я решительно осуждаю это вводящее в заблуждение и ложное отображение наших вооруженных сил", - написал Лекорню в Twitter. Министр также вспомнил о 58 французских военных, которые погибли, "защищая Мали по ее просьбе от исламистских террористических группировок". В прошлом году Мали покинули французские военные, которые присутствовали в регионе с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан". Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле: операция "Бархан" в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры. В июле прошлого года Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом в Мали.

https://ria.ru/20221122/mali-1833230984.html

https://ria.ru/20220817/mali-1810260566.html

франция

мали

париж

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, мали, париж, эммануэль макрон