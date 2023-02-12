https://ria.ru/20230212/mariupol-1851499389.html

Строители в Мариуполе передали на баланс мэрии 500 квартир

Строители в Мариуполе передали на баланс мэрии 500 квартир - РИА Новости, 12.02.2023

Строители в Мариуполе передали на баланс мэрии 500 квартир

Строители в Мариуполе, восстанавливающие город после боевых действий, передали на баланс мэрии еще 500 квартир, в общей сложности их передано уже 1,5 тысячи,... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T11:08

2023-02-12T11:08

2023-02-12T11:08

общество

мариуполь

олег моргун

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 12 фев – РИА Новости. Строители в Мариуполе, восстанавливающие город после боевых действий, передали на баланс мэрии еще 500 квартир, в общей сложности их передано уже 1,5 тысячи, сообщил мэр города Олег Моргун. "Вчера мне передали еще восемь домов, сейчас мы будем брать их на баланс", - сообщил Моргун журналистам. По его словам, ранее строители уже сдали более 1 тысячи квартир. Ордера на эти квартиры уже переданы нуждающимся – в основном тем, кто потерял свое жилье в ходе боевых действий, которые в городе длились почти три месяца. "И сейчас нам передают еще больше 500 квартир в восьми домах, которые мы сейчас поставим себе на баланс, в муниципальную собственность примем. Мы уже знаем, кто там будет жить. Сейчас идет процесс оформления", - заверил мэр. Он добавил, что всего мэрия Мариуполя получила 9 тысяч заявлений от жителей, потерявших жилье. Правда, двум с половиной тысячам из них временно отказано в постановке в очередь, так как у них либо нет подтверждающих документов, либо есть еще одно жилье. Впрочем, это не означает, что они получили окончательный отказ – вопрос по ним будет решаться позднее, уточнил Моргун. "У нас уже поступило порядка 9 тысяч заявлений. Порядка 2,5 (тысячи) - отказы (в ответ), потому что есть второе жилье или отсутствуют документы. Это не говорит, что у них безнадежно – нет, мы вернемся (к рассмотрению) потом. Но в первую очередь мы выдаем жилье тем, у кого соответствуют все документы на право собственности жилья", - сказал градоначальник. Мэрия Мариуполя выступила также с предложением делать в новых домах меньше однокомнатных квартир. "К сожалению, очень много однокомнатных квартир – 40 процентов. А (много) желающих получать двух-, трех-, четырехкомнатные, им так положено. Мы выступили с предложением перед строителями – в дальнейшем, когда будут строить такие микрорайоны и дома сдавать, будет порядка всего лишь 15 процентов однокомнатных (квартир)", - рассказал мэр.

https://ria.ru/20230212/mariupol-1851496644.html

https://ria.ru/20230212/mariupol-1851494161.html

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, мариуполь, олег моргун