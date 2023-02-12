https://ria.ru/20230212/mariupol-1851494161.html
В Мариуполе хотят восстановить частные жилые дома
В Мариуполе хотят восстановить частные жилые дома - РИА Новости, 12.02.2023
В Мариуполе хотят восстановить частные жилые дома
Тридцать две с половиной тысячи частных домов из почти 40 тысяч повреждено и разрушено в Мариуполе почти за три месяца боевых действий, их начнут... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T10:13
2023-02-12T10:13
2023-02-12T10:25
в мире
мариуполь
россия
олег моргун
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 12 фев – РИА Новости. Тридцать две с половиной тысячи частных домов из почти 40 тысяч повреждено и разрушено в Мариуполе почти за три месяца боевых действий, их начнут восстанавливать в этом году и рассчитывают восстановить за три года, заявил мэр города Олег Моргун. По его данным, в общей сложности в Мариуполе насчитывается 39,9 тысячи частных домов, из них остались неповрежденными только 7,5 тысячи. "Приезжал (вице-премьер РФ) Марат Шакирзянович (Хуснуллин), поставил задачу максимально быстро приступить к восстановлению индивидуального жилья, потому что его очень много разрушено... 32,5 тысячи повреждено в различной степени - от 10 процентов (разрушения) и до фундамента... С 1 марта мы уже готовы приступить, чтобы наши бригады работали… У нас программа – порядка 7 тысяч домов (в частном секторе - ред.) в этом году сделать. Планы поставлены вице-премьером – мы сделали расчеты... за три года закрыть полностью всё. Но будем стараться быстрее, потому что люди не могут ждать", - рассказал Моргун журналистам. По его словам, для выполнения этих планов потребуется около 4 тысяч строителей, для чего представителям этой отрасли в Мариуполе собираются повысить зарплату. "Не 30 тысяч (рублей) будет, а как средняя по России – 55 тысяч, к примеру. Это обсуждается", - рассказал мэр. Сейчас разрабатывается государственная программа, по которой будут выделять деньги на восстановление домов. По словам градоначальника, предполагается, что после оценки степени повреждения дома ее хозяин будет получать деньги от государства, на которые сможет нанимать специально аккредитованные бригады местных и приезжих строителей. Те горожане, чей дом сильно пострадал и они не хотят его восстанавливать, могут получить компенсацию из расчета 35 тысяч рублей за квадратный метр при полной утрате жилья. Кроме того, желающие могут вместо восстановления своего дома в частном секторе подать заявку на получение квартиры в многоэтажке.
https://ria.ru/20230212/mariupol-1851484584.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мариуполь, россия, олег моргун
В мире, Мариуполь, Россия, Олег Моргун
10:13 12.02.2023 (обновлено: 10:25 12.02.2023)
В Мариуполе хотят восстановить частные жилые дома
Мэр Мариуполя заявил, что поврежденные частные дома планируют восстановить за три года
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 12 фев – РИА Новости. Тридцать две с половиной тысячи частных домов из почти 40 тысяч повреждено и разрушено в Мариуполе почти за три месяца боевых действий, их начнут восстанавливать в этом году и рассчитывают восстановить за три года, заявил мэр города Олег Моргун.
По его данным, в общей сложности в Мариуполе насчитывается 39,9 тысячи частных домов, из них остались неповрежденными только 7,5 тысячи.
"Приезжал (вице-премьер РФ
) Марат Шакирзянович (Хуснуллин), поставил задачу максимально быстро приступить к восстановлению индивидуального жилья, потому что его очень много разрушено... 32,5 тысячи повреждено в различной степени - от 10 процентов (разрушения) и до фундамента... С 1 марта мы уже готовы приступить, чтобы наши бригады работали… У нас программа – порядка 7 тысяч домов (в частном секторе - ред.) в этом году сделать. Планы поставлены вице-премьером – мы сделали расчеты... за три года закрыть полностью всё. Но будем стараться быстрее, потому что люди не могут ждать", - рассказал Моргун журналистам.
По его словам, для выполнения этих планов потребуется около 4 тысяч строителей, для чего представителям этой отрасли в Мариуполе собираются повысить зарплату. "Не 30 тысяч (рублей) будет, а как средняя по России – 55 тысяч, к примеру. Это обсуждается", - рассказал мэр.
Сейчас разрабатывается государственная программа, по которой будут выделять деньги на восстановление домов. По словам градоначальника, предполагается, что после оценки степени повреждения дома ее хозяин будет получать деньги от государства, на которые сможет нанимать специально аккредитованные бригады местных и приезжих строителей. Те горожане, чей дом сильно пострадал и они не хотят его восстанавливать, могут получить компенсацию из расчета 35 тысяч рублей за квадратный метр при полной утрате жилья. Кроме того, желающие могут вместо восстановления своего дома в частном секторе подать заявку на получение квартиры в многоэтажке.