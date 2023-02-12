https://ria.ru/20230212/mariupol-1851484584.html

Одну из улиц в Мариуполе предложили назвать именем российского офицера

Одну из улиц в Мариуполе предложили назвать именем российского офицера - РИА Новости, 12.02.2023

Одну из улиц в Мариуполе предложили назвать именем российского офицера

Именем российского морского офицера, погибшего в мае при разминировании порта в Мариуполе, предложили назвать улицу в новых микрорайонах, сообщил мариупольский... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T08:46

2023-02-12T08:46

2023-02-12T08:46

мариуполь

новороссийск

олег моргун

общество

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 12 фев – РИА Новости. Именем российского морского офицера, погибшего в мае при разминировании порта в Мариуполе, предложили назвать улицу в новых микрорайонах, сообщил мариупольский мэр Олег Моргун. Восьмого мая 2022 года при разминировании акватории порта Мариуполя погибли четверо моряков из Новороссийска под командованием капитана второго ранга Александра Боброва. В честь погибших в июле в порту была открыта памятная доска. "Саперы Российской Федерации делали возможное и невозможное, даже ценой своей жизни... Погибли в порту ребята, увековечили (их) память памятной доской на месте, где корабль погиб. Руководители Черноморского флота обращались к нам, чтобы назвать именем командира улицу в Мариуполе", - рассказал Моргун журналистам. По его словам, есть идея назвать именем погибшего морского офицера улицу в новых микрорайонах Мариуполя, которые сейчас активно строятся вместо жилья, разрушенного в ходе боевых действий.

https://ria.ru/20230212/mariupol-1851481715.html

https://ria.ru/20230201/mariupol-1848682658.html

мариуполь

новороссийск

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Дарья Буймова

мариуполь, новороссийск, олег моргун, общество