https://ria.ru/20230212/mariupol-1851481715.html
Мэр Мариуполя выразил надежды на создание в городе базы Черноморского флота
Мэр Мариуполя выразил надежды на создание в городе базы Черноморского флота - РИА Новости, 12.02.2023
Мэр Мариуполя выразил надежды на создание в городе базы Черноморского флота
Мэр Мариуполя Олег Моргун надеется, что городе появится база Черноморского флота России. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T07:53
2023-02-12T07:53
2023-02-12T08:06
олег моргун
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 12 фев - РИА Новости. Мэр Мариуполя Олег Моргун надеется, что городе появится база Черноморского флота России. "Будет база Черноморского флота на (Азовском) судоремонтном заводе", - сказал мэр журналистам.По его словам, на предприятии сохранилось много необходимого. "Там такие станки есть, 12-метровые, которые валы точат. Даже это сохранили ребята, смазали. Административные здания смотрели, доки смотрели, пирсы. Все обошли, посмотрели. Это будет работать, 100%", - рассказал мэр. Сейчас Черноморский флот РФ имеет несколько баз, в частности в Севастополе и Новороссийске. Азовский судоремонтный завод – предприятие в Мариуполе со специализацией в судоремонте, судостроении, машиностроении.
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олег моргун, мариуполь, россия, севастополь
Олег Моргун, Мариуполь, Россия, Севастополь
07:53 12.02.2023 (обновлено: 08:06 12.02.2023)
Мэр Мариуполя выразил надежды на создание в городе базы Черноморского флота
Мэр Мариуполя Моргун выразил надежды на создание в городе базы Черноморского флота России
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 12 фев - РИА Новости. Мэр Мариуполя Олег Моргун надеется, что городе появится база Черноморского флота России.
"Будет база Черноморского флота на (Азовском) судоремонтном заводе", - сказал мэр журналистам.
По его словам, на предприятии сохранилось много необходимого. "Там такие станки есть, 12-метровые, которые валы точат. Даже это сохранили ребята, смазали. Административные здания смотрели, доки смотрели, пирсы. Все обошли, посмотрели. Это будет работать, 100%", - рассказал мэр.
Сейчас Черноморский флот РФ имеет несколько баз, в частности в Севастополе
и Новороссийске
.
Азовский судоремонтный завод – предприятие в Мариуполе со специализацией в судоремонте, судостроении, машиностроении.