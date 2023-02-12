https://ria.ru/20230212/mariupol-1851481715.html

Мэр Мариуполя выразил надежды на создание в городе базы Черноморского флота

Мэр Мариуполя выразил надежды на создание в городе базы Черноморского флота - РИА Новости, 12.02.2023

Мэр Мариуполя выразил надежды на создание в городе базы Черноморского флота

Мэр Мариуполя Олег Моргун надеется, что городе появится база Черноморского флота России. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T07:53

2023-02-12T07:53

2023-02-12T08:06

олег моргун

мариуполь

россия

севастополь

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 12 фев - РИА Новости. Мэр Мариуполя Олег Моргун надеется, что городе появится база Черноморского флота России. "Будет база Черноморского флота на (Азовском) судоремонтном заводе", - сказал мэр журналистам.По его словам, на предприятии сохранилось много необходимого. "Там такие станки есть, 12-метровые, которые валы точат. Даже это сохранили ребята, смазали. Административные здания смотрели, доки смотрели, пирсы. Все обошли, посмотрели. Это будет работать, 100%", - рассказал мэр. Сейчас Черноморский флот РФ имеет несколько баз, в частности в Севастополе и Новороссийске. Азовский судоремонтный завод – предприятие в Мариуполе со специализацией в судоремонте, судостроении, машиностроении.

https://ria.ru/20230127/mariupol-1847954812.html

мариуполь

россия

севастополь

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олег моргун, мариуполь, россия, севастополь