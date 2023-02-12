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Кулеба заявил о предстоящих "великих событиях" 24 февраля

Кулеба заявил о предстоящих "великих событиях" 24 февраля - РИА Новости, 13.02.2023

Кулеба заявил о предстоящих "великих событиях" 24 февраля

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал "большие события" в международной политике 24 февраля. Его цитирует ТСН. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-12T22:40

2023-02-12T22:40

2023-02-13T04:07

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал "большие события" в международной политике 24 февраля. Его цитирует ТСН.Ранее источники сообщили РИА Новости об обсуждении в Генассамблее ООН предложенного западными странами антироссийского проекта резолюции о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине". Голосование по проекту резолюции ожидается во время чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи, возобновляющей работу 22 февраля.Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что условия, заложенные в выдвигаемых Киевом инициативах по прекращению огня, заведомо неприемлемы. По его словам, "мирный план Зеленского" — это просто насмешка. Постпред назвал такие проекты, "будь то некая "формула мира" или "саммит мира", очевидными пустышками, направленными исключительно на пропагандистский эффект.

https://ria.ru/20230212/poslanie-1851559826.html

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политика, россия, украина, мид украины, генеральная ассамблея оон, оон, василий небензя, дмитрий кулеба, нью-йорк (город), киев