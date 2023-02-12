https://ria.ru/20230212/kuleba-1851574217.html
Кулеба заявил о предстоящих "великих событиях" 24 февраля
Кулеба заявил о предстоящих "великих событиях" 24 февраля - РИА Новости, 13.02.2023
Кулеба заявил о предстоящих "великих событиях" 24 февраля
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал "большие события" в международной политике 24 февраля. Его цитирует ТСН. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-12T22:40
2023-02-12T22:40
2023-02-13T04:07
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал "большие события" в международной политике 24 февраля. Его цитирует ТСН.Ранее источники сообщили РИА Новости об обсуждении в Генассамблее ООН предложенного западными странами антироссийского проекта резолюции о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине". Голосование по проекту резолюции ожидается во время чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи, возобновляющей работу 22 февраля.Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что условия, заложенные в выдвигаемых Киевом инициативах по прекращению огня, заведомо неприемлемы. По его словам, "мирный план Зеленского" — это просто насмешка. Постпред назвал такие проекты, "будь то некая "формула мира" или "саммит мира", очевидными пустышками, направленными исключительно на пропагандистский эффект.
https://ria.ru/20230212/poslanie-1851559826.html
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политика, россия, украина, мид украины, генеральная ассамблея оон, оон, василий небензя, дмитрий кулеба, нью-йорк (город), киев
Политика, Россия, Украина, МИД Украины, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Василий Небензя, Дмитрий Кулеба, Нью-Йорк (город), Киев
22:40 12.02.2023 (обновлено: 04:07 13.02.2023)
Кулеба заявил о предстоящих "великих событиях" 24 февраля
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что 24 февраля в Нью-Йорке пройдут "великие события"