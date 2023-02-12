21:12 12.02.2023 (обновлено: 21:35 12.02.2023)
Кадыров призвал украинскую пропаганду не разбрасываться угрозами по Крыму
Кадыров призвал украинскую пропаганду не разбрасываться дешевыми угрозами о захвате Крыма
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 12 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал пропагандистов на Украине перестать публиковать "дешевые угрозы" о намерении захватить Крым, а вместо этого самим появиться на передовой.
По его словам, к концу этой недели сразу несколько человек выступили с подобными заявлениями. Глава Чечни отметил, что особенно нелепо выглядели угрозы нападения на полуостров со стороны боевиков "Азова"* и примкнувших к ним группировок.
"Вдвойне смешно это слушать от тех самых азовцев, которые обещали отбить Мариуполь, потом обещали держаться насмерть, а затем сами вышли сдаваться со спущенными штанами. Я предлагаю нацистам не разбрасываться обещаниями и дешевыми угрозами (из подвала "Азовстали" и не такими страшилками нас пытались напугать), а просто сделать один смелый шаг — появиться на передовой", — написал Кадыров.
Глава Чечни заявил о готовности принять бой меньшими средствами и ресурсами. Он подчеркнул, что воевать с "инвалидами и пенсионерами", которых киевский режим насильно загоняет на фронт, — занятие не самое интересное. Что же касается боевиков, то их "перещелкают с удовольствием", резюмировал Кадыров.
С 24 февраля 2022 года проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
После начала спецоперации киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступление на Крым, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. На полуострове такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.