https://ria.ru/20230212/krym-1851567693.html

Кадыров призвал украинскую пропаганду не разбрасываться угрозами по Крыму

Кадыров призвал украинскую пропаганду не разбрасываться угрозами по Крыму - РИА Новости, 12.02.2023

Кадыров призвал украинскую пропаганду не разбрасываться угрозами по Крыму

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал пропагандистов на Украине перестать публиковать "дешевые угрозы" о намерении захватить Крым, а вместо этого самим появиться... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T21:12

2023-02-12T21:12

2023-02-12T21:35

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

украина

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в мире

республика крым

владимир путин

россия

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ГРОЗНЫЙ, 12 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал пропагандистов на Украине перестать публиковать "дешевые угрозы" о намерении захватить Крым, а вместо этого самим появиться на передовой.По его словам, к концу этой недели сразу несколько человек выступили с подобными заявлениями. Глава Чечни отметил, что особенно нелепо выглядели угрозы нападения на полуостров со стороны боевиков "Азова"* и примкнувших к ним группировок. "Вдвойне смешно это слушать от тех самых азовцев, которые обещали отбить Мариуполь, потом обещали держаться насмерть, а затем сами вышли сдаваться со спущенными штанами. Я предлагаю нацистам не разбрасываться обещаниями и дешевыми угрозами (из подвала "Азовстали" и не такими страшилками нас пытались напугать), а просто сделать один смелый шаг — появиться на передовой", — написал Кадыров.Глава Чечни заявил о готовности принять бой меньшими средствами и ресурсами. Он подчеркнул, что воевать с "инвалидами и пенсионерами", которых киевский режим насильно загоняет на фронт, — занятие не самое интересное. Что же касается боевиков, то их "перещелкают с удовольствием", резюмировал Кадыров.С 24 февраля 2022 года проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.После начала спецоперации киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступление на Крым, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. На полуострове такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20230211/krym-1851362376.html

https://ria.ru/20230210/vozmezdie-1851015114.html

украина

мариуполь

республика крым

россия

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рамзан кадыров, украина, мариуполь, в мире, республика крым, владимир путин, россия