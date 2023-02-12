15:33 12.02.2023 (обновлено: 16:05 12.02.2023)
Глава МИД Венгрии обвинил Европарламент в коррупции
Глава МИД Венгрии Сийярто назвал ЕП одной из самых коррумпированных в мире организаций
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 12 фев — РИА Новости. Европарламент — одна из самых коррумпированных организаций в мире, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth.
"Я могу вспомнить очень мало заявлений, резолюций Европарламента, которые помогли бы Европе. <...> Резолюции Европарламента обычно приносили Европе вред", — сказал он.
По словам дипломата, коррупционные скандалы опустили доверие к Европарламенту "практически до нуля", показав сущность организации.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее выступил за реформу Европарламента после коррупционного скандала, предложив распустить существующий и создать новый из национальных делегатов. Политик также призвал "осушить коррупционное болото" в ЕС, намекнув, что "нити" от скандала с задержанием зампредседателя Европарламента могут вести на самый верх.
В начале декабря прошлого года полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск.
Орбан иронично прокомментировал ее задержание, напомнив, что Венгрии не выплачивают средства из фондов ЕС якобы из-за обвинений в коррупции.