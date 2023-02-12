https://ria.ru/20230212/korruptsiya-1851530754.html

Глава МИД Венгрии обвинил Европарламент в коррупции

Глава МИД Венгрии обвинил Европарламент в коррупции - РИА Новости, 12.02.2023

Глава МИД Венгрии обвинил Европарламент в коррупции

Европарламент — одна из самых коррумпированных организаций в мире, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T15:33

2023-02-12T15:33

2023-02-12T16:05

в мире

венгрия

петер сийярто

европарламент

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 12 фев — РИА Новости. Европарламент — одна из самых коррумпированных организаций в мире, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth.По словам дипломата, коррупционные скандалы опустили доверие к Европарламенту "практически до нуля", показав сущность организации.Кроме того, Сийярто повторил официальную позицию Будапешта по Украине, согласно которой Венгрия выступает против антироссийских санкций в сфере энергетики, не посылает оружие Киеву и настаивает на прекращении огня и проведении мирных переговоров. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее выступил за реформу Европарламента после коррупционного скандала, предложив распустить существующий и создать новый из национальных делегатов. Политик также призвал "осушить коррупционное болото" в ЕС, намекнув, что "нити" от скандала с задержанием зампредседателя Европарламента могут вести на самый верх.В начале декабря прошлого года полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск. Орбан иронично прокомментировал ее задержание, напомнив, что Венгрии не выплачивают средства из фондов ЕС якобы из-за обвинений в коррупции.

https://ria.ru/20230212/lozh-1851448108.html

https://ria.ru/20230212/diversii-1851490184.html

венгрия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, венгрия, петер сийярто, европарламент, евросоюз