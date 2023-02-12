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Глава МИД Венгрии обвинил Европарламент в коррупции - РИА Новости, 12.02.2023
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Глава МИД Венгрии обвинил Европарламент в коррупции
Глава МИД Венгрии обвинил Европарламент в коррупции - РИА Новости, 12.02.2023
Глава МИД Венгрии обвинил Европарламент в коррупции
Европарламент — одна из самых коррумпированных организаций в мире, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T15:33
2023-02-12T16:05
в мире
венгрия
петер сийярто
европарламент
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 12 фев — РИА Новости. Европарламент — одна из самых коррумпированных организаций в мире, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth.По словам дипломата, коррупционные скандалы опустили доверие к Европарламенту "практически до нуля", показав сущность организации.Кроме того, Сийярто повторил официальную позицию Будапешта по Украине, согласно которой Венгрия выступает против антироссийских санкций в сфере энергетики, не посылает оружие Киеву и настаивает на прекращении огня и проведении мирных переговоров. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее выступил за реформу Европарламента после коррупционного скандала, предложив распустить существующий и создать новый из национальных делегатов. Политик также призвал "осушить коррупционное болото" в ЕС, намекнув, что "нити" от скандала с задержанием зампредседателя Европарламента могут вести на самый верх.В начале декабря прошлого года полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск. Орбан иронично прокомментировал ее задержание, напомнив, что Венгрии не выплачивают средства из фондов ЕС якобы из-за обвинений в коррупции.
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в мире, венгрия, петер сийярто, европарламент, евросоюз
В мире, Венгрия, Петер Сийярто, Европарламент, Евросоюз
15:33 12.02.2023 (обновлено: 16:05 12.02.2023)
 
Глава МИД Венгрии обвинил Европарламент в коррупции

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал ЕП одной из самых коррумпированных в мире организаций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 12 фев — РИА Новости. Европарламент — одна из самых коррумпированных организаций в мире, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth.
"Я могу вспомнить очень мало заявлений, резолюций Европарламента, которые помогли бы Европе. <...> Резолюции Европарламента обычно приносили Европе вред", — сказал он.
По словам дипломата, коррупционные скандалы опустили доверие к Европарламенту "практически до нуля", показав сущность организации.
Кроме того, Сийярто повторил официальную позицию Будапешта по Украине, согласно которой Венгрия выступает против антироссийских санкций в сфере энергетики, не посылает оружие Киеву и настаивает на прекращении огня и проведении мирных переговоров.
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В начале декабря прошлого года полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск.
Орбан иронично прокомментировал ее задержание, напомнив, что Венгрии не выплачивают средства из фондов ЕС якобы из-за обвинений в коррупции.
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