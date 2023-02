Биография Никоса Христодулидиса

https://ria.ru/20230212/khristodulidis-1851568894.html

Дипломат, политик, бывший глава МИД Республики Кипр Никос Христодулидис (Νίκος Χριστοδουλίδης) родился 6 декабря 1973 года в Пафосе (Кипр). Он изучал политологию, экономику, византийские и новогреческие исследования в Нью-Йорке, а затем поступил в аспирантуру по политическим наукам и дипломатии. Он имеет степень бакалавра политических наук, экономики, византийских и новогреческих исследований Городского университета Нью-Йорка (City University of New York), Куинс-колледжа (Queens' College), а также степень магистра политических наук Нью-Йоркского университета (New York University). У него докторская степень факультета политических наук и государственного управления Афинского университета (Πανεπιστήμιο Αθηνών). Христодулидис был карьерным дипломатом с 1999 по 2018 год. За это время он работал генеральным консулом в Верховной комиссии Республики Кипр в Великобритании, заместителем главы миссии посольства Республики Кипр в Афинах и пресс-представителем Республики Кипр, председательствующим в Совете ЕС, при постоянном представительстве Республики Кипр в Брюсселе. С 2007 по 2010 год Никос Христодулидис был научным сотрудником и преподавателем кафедры истории и археологии Кипрского университета (Πανεπιστήμιο Κύπρου), специализируясь на истории послевоенного мира. Он является автором книг "Планы решения Кипра, 1948–1978" ("Σχέδια Λύσης του Κυπριακού, 1948-1978", 2009 год), "Отношения Афины-Никосия и кипрская проблема, 1977–1988 гг." ("Οι Σχέσεις Αθηνών – Λευκωσίας και το Κυπριακό, 1977–1988", 2013 год) и "Геополитические реалии в планах решения Кипра" (1948 г.). -1978))" ("Οι Γεωπολιτικές Πραγματικότητες στα Σχέδια Λύσης του Κυπριακού (1948-1978)", 2021 год). Никос занимал должность директора Дипломатического управления президента Республики Кипр (2013-2018 годы) и представителя правительства (2014-2018 годы). 1 марта 2018 года он был назначен министром иностранных дел и занимал эту должность до своей отставки 11 января 2022 года. Чтобы попасть на президентские выборы 2023 года, Никос Христодулидис подал заявление об отставке с поста министра иностранных дел 9 января 2022 года. Христодулидис пояснил, что хочет баллотироваться как независимый кандидат, чтобы заручиться поддержкой других партий. 12 мая 2022 года Никос Христодулидис выдвинул свою кандидатуру на пост президента республики. Никос Христодулидис женат на Филиппе Карсере (Φιλίππα Καρσερά), у пары четверо дочерей: Иоанна, Екатерина, Деспина-Мария и Фиби (Αικατερίνη, τη Δέσποινα-Μαρία και τη Φοίβη).12 февраля стало известно, что независимый кандидат Никос Христодулидис победил на выборах президента Кипра - он набрал 51,91% голосов избирателей по итогам подсчета 100% бюллетеней, официальные итоги опубликовало министерство внутренних дел Кипра, отвечающее за проведение выборов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

