https://ria.ru/20230212/khristodulidis-1851563656.html
На выборах президента Кипра победил Христодулидис
На выборах президента Кипра победил Христодулидис - РИА Новости, 12.02.2023
На выборах президента Кипра победил Христодулидис
Независимый кандидат Никос Христодулидис победил на выборах президента Кипра - он набрал 51,91% голосов избирателей по итогам подсчета 100% бюллетеней,... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T20:22
2023-02-12T20:22
2023-02-12T20:57
кипр
никос христодулидис
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АФИНЫ, 12 фев – РИА Новости. Независимый кандидат Никос Христодулидис победил на выборах президента Кипра - он набрал 51,91% голосов избирателей по итогам подсчета 100% бюллетеней, официальные итоги опубликовало министерство внутренних дел Кипра, отвечающее за проведение выборов.Независимый кандидат Андреас Маврояннис, которого поддержала основная оппозиционная партия Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ), набрал 48,09% голосов.Явка составила 72,45% избирателей, внесенных в списки для голосования.Позднее председатель избирательной комиссии Костас Константину официально объявит имя нового президента Кипра на специальной церемонии на стадионе "Тассос Пападопулос - Элефтерия".Президент Кипра избирается на пять лет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кипр, никос христодулидис, в мире
Кипр, Никос Христодулидис, В мире
20:22 12.02.2023 (обновлено: 20:57 12.02.2023)
На выборах президента Кипра победил Христодулидис
На выборах президента Кипра победил Христодулидис с 51,91 процента голосов
АФИНЫ, 12 фев – РИА Новости. Независимый кандидат Никос Христодулидис победил на выборах президента Кипра - он набрал 51,91% голосов избирателей по итогам подсчета 100% бюллетеней, официальные итоги опубликовало министерство внутренних дел Кипра, отвечающее за проведение выборов.
Независимый кандидат Андреас Маврояннис, которого поддержала основная оппозиционная партия Прогрессивная партия трудового народа Кипра
(АКЭЛ), набрал 48,09% голосов.
Явка составила 72,45% избирателей, внесенных в списки для голосования.
Позднее председатель избирательной комиссии Костас Константину официально объявит имя нового президента Кипра на специальной церемонии на стадионе "Тассос Пападопулос - Элефтерия".
Президент Кипра избирается на пять лет.