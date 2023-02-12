https://ria.ru/20230212/khristodulidis-1851563656.html

На выборах президента Кипра победил Христодулидис

На выборах президента Кипра победил Христодулидис - РИА Новости, 12.02.2023

На выборах президента Кипра победил Христодулидис

Независимый кандидат Никос Христодулидис победил на выборах президента Кипра - он набрал 51,91% голосов избирателей по итогам подсчета 100% бюллетеней,... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T20:22

2023-02-12T20:22

2023-02-12T20:57

кипр

никос христодулидис

в мире

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АФИНЫ, 12 фев – РИА Новости. Независимый кандидат Никос Христодулидис победил на выборах президента Кипра - он набрал 51,91% голосов избирателей по итогам подсчета 100% бюллетеней, официальные итоги опубликовало министерство внутренних дел Кипра, отвечающее за проведение выборов.Независимый кандидат Андреас Маврояннис, которого поддержала основная оппозиционная партия Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ), набрал 48,09% голосов.Явка составила 72,45% избирателей, внесенных в списки для голосования.Позднее председатель избирательной комиссии Костас Константину официально объявит имя нового президента Кипра на специальной церемонии на стадионе "Тассос Пападопулос - Элефтерия".Президент Кипра избирается на пять лет.

https://ria.ru/20230205/vybory-1849443797.html

кипр

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кипр, никос христодулидис, в мире