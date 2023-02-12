Рейтинг@Mail.ru
На выборах президента Кипра победил Христодулидис - РИА Новости, 12.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230212/khristodulidis-1851563656.html
На выборах президента Кипра победил Христодулидис
На выборах президента Кипра победил Христодулидис - РИА Новости, 12.02.2023
На выборах президента Кипра победил Христодулидис
Независимый кандидат Никос Христодулидис победил на выборах президента Кипра - он набрал 51,91% голосов избирателей по итогам подсчета 100% бюллетеней,... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T20:22
2023-02-12T20:57
кипр
никос христодулидис
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151953/05/1519530548_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_07c65d7008f4f02f88f87634336831a5.jpg
АФИНЫ, 12 фев – РИА Новости. Независимый кандидат Никос Христодулидис победил на выборах президента Кипра - он набрал 51,91% голосов избирателей по итогам подсчета 100% бюллетеней, официальные итоги опубликовало министерство внутренних дел Кипра, отвечающее за проведение выборов.Независимый кандидат Андреас Маврояннис, которого поддержала основная оппозиционная партия Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ), набрал 48,09% голосов.Явка составила 72,45% избирателей, внесенных в списки для голосования.Позднее председатель избирательной комиссии Костас Константину официально объявит имя нового президента Кипра на специальной церемонии на стадионе "Тассос Пападопулос - Элефтерия".Президент Кипра избирается на пять лет.
https://ria.ru/20230205/vybory-1849443797.html
кипр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151953/05/1519530548_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_673f0d8ee8425a2e1b31ff84afa25907.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кипр, никос христодулидис, в мире
Кипр, Никос Христодулидис, В мире
20:22 12.02.2023 (обновлено: 20:57 12.02.2023)
 
На выборах президента Кипра победил Христодулидис

На выборах президента Кипра победил Христодулидис с 51,91 процента голосов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкНикос Христодулидис
Никос Христодулидис - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Никос Христодулидис. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 12 фев – РИА Новости. Независимый кандидат Никос Христодулидис победил на выборах президента Кипра - он набрал 51,91% голосов избирателей по итогам подсчета 100% бюллетеней, официальные итоги опубликовало министерство внутренних дел Кипра, отвечающее за проведение выборов.
Независимый кандидат Андреас Маврояннис, которого поддержала основная оппозиционная партия Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ), набрал 48,09% голосов.
Явка составила 72,45% избирателей, внесенных в списки для голосования.
Позднее председатель избирательной комиссии Костас Константину официально объявит имя нового президента Кипра на специальной церемонии на стадионе "Тассос Пападопулос - Элефтерия".
Президент Кипра избирается на пять лет.
Женщина на избирательном участке во время президентских выборов в Никоси. Кипр - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
5 февраля, 01:11
Процедура выборов президента Кипра
 
КипрНикос ХристодулидисВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала