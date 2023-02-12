https://ria.ru/20230212/khersh-1851466219.html

Захарова прокомментировала расследование Херша о "Северных потоках"

Захарова прокомментировала расследование Херша о "Северных потоках" - РИА Новости, 12.02.2023

Захарова прокомментировала расследование Херша о "Северных потоках"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя расследование журналиста Сеймура Херша о взрывах на "Северных потоках", заявила, что "тут фактов... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T00:02

2023-02-12T00:02

2023-02-12T01:04

в мире

мария захарова

авария на "северных потоках"

сша

нато

северный поток

газпром

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя расследование журналиста Сеймура Херша о взрывах на "Северных потоках", заявила, что "тут фактов хоть отбавляй", при этом она задалась вопросом, когда же соберется экстренный саммит НАТО по этому вопросу. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Херш ранее на этой неделе опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции США. "Ну, что? Где натовские специалисты по "новичкам" и дохлым уткам, которые раз в год регулярно выдвигали абсурдные обвинения на пустом месте, заявляя, что у них "хайли-лайкли" есть факты? Они никогда никаких фактов никому не предъявляли. Тут фактов хоть отбавляй: взрыв трубопровода, наличие мотива, косвенные улики, добытые журналистами. Так когда же соберется экстренный саммит НАТО для разбора ситуации?" - написала Захарова в Telegram-канале. Из анализа треков в архиве Flightradar24, проведенного РИА Новости, следует, что самолеты военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года, во время проведения учений Baltops-22, регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах "Северного потока". Согласно данным Flightradar24, с 8 по 16 июня самолеты Германии и США P-3 Orion и P-8 Poseidon выполняли регулярные полеты над местами будущих взрывов. При этом военные борта снижались до малых высот и практически в каждом полете выключали транспондеры, поэтому некоторая часть их траекторий осталась не записана в треках портала. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230211/ssha-1851372858.html

https://ria.ru/20230210/sholts-1851049143.html

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в мире, мария захарова, авария на "северных потоках", сша, нато, северный поток, газпром