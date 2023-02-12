https://ria.ru/20230212/kharkov-1851523786.html

ВКС ракетным ударом поразили цеха завода бронетехники в Харькове

ВКС ракетным ударом поразили цеха завода бронетехники в Харькове - РИА Новости, 12.02.2023

ВКС ракетным ударом поразили цеха завода бронетехники в Харькове

Российские военные нанесли ракетный удар по цехам завода в Харькове, где делали бронетехнику, сообщили в воскресенье в Минобороны. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T14:53

2023-02-12T14:53

2023-02-12T15:25

специальная военная операция на украине

россия

харьков

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0f832cb403d9c6152ac13fefbb49033.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли ракетный удар по цехам завода в Харькове, где делали бронетехнику, сообщили в воскресенье в Минобороны.Кроме того, российские военные уничтожили три склада боеприпасов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.В районе Красного Лимана ВС России поразили украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", а возле населенного пункта Куйбышево Херсонской области — радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.В свою очередь, системы противовоздушной обороны сбили 17 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 78 артподразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 119 районах.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на территории соседней республики. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230212/ukraina-1851522714.html

россия

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, харьков, в мире