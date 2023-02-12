https://ria.ru/20230212/kharkov-1851523786.html
ВКС ракетным ударом поразили цеха завода бронетехники в Харькове
ВКС ракетным ударом поразили цеха завода бронетехники в Харькове - РИА Новости, 12.02.2023
ВКС ракетным ударом поразили цеха завода бронетехники в Харькове
Российские военные нанесли ракетный удар по цехам завода в Харькове, где делали бронетехнику, сообщили в воскресенье в Минобороны. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T14:53
2023-02-12T14:53
2023-02-12T15:25
специальная военная операция на украине
россия
харьков
в мире
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли ракетный удар по цехам завода в Харькове, где делали бронетехнику, сообщили в воскресенье в Минобороны.Кроме того, российские военные уничтожили три склада боеприпасов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.В районе Красного Лимана ВС России поразили украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", а возле населенного пункта Куйбышево Херсонской области — радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.В свою очередь, системы противовоздушной обороны сбили 17 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 78 артподразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 119 районах.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на территории соседней республики. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230212/ukraina-1851522714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, харьков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьков, В мире
14:53 12.02.2023 (обновлено: 15:25 12.02.2023)
ВКС ракетным ударом поразили цеха завода бронетехники в Харькове
Минобороны: ВКС ракетным ударом поразили цеха завода бронетехники в Харькове
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли ракетный удар по цехам завода в Харькове, где делали бронетехнику, сообщили в воскресенье в Минобороны.
"В результате высокоточного ракетного удара ВКС России в городе Харьков поражены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного завода имени Малышева", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, российские военные уничтожили три склада боеприпасов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.
В районе Красного Лимана ВС России поразили украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", а возле населенного пункта Куйбышево Херсонской области — радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
В свою очередь, системы противовоздушной обороны сбили 17 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках
, а также в Запорожской и Херсонской областях
.
Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 78 артподразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 119 районах.
Россия
с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на территории соседней республики. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.