https://ria.ru/20230212/khab-1851510417.html

Россия и Бахрейн изучают проекты создания зернового и газового хабов

Россия и Бахрейн изучают проекты создания зернового и газового хабов - РИА Новости, 12.02.2023

Россия и Бахрейн изучают проекты создания зернового и газового хабов

Россия и Бахрейн изучают предложения по созданию зернового и газового хабов, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Манаме Алексей Скосырев. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T13:09

2023-02-12T13:09

2023-02-12T23:00

экономика

россия

бахрейн

манама

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ДОХА, 12 фев — РИА Новости. Россия и Бахрейн изучают предложения по созданию зернового и газового хабов, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Манаме Алексей Скосырев. "Российские и бахрейнские заинтересованные уполномоченные ведомства продолжают изучать предложения о реализации ряда крупных, флагманских проектов. К таковым можно отнести проект зернового хаба, газового хаба и завода по производству российских вакцин", — рассказал посол.Проект создания зернового хаба в Бахрейне обсуждался Министерством промышленности и торговли России четыре года назад, но так и не был завершен. Тогда речь шла о создании площадки, ориентированной на поставки российского зерна в страны Персидского залива и Ближнего Востока.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230212/bakhreyn-1851473940.html

россия

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манама

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, бахрейн, манама