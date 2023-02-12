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Россия и Бахрейн изучают проекты создания зернового и газового хабов - РИА Новости, 12.02.2023
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Россия и Бахрейн изучают проекты создания зернового и газового хабов
Россия и Бахрейн изучают проекты создания зернового и газового хабов - РИА Новости, 12.02.2023
Россия и Бахрейн изучают проекты создания зернового и газового хабов
Россия и Бахрейн изучают предложения по созданию зернового и газового хабов, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Манаме Алексей Скосырев. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T13:09
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экономика
россия
бахрейн
манама
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ДОХА, 12 фев — РИА Новости. Россия и Бахрейн изучают предложения по созданию зернового и газового хабов, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Манаме Алексей Скосырев. "Российские и бахрейнские заинтересованные уполномоченные ведомства продолжают изучать предложения о реализации ряда крупных, флагманских проектов. К таковым можно отнести проект зернового хаба, газового хаба и завода по производству российских вакцин", — рассказал посол.Проект создания зернового хаба в Бахрейне обсуждался Министерством промышленности и торговли России четыре года назад, но так и не был завершен. Тогда речь шла о создании площадки, ориентированной на поставки российского зерна в страны Персидского залива и Ближнего Востока.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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Варвара Скокшина
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экономика, россия, бахрейн, манама
Экономика, Россия, Бахрейн, Манама
13:09 12.02.2023 (обновлено: 23:00 12.02.2023)
 
Россия и Бахрейн изучают проекты создания зернового и газового хабов

Посол Скосырев: Россия и Бахрейн изучают проекты создания зернового и газового хабов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСбор урожая зерновых
Сбор урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости
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Сбор урожая зерновых. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 12 фев — РИА Новости. Россия и Бахрейн изучают предложения по созданию зернового и газового хабов, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Манаме Алексей Скосырев.
"Российские и бахрейнские заинтересованные уполномоченные ведомства продолжают изучать предложения о реализации ряда крупных, флагманских проектов. К таковым можно отнести проект зернового хаба, газового хаба и завода по производству российских вакцин", — рассказал посол.
Проект создания зернового хаба в Бахрейне обсуждался Министерством промышленности и торговли России четыре года назад, но так и не был завершен. Тогда речь шла о создании площадки, ориентированной на поставки российского зерна в страны Персидского залива и Ближнего Востока.
Читайте полный текст интервью >>
Вид на город Доха - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
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ЭкономикаРоссияБахрейнМанама
 
 
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