https://ria.ru/20230212/khab-1851510417.html
Россия и Бахрейн изучают проекты создания зернового и газового хабов
Россия и Бахрейн изучают проекты создания зернового и газового хабов - РИА Новости, 12.02.2023
Россия и Бахрейн изучают проекты создания зернового и газового хабов
Россия и Бахрейн изучают предложения по созданию зернового и газового хабов, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Манаме Алексей Скосырев. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T13:09
2023-02-12T13:09
2023-02-12T23:00
экономика
россия
бахрейн
манама
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ДОХА, 12 фев — РИА Новости. Россия и Бахрейн изучают предложения по созданию зернового и газового хабов, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Манаме Алексей Скосырев. "Российские и бахрейнские заинтересованные уполномоченные ведомства продолжают изучать предложения о реализации ряда крупных, флагманских проектов. К таковым можно отнести проект зернового хаба, газового хаба и завода по производству российских вакцин", — рассказал посол.Проект создания зернового хаба в Бахрейне обсуждался Министерством промышленности и торговли России четыре года назад, но так и не был завершен. Тогда речь шла о создании площадки, ориентированной на поставки российского зерна в страны Персидского залива и Ближнего Востока.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230212/bakhreyn-1851473940.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, бахрейн, манама
Экономика, Россия, Бахрейн, Манама
13:09 12.02.2023 (обновлено: 23:00 12.02.2023)
Россия и Бахрейн изучают проекты создания зернового и газового хабов
Посол Скосырев: Россия и Бахрейн изучают проекты создания зернового и газового хабов