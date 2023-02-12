https://ria.ru/20230212/karshering-1851569388.html
В центре Москвы, по предварительным данным, сгорел автомобиль каршеринга
В центре Москвы, по предварительным данным, сгорел автомобиль каршеринга - РИА Новости, 12.02.2023
В центре Москвы, по предварительным данным, сгорел автомобиль каршеринга
При возгорании легковушки на Зубовском бульваре в центре Москвы никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T21:34
2023-02-12T21:34
2023-02-12T21:42
происшествия
москва
россия
садовое кольцо (москва)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0c/1851562706_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_f2aec763f7d703bf623f207a0fc88229.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. При возгорании легковушки на Зубовском бульваре в центре Москвы никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. Ранее сообщалось о возгорании легкового авто на внутренней стороне Садового кольца у дома 4 на Зубовском бульваре, которое за короткое время выгорело практически полностью. Предположительно, горел автомобиль каршеринга. "Возгорание легкового автомобиля на Зубовском бульваре было ликвидировано в 19.55. Информации о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.
москва
россия
садовое кольцо (москва)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0c/1851562706_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_a8bb8e9beccafed64d9940b77fe74ef0.jpg
Тушение автомобиля на Зубовском бульваре в Москве
Спасатели тушат автомобиль, загоревшийся на Зубовском бульваре в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости
2023-02-12T21:34
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, садовое кольцо (москва), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Москва, Россия, Садовое кольцо (Москва), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Москвы, по предварительным данным, сгорел автомобиль каршеринга
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. При возгорании легковушки на Зубовском бульваре в центре Москвы никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
2023-02-12T21:34
true
PT0M11S
21:34 12.02.2023 (обновлено: 21:42 12.02.2023)
В центре Москвы, по предварительным данным, сгорел автомобиль каршеринга
В центре Москвы, по предварительным данным, сгорел автомобиль каршеринга, пострадавших нет