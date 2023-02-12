https://ria.ru/20230212/karshering-1851569388.html

В центре Москвы, по предварительным данным, сгорел автомобиль каршеринга

В центре Москвы, по предварительным данным, сгорел автомобиль каршеринга - РИА Новости, 12.02.2023

В центре Москвы, по предварительным данным, сгорел автомобиль каршеринга

При возгорании легковушки на Зубовском бульваре в центре Москвы никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T21:34

2023-02-12T21:34

2023-02-12T21:42

происшествия

москва

россия

садовое кольцо (москва)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. При возгорании легковушки на Зубовском бульваре в центре Москвы никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. Ранее сообщалось о возгорании легкового авто на внутренней стороне Садового кольца у дома 4 на Зубовском бульваре, которое за короткое время выгорело практически полностью. Предположительно, горел автомобиль каршеринга. "Возгорание легкового автомобиля на Зубовском бульваре было ликвидировано в 19.55. Информации о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.

москва

россия

садовое кольцо (москва)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение автомобиля на Зубовском бульваре в Москве Спасатели тушат автомобиль, загоревшийся на Зубовском бульваре в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости 2023-02-12T21:34 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, садовое кольцо (москва), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео