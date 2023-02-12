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Сбитый в небе над Канадой объект представлял угрозу, заявили в минобороны
Сбитый в небе над Канадой объект представлял угрозу, заявили в минобороны - РИА Новости, 12.02.2023
Сбитый в небе над Канадой объект представлял угрозу, заявили в минобороны
Сбитый в воздушном пространстве Канады неопознанный объект представлял реальную угрозу для гражданской авиации, заявила в субботу министр обороны... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T04:31
2023-02-12T04:31
2023-02-12T05:03
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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Сбитый в воздушном пространстве Канады неопознанный объект представлял реальную угрозу для гражданской авиации, заявила в субботу министр обороны североамериканской страны Анита Ананд. По словам министра, воздушный аппарат был сбит примерно в 160 километрах от канадско-американской границы над территорией Канады - в центральной части области Юкон. Как стало известно ранее, в субботу днем в результате совместных действий американских и канадских военных объект, чье назначение и происхождение до сих пор не раскрываются, был сбит истребителем F-22 ВВС США.Белый дом по итогам переговоров лидеров США и Канады заявил, что сбитый неопознанный объект был беспилотным, военные двух стран вели наблюдение за ним в течение последних суток. Как сообщили в американской администрации, президент Байден и премьер-министр Трюдо санкционировали удар по данному аппарату "по предосторожности и по рекомендации своих военных".
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в мире, канада, сша, анита ананд, f-22
В мире, Канада, США, Анита Ананд, F-22
04:31 12.02.2023 (обновлено: 05:03 12.02.2023)
Сбитый в небе над Канадой объект представлял угрозу, заявили в минобороны
Министр обороны Канады Ананд: сбитый объект представлял угрозу для гражданской авиации
ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Сбитый в воздушном пространстве Канады неопознанный объект представлял реальную угрозу для гражданской авиации, заявила в субботу министр обороны североамериканской страны Анита Ананд.
"Данный объект летел на высоте примерно 14 тысяч футов (чуть более четырех тысяч метров. - ред.), он незаконно вторгся в канадское воздушное пространство и представлял реальную угрозу безопасности гражданских судов", - сказала Ананд, чье видеообращение транслируют ведущие национальные СМИ.
По словам министра, воздушный аппарат был сбит примерно в 160 километрах от канадско-американской границы над территорией Канады
- в центральной части области Юкон.
Как стало известно ранее, в субботу днем в результате совместных действий американских и канадских военных объект, чье назначение и происхождение до сих пор не раскрываются, был сбит истребителем F-22 ВВС США.
Белый дом по итогам переговоров лидеров США и Канады заявил, что сбитый неопознанный объект был беспилотным, военные двух стран вели наблюдение за ним в течение последних суток. Как сообщили в американской администрации, президент Байден и премьер-министр Трюдо санкционировали удар по данному аппарату "по предосторожности и по рекомендации своих военных".