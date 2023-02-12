https://ria.ru/20230212/kanada-1851475597.html

Сбитый в небе над Канадой объект представлял угрозу, заявили в минобороны

Сбитый в небе над Канадой объект представлял угрозу, заявили в минобороны - РИА Новости, 12.02.2023

Сбитый в небе над Канадой объект представлял угрозу, заявили в минобороны

Сбитый в воздушном пространстве Канады неопознанный объект представлял реальную угрозу для гражданской авиации, заявила в субботу министр обороны... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T04:31

2023-02-12T04:31

2023-02-12T05:03

в мире

канада

сша

анита ананд

f-22

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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Сбитый в воздушном пространстве Канады неопознанный объект представлял реальную угрозу для гражданской авиации, заявила в субботу министр обороны североамериканской страны Анита Ананд. По словам министра, воздушный аппарат был сбит примерно в 160 километрах от канадско-американской границы над территорией Канады - в центральной части области Юкон. Как стало известно ранее, в субботу днем в результате совместных действий американских и канадских военных объект, чье назначение и происхождение до сих пор не раскрываются, был сбит истребителем F-22 ВВС США.Белый дом по итогам переговоров лидеров США и Канады заявил, что сбитый неопознанный объект был беспилотным, военные двух стран вели наблюдение за ним в течение последних суток. Как сообщили в американской администрации, президент Байден и премьер-министр Трюдо санкционировали удар по данному аппарату "по предосторожности и по рекомендации своих военных".

https://ria.ru/20230210/aerostat-1851339589.html

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в мире, канада, сша, анита ананд, f-22