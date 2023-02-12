01:12 12.02.2023 (обновлено: 06:22 12.02.2023)
Трюдо заявил об уничтожении неопознанного объекта в небе над Канадой
Трюдо заявил, что американский военный самолет сбил неопознанный объект над Канадой
Истребитель F-22 Raptor ВВС США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в субботу, что канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью страны.
"Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сбило данный объект над Юконом. Самолеты США и Канады были подняты в воздух, а американский F-22 успешно поразил цель", - проинформировал премьер североамериканской страны в своем распространенном заявлении.
Он также сообщил, что на фоне данного инцидента ранее днем провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом. "Теперь вооруженные силы Канады намерены извлечь и изучить обломки данного объекта. Благодарю NORAD за то, что командование стоит на защите Северной Америки", - добавил Трюдо.
Ранее представители командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщили об отслеживании неопознанного воздушного объекта в небе над Северной Канадой, детали и его происхождение пока неизвестны.
Наряду с этим канадский телеканал Global News со ссылкой на источники в сфере безопасности сообщил, что NORAD отслеживает "один или два воздушных объекта", которые потенциально могут являться аэростатами-шпионами. Никаких данных о том, где именно были замечены данные объекты и кому они могут принадлежать, пока не публикуется.
В начале февраля американские военные сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. В Вашингтоне утверждают, что шар занимался шпионажем, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Из-за этой ситуации госсекретарь Энтони Блинкен отложил визит в Пекин. В пятницу координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что ВВС сбили "высотный объект" над штатом Аляска.