https://ria.ru/20230212/kanada-1851469115.html

Трюдо заявил об уничтожении неопознанного объекта в небе над Канадой

Трюдо заявил об уничтожении неопознанного объекта в небе над Канадой - РИА Новости, 12.02.2023

Трюдо заявил об уничтожении неопознанного объекта в небе над Канадой

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в субботу, что канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T01:12

2023-02-12T01:12

2023-02-12T06:22

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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в субботу, что канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью страны.Он также сообщил, что на фоне данного инцидента ранее днем провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом. "Теперь вооруженные силы Канады намерены извлечь и изучить обломки данного объекта. Благодарю NORAD за то, что командование стоит на защите Северной Америки", - добавил Трюдо.Ранее представители командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщили об отслеживании неопознанного воздушного объекта в небе над Северной Канадой, детали и его происхождение пока неизвестны.Наряду с этим канадский телеканал Global News со ссылкой на источники в сфере безопасности сообщил, что NORAD отслеживает "один или два воздушных объекта", которые потенциально могут являться аэростатами-шпионами. Никаких данных о том, где именно были замечены данные объекты и кому они могут принадлежать, пока не публикуется.В начале февраля американские военные сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. В Вашингтоне утверждают, что шар занимался шпионажем, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Из-за этой ситуации госсекретарь Энтони Блинкен отложил визит в Пекин. В пятницу координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что ВВС сбили "высотный объект" над штатом Аляска.

https://ria.ru/20230207/aerostat-1850182655.html

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в мире, канада, сша, джастин трюдо, джо байден, norad, энтони блинкен, f-22