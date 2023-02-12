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Трюдо заявил об уничтожении неопознанного объекта в небе над Канадой - РИА Новости, 12.02.2023
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Трюдо заявил об уничтожении неопознанного объекта в небе над Канадой
Трюдо заявил об уничтожении неопознанного объекта в небе над Канадой - РИА Новости, 12.02.2023
Трюдо заявил об уничтожении неопознанного объекта в небе над Канадой
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в субботу, что канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T01:12
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в мире
канада
сша
джастин трюдо
джо байден
norad
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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в субботу, что канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью страны.Он также сообщил, что на фоне данного инцидента ранее днем провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом. "Теперь вооруженные силы Канады намерены извлечь и изучить обломки данного объекта. Благодарю NORAD за то, что командование стоит на защите Северной Америки", - добавил Трюдо.Ранее представители командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщили об отслеживании неопознанного воздушного объекта в небе над Северной Канадой, детали и его происхождение пока неизвестны.Наряду с этим канадский телеканал Global News со ссылкой на источники в сфере безопасности сообщил, что NORAD отслеживает "один или два воздушных объекта", которые потенциально могут являться аэростатами-шпионами. Никаких данных о том, где именно были замечены данные объекты и кому они могут принадлежать, пока не публикуется.В начале февраля американские военные сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. В Вашингтоне утверждают, что шар занимался шпионажем, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Из-за этой ситуации госсекретарь Энтони Блинкен отложил визит в Пекин. В пятницу координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что ВВС сбили "высотный объект" над штатом Аляска.
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в мире, канада, сша, джастин трюдо, джо байден, norad, энтони блинкен, f-22
В мире, Канада, США, Джастин Трюдо, Джо Байден, NORAD, Энтони Блинкен, F-22
01:12 12.02.2023 (обновлено: 06:22 12.02.2023)
 
Трюдо заявил об уничтожении неопознанного объекта в небе над Канадой

Трюдо заявил, что американский военный самолет сбил неопознанный объект над Канадой

© Фото : U.S. Air Force/Staff Sgt. Marleah RobertsonИстребитель F-22 Raptor ВВС США
Истребитель F-22 Raptor ВВС США - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© Фото : U.S. Air Force/Staff Sgt. Marleah Robertson
Истребитель F-22 Raptor ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в субботу, что канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью страны.
"Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сбило данный объект над Юконом. Самолеты США и Канады были подняты в воздух, а американский F-22 успешно поразил цель", - проинформировал премьер североамериканской страны в своем распространенном заявлении.
Он также сообщил, что на фоне данного инцидента ранее днем провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом. "Теперь вооруженные силы Канады намерены извлечь и изучить обломки данного объекта. Благодарю NORAD за то, что командование стоит на защите Северной Америки", - добавил Трюдо.
Ранее представители командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщили об отслеживании неопознанного воздушного объекта в небе над Северной Канадой, детали и его происхождение пока неизвестны.
Наряду с этим канадский телеканал Global News со ссылкой на источники в сфере безопасности сообщил, что NORAD отслеживает "один или два воздушных объекта", которые потенциально могут являться аэростатами-шпионами. Никаких данных о том, где именно были замечены данные объекты и кому они могут принадлежать, пока не публикуется.
В начале февраля американские военные сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. В Вашингтоне утверждают, что шар занимался шпионажем, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Из-за этой ситуации госсекретарь Энтони Блинкен отложил визит в Пекин. В пятницу координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что ВВС сбили "высотный объект" над штатом Аляска.
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В миреКанадаСШАДжастин ТрюдоДжо БайденNORADЭнтони БлинкенF-22
 
 
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