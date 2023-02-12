01:23 12.02.2023 (обновлено: 07:25 12.02.2023)
Калининградские власти обратились в Минобороны после жалоб мобилизованных
Власти Калининградской области обратились в Минобороны после жалоб мобилизованных
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкМобилизованный военнослужащий проходит подготовку на полигоне перед отправкой в зону спецоперации
Мобилизованный военнослужащий проходит подготовку на полигоне перед отправкой в зону спецоперации. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 12 фев - РИА Новости. Калининградские власти обратились к командованию Минобороны после жалоб мобилизованных калининградцев, что они оказались в ДНР неподготовленными к штурму, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков.
Ранее в сообществе "ПобедаZАнами_39" в соцсети "ВКонтакте" появилось видеообращение, в котором группа мужчин в военной форме с закрывающими лица балаклавами представляется мобилизованными из Калининградской области и обращается к губернатору Антону Алиханову, региональному правительству и министерству обороны с просьбой разобраться в ситуации. На видеозаписи мужчины утверждают, что они были призваны в октябре прошлого года, а затем оказались в Донецке, где их передали в распоряжение ДНР и отвели роль штурмовой пехоты. При этом, как заявили авторы обращения, они считают себя не готовыми к штурму, а в батальоне уже были потери.
Лысков сообщил, что губернатор обратился к командованию с просьбой разобраться в ситуации. "Нам ответили, что жалобы будут рассмотрены, в бой мобилизованные идти пока не готовы".
Также правительство региона со своего официального аккаунта ответило на комментарии под публикацией с видеообращением и уточнило, что ситуация находится на контроле у губернатора и командования Балтфлота.
"Уважаемые родственники и близкие этих мобилизованных мужчин! Информируем, что связались с командованием 1-го армейского корпуса в Донецке, всё прояснили. Ситуация - на личном контроле руководства нашего региона и Балтфлота", - отметили в правительстве в соцсети "ВКонтакте".