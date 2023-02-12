https://ria.ru/20230212/kaliningrad-1851469607.html

Калининградские власти обратились в Минобороны после жалоб мобилизованных

Калининградские власти обратились в Минобороны после жалоб мобилизованных - РИА Новости, 12.02.2023

Калининградские власти обратились в Минобороны после жалоб мобилизованных

Калининградские власти обратились к командованию Минобороны после жалоб мобилизованных калининградцев, что они оказались в ДНР неподготовленными к штурму,... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T01:23

2023-02-12T01:23

2023-02-12T07:25

донецкая народная республика

донецк

калининград

антон алиханов

балтийский флот вмф россии

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КАЛИНИНГРАД, 12 фев - РИА Новости. Калининградские власти обратились к командованию Минобороны после жалоб мобилизованных калининградцев, что они оказались в ДНР неподготовленными к штурму, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков. Ранее в сообществе "ПобедаZАнами_39" в соцсети "ВКонтакте" появилось видеообращение, в котором группа мужчин в военной форме с закрывающими лица балаклавами представляется мобилизованными из Калининградской области и обращается к губернатору Антону Алиханову, региональному правительству и министерству обороны с просьбой разобраться в ситуации. На видеозаписи мужчины утверждают, что они были призваны в октябре прошлого года, а затем оказались в Донецке, где их передали в распоряжение ДНР и отвели роль штурмовой пехоты. При этом, как заявили авторы обращения, они считают себя не готовыми к штурму, а в батальоне уже были потери. Лысков сообщил, что губернатор обратился к командованию с просьбой разобраться в ситуации. "Нам ответили, что жалобы будут рассмотрены, в бой мобилизованные идти пока не готовы". Также правительство региона со своего официального аккаунта ответило на комментарии под публикацией с видеообращением и уточнило, что ситуация находится на контроле у губернатора и командования Балтфлота. "Уважаемые родственники и близкие этих мобилизованных мужчин! Информируем, что связались с командованием 1-го армейского корпуса в Донецке, всё прояснили. Ситуация - на личном контроле руководства нашего региона и Балтфлота", - отметили в правительстве в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20230206/tuva-1850106568.html

https://ria.ru/20230131/obmundirovanie-1848676312.html

донецкая народная республика

донецк

калининград

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донецкая народная республика, донецк, калининград, антон алиханов, балтийский флот вмф россии