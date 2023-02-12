https://ria.ru/20230212/izrail-1851580807.html

Президент Израиля заявил, что страна находится на грани коллапса

Президент Израиля заявил, что страна находится на грани коллапса - РИА Новости, 12.02.2023

Президент Израиля заявил, что страна находится на грани коллапса

Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе специального обращения к нации на фоне массовых протестов против проекта реформы юридической системы заявил, что власть не РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T23:57

2023-02-12T23:57

2023-02-12T23:57

в мире

израиль

ицхак герцог

ярив левин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735239516_0:0:2934:1651_1920x0_80_0_0_dbae4d734333df6424c3d538f8b2d09a.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 фев - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе специального обращения к нации на фоне массовых протестов против проекта реформы юридической системы заявил, что власть не может быть парализована. Герцог также предупредил, что "страна находится на грани конституционного и социального коллапса". Первое чтение части юридической реформы Ярива Левина, спровоцировавшей еженедельные многотысячные протесты в стране, назначено на предстоящий понедельник. Противники реформы и организаторы протестов призвали всех сочувствующих присоединиться к национальной забастовке - призыв был опубликован в соцсетях.

https://ria.ru/20230212/izrail-1851472856.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, ицхак герцог, ярив левин