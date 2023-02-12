https://ria.ru/20230212/izrail-1851580807.html
Президент Израиля заявил, что страна находится на грани коллапса
Президент Израиля заявил, что страна находится на грани коллапса - РИА Новости, 12.02.2023
Президент Израиля заявил, что страна находится на грани коллапса
Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе специального обращения к нации на фоне массовых протестов против проекта реформы юридической системы заявил, что власть не РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T23:57
2023-02-12T23:57
2023-02-12T23:57
в мире
израиль
ицхак герцог
ярив левин
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 фев - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе специального обращения к нации на фоне массовых протестов против проекта реформы юридической системы заявил, что власть не может быть парализована. Герцог также предупредил, что "страна находится на грани конституционного и социального коллапса". Первое чтение части юридической реформы Ярива Левина, спровоцировавшей еженедельные многотысячные протесты в стране, назначено на предстоящий понедельник. Противники реформы и организаторы протестов призвали всех сочувствующих присоединиться к национальной забастовке - призыв был опубликован в соцсетях.
https://ria.ru/20230212/izrail-1851472856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ицхак герцог, ярив левин
В мире, Израиль, Ицхак Герцог, Ярив Левин
Президент Израиля заявил, что страна находится на грани коллапса
Президент Израиля: страна находится на грани конституционного и социального коллапса