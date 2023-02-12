Рейтинг@Mail.ru
Президент Израиля заявил, что страна находится на грани коллапса - РИА Новости, 12.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230212/izrail-1851580807.html
Президент Израиля заявил, что страна находится на грани коллапса
Президент Израиля заявил, что страна находится на грани коллапса - РИА Новости, 12.02.2023
Президент Израиля заявил, что страна находится на грани коллапса
Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе специального обращения к нации на фоне массовых протестов против проекта реформы юридической системы заявил, что власть не РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T23:57
2023-02-12T23:57
в мире
израиль
ицхак герцог
ярив левин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735239516_0:0:2934:1651_1920x0_80_0_0_dbae4d734333df6424c3d538f8b2d09a.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 фев - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе специального обращения к нации на фоне массовых протестов против проекта реформы юридической системы заявил, что власть не может быть парализована. Герцог также предупредил, что "страна находится на грани конституционного и социального коллапса". Первое чтение части юридической реформы Ярива Левина, спровоцировавшей еженедельные многотысячные протесты в стране, назначено на предстоящий понедельник. Противники реформы и организаторы протестов призвали всех сочувствующих присоединиться к национальной забастовке - призыв был опубликован в соцсетях.
https://ria.ru/20230212/izrail-1851472856.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735239516_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f4950fe6dc58855a9630bca5742b19dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ицхак герцог, ярив левин
В мире, Израиль, Ицхак Герцог, Ярив Левин
23:57 12.02.2023
 
Президент Израиля заявил, что страна находится на грани коллапса

Президент Израиля: страна находится на грани конституционного и социального коллапса

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент Израиля Ицхак Герцог
Президент Израиля Ицхак Герцог - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент Израиля Ицхак Герцог . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 фев - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе специального обращения к нации на фоне массовых протестов против проекта реформы юридической системы заявил, что власть не может быть парализована.
"Никакая власть не может быть парализована", - заявил Герцог, призвав правительство Нетаньяху "услышать крик боли" со стороны протестующих.
Герцог также предупредил, что "страна находится на грани конституционного и социального коллапса".
Первое чтение части юридической реформы Ярива Левина, спровоцировавшей еженедельные многотысячные протесты в стране, назначено на предстоящий понедельник.
Противники реформы и организаторы протестов призвали всех сочувствующих присоединиться к национальной забастовке - призыв был опубликован в соцсетях.
Участники митинга в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 02:23
В Израиле более 80 тысяч человек вышли на протест против судебной реформы
 
В миреИзраильИцхак ГерцогЯрив Левин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала