https://ria.ru/20230212/izrail-1851577211.html

Израиль готов быть посредником между Россией и Украиной, заявил посол

Израиль готов быть посредником между Россией и Украиной, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2023

Израиль готов быть посредником между Россией и Украиной, заявил посол

Израиль готов выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной, если на это будет желание Киева и Москвы, сообщил посол Израиля на Украине Михаил... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T23:10

2023-02-12T23:10

2023-02-12T23:10

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Израиль готов выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной, если на это будет желание Киева и Москвы, сообщил посол Израиля на Украине Михаил Бродский. Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет заявил, что перед тем, как Запад прервал переговоры РФ и Украины, было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения между сторонами. Он заявлял, что переговоры прервали страны Запада. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован, заявил ранее в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.

https://ria.ru/20230205/peregovory-1849835239.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, киев, москва, нафтали беннет, владимир зеленский, дмитрий песков, оон