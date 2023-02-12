Израиль готов быть посредником между Россией и Украиной, заявил посол
Посол Бродский заявил о готовности Израиля быть посредником в переговорах России и Украины
Флаг на здании посольства Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Израиль готов выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной, если на это будет желание Киева и Москвы, сообщил посол Израиля на Украине Михаил Бродский.
"Наш премьер-министр ответил, что если будет желание со стороны РФ и Украины, готов выступить посредником, мы об этом говорили раньше. Если есть желание, чтобы мы были посредниками, если есть необходимость в нашем участии, мы всегда готовы", - сказал Бродский в эфире всеукраинского телемарафона.
Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет заявил, что перед тем, как Запад прервал переговоры РФ и Украины, было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения между сторонами. Он заявлял, что переговоры прервали страны Запада.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован, заявил ранее в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.