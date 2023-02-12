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В Британии рассказали о преградах между Украиной и западными истребителями - РИА Новости, 12.02.2023
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В Британии рассказали о преградах между Украиной и западными истребителями
В Британии рассказали о преградах между Украиной и западными истребителями - РИА Новости, 12.02.2023
В Британии рассказали о преградах между Украиной и западными истребителями
Украине придется преодолеть множество преград для получения западных истребителей, пишет американское издание Newsweek. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T02:02
2023-02-12T02:04
украина
великобритания
риши сунак
владимир зеленский
бен уоллес
россия
истребители
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Украине придется преодолеть множество преград для получения западных истребителей, пишет американское издание Newsweek.Как полагают опрошенные журналом эксперты, одной из проблем является вопрос о том, какие самолеты предоставлять официальному Киеву. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, напоминает Newsweek, в своих заявлениях не стал обещать украинцам подготовку пилотов под какую-либо конкретную модель истребителя, а говорил лишь об обучении на "стандартных самолетах НАТО".Британская программа подготовки пилотов, отмечается в публикации, возможно, не сможет переварить резкий приток украинских курсантов, поскольку обучение летчиков занимает достаточно долгое время.Кроме того, самолетов касаются те же соображения, которые ранее удерживали Запад от снабжения Украины дальнобойными ракетами: они могут в теории быть применены для ударов по российской территории, резюмирует Newsweek.Владимир Зеленский в минувшую среду в ходе выступления в британском парламенте попросил у Великобритании боевые самолеты. Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит сообщал, что премьер Британии Риши Сунак поручил главе минобороны Бену Уоллесу выяснить, какие самолеты Лондон потенциально может передать Украине.Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что вопрос поставок дальнобойного вооружения и истребителей для Украины "решен".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, великобритания, риши сунак, владимир зеленский, бен уоллес, россия, истребители
Украина, Великобритания, Риши Сунак, Владимир Зеленский, Бен Уоллес, Россия, Истребители
02:02 12.02.2023 (обновлено: 02:04 12.02.2023)
 
В Британии рассказали о преградах между Украиной и западными истребителями

Newsweek: Украине придется преодолеть много преград для получения западных истребителей

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Украине придется преодолеть множество преград для получения западных истребителей, пишет американское издание Newsweek.
Как полагают опрошенные журналом эксперты, одной из проблем является вопрос о том, какие самолеты предоставлять официальному Киеву. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, напоминает Newsweek, в своих заявлениях не стал обещать украинцам подготовку пилотов под какую-либо конкретную модель истребителя, а говорил лишь об обучении на "стандартных самолетах НАТО".
Британская программа подготовки пилотов, отмечается в публикации, возможно, не сможет переварить резкий приток украинских курсантов, поскольку обучение летчиков занимает достаточно долгое время.
Кроме того, самолетов касаются те же соображения, которые ранее удерживали Запад от снабжения Украины дальнобойными ракетами: они могут в теории быть применены для ударов по российской территории, резюмирует Newsweek.
Владимир Зеленский в минувшую среду в ходе выступления в британском парламенте попросил у Великобритании боевые самолеты. Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит сообщал, что премьер Британии Риши Сунак поручил главе минобороны Бену Уоллесу выяснить, какие самолеты Лондон потенциально может передать Украине.
Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что вопрос поставок дальнобойного вооружения и истребителей для Украины "решен".
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Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
УкраинаВеликобританияРиши СунакВладимир ЗеленскийБен УоллесРоссияИстребители
 
 
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