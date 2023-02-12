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Траты россиян на фитнес в январе выросли на десять процентов - РИА Новости, 12.02.2023
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Траты россиян на фитнес в январе выросли на десять процентов
Траты россиян на фитнес в январе выросли на десять процентов - РИА Новости, 12.02.2023
Траты россиян на фитнес в январе выросли на десять процентов
Средний чек россиян на фитнес услуги и тренажерные залы по итогам января вырос на 10%, до 3480 рублей, по сравнением с аналогичным периодом прошлого года, среди РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T08:16
2023-02-12T08:16
общество
россия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Средний чек россиян на фитнес услуги и тренажерные залы по итогам января вырос на 10%, до 3480 рублей, по сравнением с аналогичным периодом прошлого года, среди тренировочных программ повышенным спросом пользовались в том числе занятия стретчингом, а также "здоровая спина" и "красивые ягодицы", выяснили для РИА Новости аналитики сервиса "Чек Индекс". "Средний чек на фитнес-услуги и тренажерные залы составил 3480 рублей, увеличившись на 10%, рост числа покупок - на 1%", - подсчитали аналитики, изучив данные за январь этого и прошлого года. В топ-покупок фитнес-услуг вошли абонементы в тренажерный зал, услуги фитнес-тренера и детские билеты на физкультурно-оздоровительные услуги. "При этом в топе тренировочных программ, помимо силовых тренировок в тренажерном зале, занятия стретчингом, а также такие тренировки, как "здоровая спина" и "красивые ягодицы"", - отмечают аналитики. Эксперты "Чек Индекса" уточняют, что число посетителей фитнес-клубов и тренажерных залов по итогам 2022 года выросло, увеличение оборотов в данной категории год к году составило 4-5%. На фоне роста спроса россиян к фитнес-услугам, в январе покупательский интерес к спорттоварам ниже уровня соответствующего периода прошлого года. Повышение продаж отмечается лишь в отдельных группах товаров, например в сегменте домашнего спортивного инвентаря, но заметен он лишь в онлайне, в ценовой категории до 10 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230101/vesy-1842713833.html
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общество, россия
Общество, Россия
08:16 12.02.2023
 
Траты россиян на фитнес в январе выросли на десять процентов

"Чек Индекс": траты россиян на фитнес в январе выросли на десять процентов, до 3480 рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМужчина занимается спортом в фитнес-клубе
Мужчина занимается спортом в фитнес-клубе - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мужчина занимается спортом в фитнес-клубе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Средний чек россиян на фитнес услуги и тренажерные залы по итогам января вырос на 10%, до 3480 рублей, по сравнением с аналогичным периодом прошлого года, среди тренировочных программ повышенным спросом пользовались в том числе занятия стретчингом, а также "здоровая спина" и "красивые ягодицы", выяснили для РИА Новости аналитики сервиса "Чек Индекс".
"Средний чек на фитнес-услуги и тренажерные залы составил 3480 рублей, увеличившись на 10%, рост числа покупок - на 1%", - подсчитали аналитики, изучив данные за январь этого и прошлого года.
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В топ-покупок фитнес-услуг вошли абонементы в тренажерный зал, услуги фитнес-тренера и детские билеты на физкультурно-оздоровительные услуги. "При этом в топе тренировочных программ, помимо силовых тренировок в тренажерном зале, занятия стретчингом, а также такие тренировки, как "здоровая спина" и "красивые ягодицы"", - отмечают аналитики.
Эксперты "Чек Индекса" уточняют, что число посетителей фитнес-клубов и тренажерных залов по итогам 2022 года выросло, увеличение оборотов в данной категории год к году составило 4-5%.
На фоне роста спроса россиян к фитнес-услугам, в январе покупательский интерес к спорттоварам ниже уровня соответствующего периода прошлого года. Повышение продаж отмечается лишь в отдельных группах товаров, например в сегменте домашнего спортивного инвентаря, но заметен он лишь в онлайне, в ценовой категории до 10 тысяч рублей.
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