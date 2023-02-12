https://ria.ru/20230212/filippo-1851573812.html
Французский политик организовал акцию в поддержку выхода страны из НАТО
Французский политик организовал акцию в поддержку выхода страны из НАТО - РИА Новости, 12.02.2023
Французский политик организовал акцию в поддержку выхода страны из НАТО
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо организовал манифестацию в поддержку выхода страны из НАТО и против поставок оружия Украине. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T22:38
2023-02-12T22:38
2023-02-12T23:05
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ПАРИЖ, 12 фев — РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо организовал манифестацию в поддержку выхода страны из НАТО и против поставок оружия Украине.По его словам, акция под названием "Национальный марш за мир" прошла в 25 городах. По оценке Филиппо, на манифестации в Париже собралось несколько тысяч человек. На размещенных им видео запечатлено, как протестующие несут плакаты "Нет третьей мировой войне", "Выйдем из НАТО", "Франция — первая страна, поставившая Украине наступательные вооружения", "За мир". На другом ролике сам Филиппо разрезает флаг Североатлантического альянса. Лидер движения "Патриоты" ранее высказывался о том, что стратегия НАТО несет в себе угрозу третьей мировой войны. Он также неоднократно высказывался против выделения средств Киеву на закупку вооружений и против поставок Францией оружия Украине. Он назвал "безумием" согласованный ЕС проект по поддержке страны размером в 18 миллиардов евро. Франция уже направила Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Киев получил 18 артиллерийских установок CAESAR. Кроме того, Украине передали переносные противотанковые ракетные комплексы "Мистраль" и "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений, Париж предоставил Киеву обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Минобороны Франции также подтвердило, что первые колесные танки AMX10-RC прибудут на Украину в феврале. На прошлой неделе в МИД страны также сообщили о планах направить Киеву дополнительные 12 гаубиц Caesar. Москва еще прошлой весной направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для соседней республики, станут законной целью для российской армии.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230212/marvel-1851549737.html
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в мире, франция, украина, нато
В мире, Франция, Украина, НАТО
22:38 12.02.2023 (обновлено: 23:05 12.02.2023)
Французский политик организовал акцию в поддержку выхода страны из НАТО
Политик Филиппо провел акцию за выход Франции из НАТО и против поставок оружия Украине
ПАРИЖ, 12 фев — РИА Новости.
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо организовал манифестацию
в поддержку выхода страны из НАТО и против поставок оружия Украине.
По его словам, акция под названием "Национальный марш за мир" прошла в 25 городах. По оценке Филиппо, на манифестации в Париже
собралось несколько тысяч человек.
"Большой успех для первого "Национального марша за мир". Тысячи человек в Париже скандируют: "Выйдем из НАТО!", "Ни танков, ни самолетов, ни ракет Украине!", "За мир, за выход из НАТО!", "Прекратим поставки оружия!" — написал политик в Twitter.
На размещенных им видео запечатлено, как протестующие несут плакаты "Нет третьей мировой войне", "Выйдем из НАТО", "Франция — первая страна, поставившая Украине наступательные вооружения", "За мир". На другом ролике сам Филиппо разрезает флаг Североатлантического альянса.
Лидер движения "Патриоты" ранее высказывался о том, что стратегия НАТО несет в себе угрозу третьей мировой войны. Он также неоднократно высказывался против выделения средств Киеву
на закупку вооружений и против поставок Францией оружия Украине. Он назвал "безумием" согласованный ЕС
проект по поддержке страны размером в 18 миллиардов евро.
Франция уже направила Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Киев получил 18 артиллерийских установок CAESAR. Кроме того, Украине передали переносные противотанковые ракетные комплексы "Мистраль" и "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений, Париж предоставил Киеву обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.
Минобороны Франции также подтвердило, что первые колесные танки AMX10-RC прибудут на Украину в феврале. На прошлой неделе в МИД страны также сообщили о планах направить Киеву дополнительные 12 гаубиц Caesar.
Москва еще прошлой весной направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для соседней республики, станут законной целью для российской армии.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине
. По словам президента Владимира Путина, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.