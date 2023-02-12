https://ria.ru/20230212/evrosoyuz-1851547686.html

ЕС перешел черту, предложив Киеву членство в НАТО, заявил экс-еврокомиссар

ЕС перешел черту, предложив Киеву членство в НАТО, заявил экс-еврокомиссар - РИА Новости, 12.02.2023

ЕС перешел черту, предложив Киеву членство в НАТО, заявил экс-еврокомиссар

ЕС в 2008 году и позднее своим предложением Украине стать членом НАТО преднамеренно и сознательно перешёл неприемлемую для России из-за интересов ее... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T18:17

2023-02-12T18:17

2023-02-12T18:17

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БЕРЛИН, 12 фев - РИА Новости. ЕС в 2008 году и позднее своим предложением Украине стать членом НАТО преднамеренно и сознательно перешёл неприемлемую для России из-за интересов ее безопасности черту, заявил бывший зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) и экс-еврокомиссар по расширению и по вопросам предпринимательства и промышленности Гюнтер Ферхойген. В июне 2021 года лидеры НАТО подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украине будет предоставлен План действий по членству в НАТО. В декабре того же года МИД РФ заявил, что необходимо официально дезавуировать решение саммита. "Я убежден, что в 2008 году предложением Украине стать членом НАТО была преднамеренно и сознательно перейдена черта, и что это было неприемлемо для России из-за интересов ее безопасности", - подчеркнул Ферхойген в интервью Berliner Zeitung. Он напомнил, что в то время бывший президент США Барак Обама издевательски обозвал Россию "региональной" державой, а ЕС продвигала идею присоединения Украины, не разговаривая об этом с РФ. "Русские и украинцы имеют многочисленные культурные, экономические и социальные связи. Мы не дали России права голоса в расширении ЕС на восток", - заявил бывший еврокомиссар. По мнению экс-еврокомиссара, дать Киеву выбирать между ЕС и Евразийским союзом было ошибкой. "С Украиной в качестве стержня могла быть реализована идея экономической зоны от Лиссабона до Владивостока", - считает Ферхойген. С этой идеей в 2010 году выступал Владимир Путин в статье для Süddeutsche Zeitung. Однако согласно доктрине США, которая гласит о первенстве во всех сферах и по всему миру, Вашингтону с начала 90-х было необходимо предотвратить возрождение России в качестве глобального соперника, и во времена правления Бориса Ельцина страну для её эксплуатации направились разные "рыцари удачи" с Запада, считает Ферхойген. "Кроме того, в Вашингтоне очень подозрительно относятся к тому, когда немцы и русские находят общий язык", - добавил он, напомнив об успешных сперва переговорах в области национальных меньшинств в балтийских странах и Калининграде и сближении Германии и Российской Федерации по ряду вопросов.

https://ria.ru/20230212/lozh-1851448108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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