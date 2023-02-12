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ЕС перешел черту, предложив Киеву членство в НАТО, заявил экс-еврокомиссар - РИА Новости, 12.02.2023
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ЕС перешел черту, предложив Киеву членство в НАТО, заявил экс-еврокомиссар
ЕС перешел черту, предложив Киеву членство в НАТО, заявил экс-еврокомиссар - РИА Новости, 12.02.2023
ЕС перешел черту, предложив Киеву членство в НАТО, заявил экс-еврокомиссар
ЕС в 2008 году и позднее своим предложением Украине стать членом НАТО преднамеренно и сознательно перешёл неприемлемую для России из-за интересов ее... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T18:17
2023-02-12T18:17
в мире
россия
украина
киев
гюнтер ферхойген
барак обама
владимир путин
еврокомиссия
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БЕРЛИН, 12 фев - РИА Новости. ЕС в 2008 году и позднее своим предложением Украине стать членом НАТО преднамеренно и сознательно перешёл неприемлемую для России из-за интересов ее безопасности черту, заявил бывший зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) и экс-еврокомиссар по расширению и по вопросам предпринимательства и промышленности Гюнтер Ферхойген. В июне 2021 года лидеры НАТО подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украине будет предоставлен План действий по членству в НАТО. В декабре того же года МИД РФ заявил, что необходимо официально дезавуировать решение саммита. "Я убежден, что в 2008 году предложением Украине стать членом НАТО была преднамеренно и сознательно перейдена черта, и что это было неприемлемо для России из-за интересов ее безопасности", - подчеркнул Ферхойген в интервью Berliner Zeitung. Он напомнил, что в то время бывший президент США Барак Обама издевательски обозвал Россию "региональной" державой, а ЕС продвигала идею присоединения Украины, не разговаривая об этом с РФ. "Русские и украинцы имеют многочисленные культурные, экономические и социальные связи. Мы не дали России права голоса в расширении ЕС на восток", - заявил бывший еврокомиссар. По мнению экс-еврокомиссара, дать Киеву выбирать между ЕС и Евразийским союзом было ошибкой. "С Украиной в качестве стержня могла быть реализована идея экономической зоны от Лиссабона до Владивостока", - считает Ферхойген. С этой идеей в 2010 году выступал Владимир Путин в статье для Süddeutsche Zeitung. Однако согласно доктрине США, которая гласит о первенстве во всех сферах и по всему миру, Вашингтону с начала 90-х было необходимо предотвратить возрождение России в качестве глобального соперника, и во времена правления Бориса Ельцина страну для её эксплуатации направились разные "рыцари удачи" с Запада, считает Ферхойген. "Кроме того, в Вашингтоне очень подозрительно относятся к тому, когда немцы и русские находят общий язык", - добавил он, напомнив об успешных сперва переговорах в области национальных меньшинств в балтийских странах и Калининграде и сближении Германии и Российской Федерации по ряду вопросов.
https://ria.ru/20230212/lozh-1851448108.html
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в мире, россия, украина, киев, гюнтер ферхойген, барак обама, владимир путин, еврокомиссия, нато, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Киев, Гюнтер Ферхойген, Барак Обама, Владимир Путин, Еврокомиссия, НАТО, Евросоюз
18:17 12.02.2023
 
ЕС перешел черту, предложив Киеву членство в НАТО, заявил экс-еврокомиссар

Экс-еврокомиссар Ферхойген: ЕС сознательно перешел черту, предложив Киеву членство в НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 фев - РИА Новости. ЕС в 2008 году и позднее своим предложением Украине стать членом НАТО преднамеренно и сознательно перешёл неприемлемую для России из-за интересов ее безопасности черту, заявил бывший зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) и экс-еврокомиссар по расширению и по вопросам предпринимательства и промышленности Гюнтер Ферхойген.
В июне 2021 года лидеры НАТО подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украине будет предоставлен План действий по членству в НАТО. В декабре того же года МИД РФ заявил, что необходимо официально дезавуировать решение саммита.
"Я убежден, что в 2008 году предложением Украине стать членом НАТО была преднамеренно и сознательно перейдена черта, и что это было неприемлемо для России из-за интересов ее безопасности", - подчеркнул Ферхойген в интервью Berliner Zeitung.
Он напомнил, что в то время бывший президент США Барак Обама издевательски обозвал Россию "региональной" державой, а ЕС продвигала идею присоединения Украины, не разговаривая об этом с РФ.
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Запад продолжает верить, что ложь — лучшая политика
"Русские и украинцы имеют многочисленные культурные, экономические и социальные связи. Мы не дали России права голоса в расширении ЕС на восток", - заявил бывший еврокомиссар.
По мнению экс-еврокомиссара, дать Киеву выбирать между ЕС и Евразийским союзом было ошибкой. "С Украиной в качестве стержня могла быть реализована идея экономической зоны от Лиссабона до Владивостока", - считает Ферхойген. С этой идеей в 2010 году выступал Владимир Путин в статье для Süddeutsche Zeitung.
Однако согласно доктрине США, которая гласит о первенстве во всех сферах и по всему миру, Вашингтону с начала 90-х было необходимо предотвратить возрождение России в качестве глобального соперника, и во времена правления Бориса Ельцина страну для её эксплуатации направились разные "рыцари удачи" с Запада, считает Ферхойген.
"Кроме того, в Вашингтоне очень подозрительно относятся к тому, когда немцы и русские находят общий язык", - добавил он, напомнив об успешных сперва переговорах в области национальных меньшинств в балтийских странах и Калининграде и сближении Германии и Российской Федерации по ряду вопросов.
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